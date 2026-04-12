Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες

Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων τελέστηκε η Ακολουθία της Αναστάσεως στον ιερό ναό της Αναλήψεως στον Νέο Κόσμο, όπου τα τελευταία χρόνια γινόταν χρήση δεκάδων βομβών μολότοφ στην πεζογέφυρα στην οδό Λαγουμιτζή.

Κατά την διάρκεια των εντατικών ελέγχων περιμετρικά του ιερού ναού αστυνομικές δυνάμει εντόπισαν δύο νεαρά άτομα στην οδό Ρενέ, που μετέφεραν τουλάχιστον 9 μεγάλες σακούλες γεμάτες με εκρηκτικές βόμβες μολότοφ.

Το in εξασφάλισε αποκλειστικό οπτικοακουστικό υλικό.

Η Αστυνομίας είχε εκπονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες ειδικό σχέδιο ακριβώς για να αποτρέψει τη ρίψη μολότοφ στον Νέο Κόσμο.

Όπως φαίνεται στα αποκλειστικά βίντεο που εξασφάλισε το in η Αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση δεκάδων μολότοφ.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα έθιμο των τελευταίων δεκαπέντε ετών, το οποίο ξεκίνησε από αγνώστους μπροστά από την εκκλησία. Οι νεαροί συγκεντρώνονται σε πεζογέφυρα και εκσφενδονίζουν τις μολότοφ και τα βεγγαλικά στον κεντρικό δρόμο.

Ωστόσο φέτος, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή χάλασαν τα σχέδια τους.