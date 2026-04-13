Διεθνής Οικονομία 13 Απριλίου 2026, 11:15

ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Αρκετές χώρες κατέγραψαν πολύ ισχυρότερες αυξήσεις, που ξεπέρασαν το 10%.

Εμπειρογνώμονες του κλάδου επισημαίνουν τη βελτίωση των χρηματοδοτικών συνθηκών, ιδίως των επιτοκίων, ως βασικό παράγοντα αυτής της τάσης.

Ποιες χώρες, λοιπόν, σημείωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών σε όλη την Ευρώπη το 2025;

Βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης στην ΕΕ

«Η εξέλιξη των τιμών στα τέλη του 2025 διαμορφώθηκε από τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, η οποία οδήγησε στην επιστροφή της ζήτησης», δήλωσε ο Michael Polzler, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ακινήτων REMAX Europe, στο Euronews Business.

«Καθώς τα επιτόκια σταθεροποιήθηκαν, οι αγοραστές που είχαν αναβάλει προηγουμένως την αναζήτηση κατοικίας επανήλθαν στην αγορά».

Ο Mikk Kalmet από το Global Property Guide επισήμανε επίσης την ανάκαμψη της ζήτησης μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων το 2023–2024.

«Καθώς το Euribor και τα γενικά τραπεζικά επιτόκια σταθεροποιήθηκαν, η αγορά ανέκαμψε ελαφρώς, καθώς οι άνθρωποι που δίσταζαν να αγοράσουν σε περιόδους αβεβαιότητας ένιωσαν κάποια προβλεψιμότητα από τα τέλη του 2024 και μετά», δήλωσε στο Euronews Business.

Η Ουγγαρία ηγείται της αύξησης των τιμών των κατοικιών

Η Ουγγαρία κατέγραψε την υψηλότερη ετήσια αύξηση στις τιμές των κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 με άνοδο 21,2%, σύμφωνα με την Eurostat.

«Η Ουγγαρία, η χώρα με την καλύτερη απόδοση, έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια προγράμματα επιδοτούμενης ιδιοκτησίας κατοικιών, τα οποία έχουν ενισχύσει τη ζήτηση παράλληλα με την έντονη επενδυτική δραστηριότητα», δήλωσε στο Euronews Business η Kate Everett-Allen, επικεφαλής της ευρωπαϊκής έρευνας για την κατοικία στην Knight Frank.

Ισχυρές αυξήσεις στην Πορτογαλία, την Κροατία και την Ισπανία

Στην ευρωζώνη, η Πορτογαλία και η Κροατία σημείωσαν επίσης απότομες αυξήσεις, κατά 18,9% και 16,1% αντίστοιχα. Ακολούθησε η Ισπανία με άνοδο 12,9%.

Η Everett-Allen ανέφερε ότι η ισχυρή διεθνής ζήτηση υπήρξε καθοριστικός παράγοντας και στις τρεις χώρες.

Η μετανάστευση για λόγους lifestyle, οι αγοραστές δεύτερης κατοικίας και οι εισερχόμενες επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών νομάδων, των συνταξιούχων και των ξένων αγοραστών) παρέμειναν ισχυρές, ακόμη και καθώς αυξήθηκαν τα εγχώρια κόστη δανεισμού, ιδίως στις παράκτιες και αστικές αγορές.

Ο Polzler ανέφερε ότι η ισχυρότερη αύξηση των τιμών στην Πορτογαλία, την Κροατία και την Ισπανία συγκεντρώθηκε σε βασικές αστικές και παράκτιες περιοχές όπου η ζήτηση ήταν η υψηλότερη.

«Στην Πορτογαλία, η αύξηση των τιμών οφείλεται στην πολύ περιορισμένη προσφορά, ιδίως στη Λισαβόνα, το Πόρτο και τις γύρω περιοχές, αλλά και σε στοχευμένα μέτρα κρατικής στήριξης», είπε.

Εξήγησε ότι η εισαγωγή ενός συστήματος δημόσιας εγγύησης για νέους αγοραστές πρώτης κατοικίας — που επιτρέπει χρηματοδότηση έως και 100% της υποθήκης με το κράτος να εγγυάται έως και το 15% της αξίας του ακινήτου — αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τη ζήτηση.

«Είναι μια σαφής αγορά πωλητών, και η περιορισμένη προσφορά σε συνδυασμό με αυτή την πολιτική έχει επιτρέψει στους πωλητές να διατηρήσουν ισχυρή τιμολογιακή δύναμη», είπε.

Πηγή: Eurostat • (Τριμηνιαία στοιχεία, 2010-2025)

Η ελκυστικότητα των τουριστικών αγορών

Ο Polzler είπε ότι πόλεις όπως η Βαλένθια και η Μαδρίτη είχαν ξεπεράσει τους εθνικούς μέσους όρους στην Ισπανία, υποστηριζόμενες τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή ζήτηση.

Οι σταθερές ξένες επενδύσεις και η συνεχιζόμενη ελκυστικότητα αυτών των αγορών έχουν ενισχύσει την αύξηση των τιμών.

Ο Kalmet υπογράμμισε επίσης ότι η ισχυρότερη αύξηση των τιμών σε αυτές τις χώρες οφείλεται κυρίως στην ελκυστικότητά τους ως τουριστικών προορισμών.

Οι διεθνείς αγοραστές, η ζήτηση για δεύτερες κατοικίες και η επέκταση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων έχουν αυξήσει την πίεση στις αγορές κατοικιών, ιδίως στις παράκτιες και αστικές περιοχές.

Άλλες χώρες με αύξηση άνω του 10%

Η Σλοβακία (12,8%), η Βουλγαρία (12,6%), η Λετονία (11%), η Λιθουανία (10,8%) και η Τσεχία (10,4%) κατέγραψαν επίσης ισχυρή αύξηση των τιμών των κατοικιών που ξεπέρασε το 10%.

Η Everett-Allen επεσήμανε ότι η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, μαζί με την Ιβηρική χερσόνησο, έχουν σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις τα τελευταία 12–18 μήνες, σε γενικές γραμμές σε συνάρτηση με την ισχυρότερη αύξηση του ΑΕΠ.

«Αυτές οι αγορές επωφελούνται επίσης από επενδύσεις σε υποδομές και εισροές κεφαλαίων, που οφείλονται τόσο στον τρόπο ζωής όσο και στις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές», ανέφερε.

Ο Kalmet πρόσθεσε ότι οι τιμές τείνουν να αυξάνονται ταχύτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εν μέρει επειδή τα εισοδήματα ανακάμπτουν και ο τομέας της στέγασης ξεκίνησε από χαμηλότερη βάση.

Οι αυξήσεις των τιμών των κατοικιών στη Δανία (7,6%), την Ιρλανδία (7%), τη Ρουμανία (6,7%), τις Κάτω Χώρες (6,2%), τη Μάλτα (6,1%), την Κύπρο (6%), τη Σλοβενία (5,8%) και τη Νορβηγία (5,7%) ήταν επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αν και με μικρότερο περιθώριο.

Η Φινλανδία ήταν η μόνη χώρα μεταξύ των 29 ευρωπαϊκών αγορών όπου οι τιμές των κατοικιών σημείωσαν πτώση, με ετήσια μείωση 3,1%.

Αύξηση των τιμών των κατοικιών στις «Μεγάλες Τέσσερις» της ΕΕ

Μεταξύ των «Big 4» οικονομιών της ΕΕ, η Ισπανία ξεχώρισε με αύξηση 12,9%. Η Ιταλία κατέγραψε άνοδο 4,1%.

Η Γερμανία σημείωσε αύξηση 3% στις τιμές των κατοικιών, ενώ η Γαλλία κατατάχθηκε τρίτη από το τέλος σε όλη την Ευρώπη, με άνοδο μόλις 1%.

«Η Γαλλία εξακολουθεί να ανακάμπτει από την απότομη διόρθωση της αγοράς το 2023 και το 2024, όταν η άνοδος των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και ο πληθωρισμός επηρέασαν σημαντικά τη ζήτηση», δήλωσε ο Polzler.

«Η αγορά σταθεροποιείται, με μόνο μέτριες διακυμάνσεις των τιμών και επιφυλακτική διάθεση των αγοραστών».

Ο Everett-Allen δήλωσε ότι η αγορά κατοικιών της Γερμανίας ήταν πιο εκτεθειμένη σε φθηνό χρέος, αδύναμη αύξηση εισοδημάτων και ένα σύστημα ενοικίασης που επέτρεψε στη ζήτηση να υποχωρήσει γρήγορα, παράλληλα με υψηλά ρυθμιστικά κόστη και κόστη εισόδου.

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»

Ο αφθώδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία στη Λέσβο ενώ όλα τα βασικά ζητήματα παραμένουν «στον αέρα» - Μιλούν στο in ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής και ο αντιπρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου Μανταμάδου, Νίκος Αψώκαρδος

«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»

Από τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2025, οι επιθέσεις συνεχίζονται, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής και οι περιφερειακές συγκρούσεις επιδεινώνουν την αστάθεια στη Γάζα

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

