Κομισιόν: Ψάχνει για καρτέλ στη σοκολάτα
Η Κομισιόν εκφράζει ανησυχίες ότι η ελεγχόμενη εταιρεία ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ
Αιφνιδιαστικούς ελέγχους για ενδεχόμενο αθέμιτων πρακτικών στον τομέα της σοκολάτας διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο κράτη μέλη και συυγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα.
Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι η ελεγχόμενη εταιρεία ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τα καρτέλ και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές, καθώς και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά (άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Ειδικότερα, η Επιτροπή διερευνά πιθανό κατακερματισμό της αγοράς υπό τη μορφή περιορισμών στο εμπόριο αγαθών μεταξύ κρατών μελών στην ενιαία αγορά και εμποδίων στις αγορές σε πολλές χώρες.
Τι σημαίνουν οι έλεγχοι
Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι αποτελούν ένα προκαταρκτικό στάδιο της έρευνας για υποψίες αθέμιτων πρακτικών. Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί τέτοιους ελέγχους δεν σημαίνει ότι η εταιρεία είναι ένοχη για αθέμιτη συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας. Η Επιτροπή σέβεται τα δικαιώματα υπεράσπισης, ιδίως το δικαίωμα των εταιρειών να ακουστούν στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.
Δεν υπάρχει νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση των ερευνών σχετικά με αθέμιτες πρακτικές. Η διάρκειά τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης, ο βαθμός συνεργασίας των ενδιαφερόμενων εταιρειών με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης από τα μέρη.
Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο που διευκολύνει τα φυσικά πρόσωπα ή τις εταιρείες να την ειδοποιούν για αθέμιτες πρακτικές, διατηρώντας παράλληλα την ανωνυμία τους. Το εργαλείο αυτό προστατεύει την ανωνυμία των καταγγελλόντων μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου κρυπτογραφημένου συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία.
