Σε τρεις εβδομάδες η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, εάν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι τότε, προειδοποιεί η Περιφερειακή Ένωση Αεροδρομίων, ACI Europe.

Μια κρίση καυσίμων θα προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες, πλήττοντας σημαντικά την οικονομία της ηπείρου, έγραψε η ACI Europe σε επιστολή που απέστειλε την Πέμπτη σε δύο επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Εάν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναληφθεί με ουσιαστικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων 3 εβδομάδων, η συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών αναμένεται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», όπως αναφέρει το Bloomberg που είδε την επιστολή.

Τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία μέσω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, των κλειστών εναέριων χώρων και των περιορισμένων δρομολογίων. Πολλές αεροπορικές εταιρείες αντέδρασαν αυξάνοντας τα τέλη επιπλέον χρέωσης καυσίμων και προσθέτοντας επιβαρύνσεις στις αποσκευές.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης άσκησε πιέσεις στις αγορές πετρελαίου, ωθώντας τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ενώ η πρόσφατη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι θετική είδηση, οι τιμές των καυσίμων και των εισιτηρίων για αεροσκάφη θα παραμείνουν υψηλές για κάποιο χρονικό διάστημα, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Willie Walsh, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών.

Οι ανησυχίες σχετικά με την προμήθεια καυσίμων αεριωθούμενων αυξάνονται, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες εισέρχονται στην κορύφωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου, προειδοποίησε η ACI Europe τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, και τον Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Τις τελευταίες ημέρες, επτά ιταλικά αεροδρόμια περιόρισαν την πρόσβαση σε καύσιμα αεριωθούμενων λόγω ελλείψεων. Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των τοπικών προμηθειών.

Η ACI Europe κάλεσε το μπλοκ να παρακολουθεί και να αξιολογεί την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα κατά τους επόμενους έξι μήνες.

«Αυτή η κρίση έχει αποκαλύψει τη μειωμένη ικανότητα διύλισης της ΕΕ για την παραγωγή καυσίμων αεριωθούμενων και την οξεία εξάρτησή της από τις εισαγωγές από άλλες περιοχές του κόσμου», ανέφερε η Ένωση.

Πηγή: OT.gr