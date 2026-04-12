Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.
- Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
- Διαψεύδουν τον Τραμπ οι υπηρεσίες του: Το Ιράν έχει ακόμα χιλιάδες πυραύλους – «Θα ανασυστήσουν το οπλοστάσιο»
- Πάτρα: Παραδόθηκε στην Αστυνομία 32χρονος για το αιματηρό περιστατικό στο Σούλι – Αναζητούνται άλλα δύο άτομα
- Η εποχή της αντι-φιλοδοξίας: Γιατί σταματήσαμε να ζούμε για να δουλεύουμε
Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων τελέστηκε η Ακολουθία της Αναστάσεως στον ιερό ναό της Αναλήψεως στον Νέο Κόσμο, όπου τα τελευταία χρόνια γινόταν χρήση δεκάδων βομβών μολότοφ στην πεζογέφυρα στην οδό Λαγουμιτζή.
Κατά την διάρκεια των εντατικών ελέγχων περιμετρικά του ιερού ναού αστυνομικές δυνάμει εντόπισαν δύο νεαρά άτομα στην οδό Ρενέ, που μετέφεραν τουλάχιστον 9 μεγάλες σακούλες γεμάτες με εκρηκτικές βόμβες μολότοφ.
Το in εξασφάλισε αποκλειστικό οπτικοακουστικό υλικό.
Η Αστυνομίας είχε εκπονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες ειδικό σχέδιο ακριβώς για να αποτρέψει τη ρίψη μολότοφ στον Νέο Κόσμο.
Όπως φαίνεται στα αποκλειστικά βίντεο που εξασφάλισε το in η Αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση δεκάδων μολότοφ.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα έθιμο των τελευταίων δεκαπέντε ετών, το οποίο ξεκίνησε από αγνώστους μπροστά από την εκκλησία. Οι νεαροί συγκεντρώνονται σε πεζογέφυρα και εκσφενδονίζουν τις μολότοφ και τα βεγγαλικά στον κεντρικό δρόμο.
Ωστόσο φέτος, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή χάλασαν τα σχέδια τους.
- Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
- Τράπεζα της Αγγλίας: Συναγερμός για το Mythos της Anthropic
- Γιορτή σήμερα 12 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 12.04.2026]
- Ο Μπέζος «κλέβει» ταλαντούχο στέλεχος από την OpenAI
- Οι last minute κρατήσεις «ζεσταίνουν» τον τουρισμό
- Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
- Σε χάος η φυσική αγορά πετρελαίου – Στα ύψη οι τιμές
