Οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Αρκετές χώρες κατέγραψαν πολύ ισχυρότερες αυξήσεις, που ξεπέρασαν το 10%.

Εμπειρογνώμονες του κλάδου επισημαίνουν τη βελτίωση των χρηματοδοτικών συνθηκών, ιδίως των επιτοκίων, ως βασικό παράγοντα αυτής της τάσης.

Ποιες χώρες, λοιπόν, σημείωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών σε όλη την Ευρώπη το 2025;

Βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης στην ΕΕ

«Η εξέλιξη των τιμών στα τέλη του 2025 διαμορφώθηκε από τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, η οποία οδήγησε στην επιστροφή της ζήτησης», δήλωσε ο Michael Polzler, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ακινήτων REMAX Europe, στο Euronews Business.

«Καθώς τα επιτόκια σταθεροποιήθηκαν, οι αγοραστές που είχαν αναβάλει προηγουμένως την αναζήτηση κατοικίας επανήλθαν στην αγορά».

Ο Mikk Kalmet από το Global Property Guide επισήμανε επίσης την ανάκαμψη της ζήτησης μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων το 2023–2024.

«Καθώς το Euribor και τα γενικά τραπεζικά επιτόκια σταθεροποιήθηκαν, η αγορά ανέκαμψε ελαφρώς, καθώς οι άνθρωποι που δίσταζαν να αγοράσουν σε περιόδους αβεβαιότητας ένιωσαν κάποια προβλεψιμότητα από τα τέλη του 2024 και μετά», δήλωσε στο Euronews Business.

Η Ουγγαρία ηγείται της αύξησης των τιμών των κατοικιών

Η Ουγγαρία κατέγραψε την υψηλότερη ετήσια αύξηση στις τιμές των κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 με άνοδο 21,2%, σύμφωνα με την Eurostat.

«Η Ουγγαρία, η χώρα με την καλύτερη απόδοση, έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια προγράμματα επιδοτούμενης ιδιοκτησίας κατοικιών, τα οποία έχουν ενισχύσει τη ζήτηση παράλληλα με την έντονη επενδυτική δραστηριότητα», δήλωσε στο Euronews Business η Kate Everett-Allen, επικεφαλής της ευρωπαϊκής έρευνας για την κατοικία στην Knight Frank.

Ισχυρές αυξήσεις στην Πορτογαλία, την Κροατία και την Ισπανία

Στην ευρωζώνη, η Πορτογαλία και η Κροατία σημείωσαν επίσης απότομες αυξήσεις, κατά 18,9% και 16,1% αντίστοιχα. Ακολούθησε η Ισπανία με άνοδο 12,9%.

Η Everett-Allen ανέφερε ότι η ισχυρή διεθνής ζήτηση υπήρξε καθοριστικός παράγοντας και στις τρεις χώρες.

Η μετανάστευση για λόγους lifestyle, οι αγοραστές δεύτερης κατοικίας και οι εισερχόμενες επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών νομάδων, των συνταξιούχων και των ξένων αγοραστών) παρέμειναν ισχυρές, ακόμη και καθώς αυξήθηκαν τα εγχώρια κόστη δανεισμού, ιδίως στις παράκτιες και αστικές αγορές.

Ο Polzler ανέφερε ότι η ισχυρότερη αύξηση των τιμών στην Πορτογαλία, την Κροατία και την Ισπανία συγκεντρώθηκε σε βασικές αστικές και παράκτιες περιοχές όπου η ζήτηση ήταν η υψηλότερη.

«Στην Πορτογαλία, η αύξηση των τιμών οφείλεται στην πολύ περιορισμένη προσφορά, ιδίως στη Λισαβόνα, το Πόρτο και τις γύρω περιοχές, αλλά και σε στοχευμένα μέτρα κρατικής στήριξης», είπε.

Εξήγησε ότι η εισαγωγή ενός συστήματος δημόσιας εγγύησης για νέους αγοραστές πρώτης κατοικίας — που επιτρέπει χρηματοδότηση έως και 100% της υποθήκης με το κράτος να εγγυάται έως και το 15% της αξίας του ακινήτου — αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τη ζήτηση.

«Είναι μια σαφής αγορά πωλητών, και η περιορισμένη προσφορά σε συνδυασμό με αυτή την πολιτική έχει επιτρέψει στους πωλητές να διατηρήσουν ισχυρή τιμολογιακή δύναμη», είπε.

Η ελκυστικότητα των τουριστικών αγορών

Ο Polzler είπε ότι πόλεις όπως η Βαλένθια και η Μαδρίτη είχαν ξεπεράσει τους εθνικούς μέσους όρους στην Ισπανία, υποστηριζόμενες τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή ζήτηση.

Οι σταθερές ξένες επενδύσεις και η συνεχιζόμενη ελκυστικότητα αυτών των αγορών έχουν ενισχύσει την αύξηση των τιμών.

Ο Kalmet υπογράμμισε επίσης ότι η ισχυρότερη αύξηση των τιμών σε αυτές τις χώρες οφείλεται κυρίως στην ελκυστικότητά τους ως τουριστικών προορισμών.

Οι διεθνείς αγοραστές, η ζήτηση για δεύτερες κατοικίες και η επέκταση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων έχουν αυξήσει την πίεση στις αγορές κατοικιών, ιδίως στις παράκτιες και αστικές περιοχές.

Άλλες χώρες με αύξηση άνω του 10%

Η Σλοβακία (12,8%), η Βουλγαρία (12,6%), η Λετονία (11%), η Λιθουανία (10,8%) και η Τσεχία (10,4%) κατέγραψαν επίσης ισχυρή αύξηση των τιμών των κατοικιών που ξεπέρασε το 10%.

Η Everett-Allen επεσήμανε ότι η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, μαζί με την Ιβηρική χερσόνησο, έχουν σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις τα τελευταία 12–18 μήνες, σε γενικές γραμμές σε συνάρτηση με την ισχυρότερη αύξηση του ΑΕΠ.

«Αυτές οι αγορές επωφελούνται επίσης από επενδύσεις σε υποδομές και εισροές κεφαλαίων, που οφείλονται τόσο στον τρόπο ζωής όσο και στις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές», ανέφερε.

Ο Kalmet πρόσθεσε ότι οι τιμές τείνουν να αυξάνονται ταχύτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εν μέρει επειδή τα εισοδήματα ανακάμπτουν και ο τομέας της στέγασης ξεκίνησε από χαμηλότερη βάση.

Οι αυξήσεις των τιμών των κατοικιών στη Δανία (7,6%), την Ιρλανδία (7%), τη Ρουμανία (6,7%), τις Κάτω Χώρες (6,2%), τη Μάλτα (6,1%), την Κύπρο (6%), τη Σλοβενία (5,8%) και τη Νορβηγία (5,7%) ήταν επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αν και με μικρότερο περιθώριο.

Η Φινλανδία ήταν η μόνη χώρα μεταξύ των 29 ευρωπαϊκών αγορών όπου οι τιμές των κατοικιών σημείωσαν πτώση, με ετήσια μείωση 3,1%.

Αύξηση των τιμών των κατοικιών στις «Μεγάλες Τέσσερις» της ΕΕ

Μεταξύ των «Big 4» οικονομιών της ΕΕ, η Ισπανία ξεχώρισε με αύξηση 12,9%. Η Ιταλία κατέγραψε άνοδο 4,1%.

Η Γερμανία σημείωσε αύξηση 3% στις τιμές των κατοικιών, ενώ η Γαλλία κατατάχθηκε τρίτη από το τέλος σε όλη την Ευρώπη, με άνοδο μόλις 1%.

«Η Γαλλία εξακολουθεί να ανακάμπτει από την απότομη διόρθωση της αγοράς το 2023 και το 2024, όταν η άνοδος των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και ο πληθωρισμός επηρέασαν σημαντικά τη ζήτηση», δήλωσε ο Polzler.

«Η αγορά σταθεροποιείται, με μόνο μέτριες διακυμάνσεις των τιμών και επιφυλακτική διάθεση των αγοραστών».

Ο Everett-Allen δήλωσε ότι η αγορά κατοικιών της Γερμανίας ήταν πιο εκτεθειμένη σε φθηνό χρέος, αδύναμη αύξηση εισοδημάτων και ένα σύστημα ενοικίασης που επέτρεψε στη ζήτηση να υποχωρήσει γρήγορα, παράλληλα με υψηλά ρυθμιστικά κόστη και κόστη εισόδου.