Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague
Euroleague 12 Απριλίου 2026, 10:35

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι ένα από τα ονόματα που θα απασχολήσουν σοβαρά την αγορά της Euroleague το φετινό καλοκαίρι, με τον Ματέο Αντρεάνι να βάζει πλέον και τη Ζαλγκίρις στο κάδρο των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Αμερικανό γκαρντ της Παρί.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε πως η ομάδα του Κάουνας εξέφρασε ενδιαφέρον για τον Ρόμπινσον, σε μια εξέλιξη που μόνο τυχαία δεν είναι, αν αναλογιστεί κανείς τη σεζόν που κάνει με την Παρί και το πώς έχουν ανέβει οι «μετοχές» του μέσα στη χρονιά.

Ο Ρόμπινσον πήγε στην Παρί το περασμένο καλοκαίρι ως ο παίκτης που θα έπρεπε να καλύψει το κενό του Τι Τζέι Σορτς στη θέση του πόιντ γκαρντ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2026, και στη διάρκεια της φετινής σεζόν όχι μόνο στάθηκε στο επίπεδο της Euroleague, αλλά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ουσιαστικές λύσεις της γαλλικής ομάδας στην περιφέρεια.

Ο Ρόμπινσον έρχεται από πολύ δυνατό φινάλε στη regular season, με την Euroleague να τον αναδεικνύει MVP της 37ης αγωνιστικής μετά την εμφάνισή του απέναντι στη Μακάμπι. Αυτό, προφανώς, ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του λίγο πριν ανοίξει επίσημα η καλοκαιρινή αγορά.

Η κρούση της Ζαλγκίρις και ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό λοιπόν, ο Αμερικανός γκαρντ έχει ήδη «ενοχληθεί» από τη Ζαλγκίρις, που όλα δείχνουν ότι χάνει τον Φρανσίσκο το καλοκαίρι, αφού το ενδιαφέρον είναι τεράστιο και θέλει από τώρα να «δουλέψει» την περίπτωση του Ρόμπινσον για να τον κλείσει και να μην μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, αφού πρόκειται για παίκτη που ήδη απασχολεί πολλές ομάδες.

Το όνομα του Ρόμπινσον έχει εμπλακεί και με τον Ολυμπιακό μεσούσης της σεζόν, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι επίσημο, ή κάποια κρούση, μιας και πρόκειται για έναν παίκτη που δεν είναι ακριβώς στα χαρακτηριστικά των Πειραιωτών, αν και έχει τεράστιο επιθετικό ταλέντο. Ο Ολυμπιακός εξάλλου φαίνεται να ψάχνει περισσότερο έναν παίκτη σαν τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ παρά σαν τον Ρόμπινσον.

Ο Ρόμπινσον πάντως μοιάζει δεδομένο πως θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Παρί, η Ζαλγκίρις τον θέλει πολύ, ενώ είναι σίγουρο πως θα ψαχτούν κι άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να είναι κι ο Ολυμπιακός υπό προϋποθέσεις, αρκεί να προλάβει και να μην κλείσει άλλου, αφού φέρεται να έχει μιλήσει με την πλευρά του τουλάχιστον 4-5 ομάδες ακόμη.

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Mega deals εν μέσω πολέμου

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μπάσκετ 12.04.26

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Μπάσκετ 11.04.26

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Euroleague 11.04.26

Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Μπάσκετ 10.04.26

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Μπάσκετ 10.04.26

Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Πολιτική 12.04.26

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
Κόσμος 12.04.26

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ουγγαρία, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα

One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
English edition 12.04.26

New national data reveal widespread chronic health conditions, lifestyle-related risks, and limited access to care, highlighting concerns over mental and physical wellbeing across age groups

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Ελλάδα 12.04.26

Διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Κόσμος 12.04.26

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Σοκαριστικά πλάνα 12.04.26

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Αγνοούμενη για 32 χρόνια 12.04.26

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, με την Ανάσταση να συνοδεύεται από αγκαλιές, φιλιά και ανταλλαγή ευχών μεταξύ των πιστών

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

