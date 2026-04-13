12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ευρώπη: Ελλείψεις καυσίμων για αεροσκάφη προ των πυλών
Οικονομία 13 Απριλίου 2026, 00:10

Ευρώπη: Ελλείψεις καυσίμων για αεροσκάφη προ των πυλών

Η προειδοποίηση της ACI Europe για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Ο κίνδυνος για την Ευρώπη και τις ελλείψεις σε καύσιμα για αεροσκάφη.

Σε τρεις εβδομάδες η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, εάν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι τότε, προειδοποιεί η Περιφερειακή Ένωση Αεροδρομίων, ACI Europe.

Οι ανησυχίες σχετικά με την προμήθεια καυσίμων αεριωθούμενων αυξάνονται

Μια κρίση καυσίμων θα προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες, πλήττοντας σημαντικά την οικονομία της ηπείρου, έγραψε η ACI Europe σε επιστολή που απέστειλε την Πέμπτη σε δύο επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Εάν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναληφθεί με ουσιαστικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων 3 εβδομάδων, η συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών αναμένεται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», όπως αναφέρει το Bloomberg που είδε την επιστολή.

Τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία μέσω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, των κλειστών εναέριων χώρων και των περιορισμένων δρομολογίων. Πολλές αεροπορικές εταιρείες αντέδρασαν αυξάνοντας τα τέλη επιπλέον χρέωσης καυσίμων και προσθέτοντας επιβαρύνσεις στις αποσκευές.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης άσκησε πιέσεις στις αγορές πετρελαίου, ωθώντας τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ενώ η πρόσφατη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι θετική είδηση, οι τιμές των καυσίμων και των εισιτηρίων για αεροσκάφη θα παραμείνουν υψηλές για κάποιο χρονικό διάστημα, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Willie Walsh, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών.

Οι ανησυχίες σχετικά με την προμήθεια καυσίμων αεριωθούμενων αυξάνονται, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες εισέρχονται στην κορύφωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου, προειδοποίησε η ACI Europe τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, και τον Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Τις τελευταίες ημέρες, επτά ιταλικά αεροδρόμια περιόρισαν την πρόσβαση σε καύσιμα αεριωθούμενων λόγω ελλείψεων. Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των τοπικών προμηθειών.

Η ACI Europe κάλεσε το μπλοκ να παρακολουθεί και να αξιολογεί την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα κατά τους επόμενους έξι μήνες.

«Αυτή η κρίση έχει αποκαλύψει τη μειωμένη ικανότητα διύλισης της ΕΕ για την παραγωγή καυσίμων αεριωθούμενων και την οξεία εξάρτησή της από τις εισαγωγές από άλλες περιοχές του κόσμου», ανέφερε η Ένωση.

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:04

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.04.26

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Ελλάδα 12.04.26

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα

Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Η «κόκκινη γραμμή του Ιράν» κατά τον Πεζεσκιάν.

