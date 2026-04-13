Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Κομισιόν: Ψάχνει για καρτέλ στη σοκολάτα
Διεθνής Οικονομία 13 Απριλίου 2026, 22:10

Η Κομισιόν εκφράζει ανησυχίες ότι η ελεγχόμενη εταιρεία ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ

Αιφνιδιαστικούς ελέγχους για ενδεχόμενο αθέμιτων πρακτικών στον τομέα της σοκολάτας διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο κράτη μέλη και συυγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι η ελεγχόμενη εταιρεία ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τα καρτέλ και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές, καθώς και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά (άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ειδικότερα, η Επιτροπή διερευνά πιθανό κατακερματισμό της αγοράς υπό τη μορφή περιορισμών στο εμπόριο αγαθών μεταξύ κρατών μελών στην ενιαία αγορά και εμποδίων στις αγορές σε πολλές χώρες.

Τι σημαίνουν οι έλεγχοι

Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι αποτελούν ένα προκαταρκτικό στάδιο της έρευνας για υποψίες αθέμιτων πρακτικών. Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί τέτοιους ελέγχους δεν σημαίνει ότι η εταιρεία είναι ένοχη για αθέμιτη συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας. Η Επιτροπή σέβεται τα δικαιώματα υπεράσπισης, ιδίως το δικαίωμα των εταιρειών να ακουστούν στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Δεν υπάρχει νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση των ερευνών σχετικά με αθέμιτες πρακτικές. Η διάρκειά τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης, ο βαθμός συνεργασίας των ενδιαφερόμενων εταιρειών με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης από τα μέρη.

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο που διευκολύνει τα φυσικά πρόσωπα ή τις εταιρείες να την ειδοποιούν για αθέμιτες πρακτικές, διατηρώντας παράλληλα την ανωνυμία τους. Το εργαλείο αυτό προστατεύει την ανωνυμία των καταγγελλόντων μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου κρυπτογραφημένου συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανησυχία 13.04.26

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

English edition 13.04.26

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ρητορική μίσους 13.04.26

Η Κύπρος ολισθαίνει στη μισαλλοδοξία με σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να καίγονται ως Ιούδες στις πασχαλινές λαμπρατζιές και ο ρόλος του Ε.ΛΑ.Μ

Πολλαπλά μέτωπα 13.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οδηγήσει πλήθος κυβερνητικών στελεχών στη βάσανο των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας - Σφυροκόπημα για τις υποκλοπές την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή.

ΕΛΣΤΑΤ 13.04.26

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας και η ποιότητα ζωής στη χώρα μας.

Πόλεμος στο Ιράν 13.04.26

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Ουγγαρία 13.04.26

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Από το 1985 13.04.26

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Αλλαγές 13.04.26

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

On Field 13.04.26

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

