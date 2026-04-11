Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ήταν εκείνος που «άνοιξε τον δρόμο» ώστε η Γουέστ Χαμ να επικρατήσει στην έδρα της με το εμφατικό 4-0 της ουραγού Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League και να κάνει σημαντικό βήμα για τη σωτηρία της. Δείτε τα γκολ και τα highligits

Ο Έλληνας στόπερ ήταν εκείνος που έκανε το 1-0 στο 42ο λεπτό με «αρχοντική» κεφαλιά, αλλά και εκείνος που έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα των «σφυριών» καθώς σκόραρε και το τέταρτο γκολ της ομάδας του στο 83′. Ενδιάμεσα, τα άλλα δύο γκολ των γηπεδούχων σημείωσε επίσης ένας παίκτης, συγκεκριμένα ο Καστεγιάνος, σε ένα δίλεπτο μέσα, στο 66′ και το 68′.

Με τη νίκη αυτή που ήταν η 8η για τη Γουέστ Χαμ, έφτασε τους 32 βαθμούς και έστω και προσωρινά βγήκε εκτός επικίνδυνης ζώνης, εκεί όπου βρίσκεται πλέον η Τότεναμ που έχει 30. Όσο για τη Γουλβς, γνώρισαε την 21η ήττα της και με 17 βαθμούς είναι τελευταία και επί της ουσίας καταδικασμένη.

Γουέστ Χαμ: Χέρμανσεν, Γουόκερ-Πίτερς, Ντισασί, Μαυροπάνος, Ντιούφ, Σούτσεκ, Σάμερβιλ(78’ Τραορέ), Φερνάντες, Μπόουεν, Πάμπλο(78’ Ποτς), Καστεγιάνος(82’ Γουίλσον)

Γουλβς: Σα, Μοσκέρα(71’ Αροκοντάρε), Σ. Μπουένο, Κρέιτσι, Ε. Μπουένο, Τσάτσουα, Μπελεγκάρντε(61’ Μανέ), Αντρέ, Ζοάο Γκόμες, Άρμστρονγκ(71’ Τσαν), Άγχελ Γκόμες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 10/04
Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0
(42′, 83′ Μαυροπάνος – 66′, 68’Καστεγιάνος)

Σάββατο 11/04
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (14:30)
Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)
Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)
Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)
Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 12/04
Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Η βαθμολογία της Premer League

To πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09
Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)
Λιντς-Γουλβς (17:00)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)
Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)
Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

Πετρέλαιο
Bruegel: Μπορεί ένα «διόδιο» στα Στενά του Ορμούζ να λύσει την πετρελαϊκή κρίση – Ποιος θα πληρώσει

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Wall Street
Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Μπάσκετ 10.04.26

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Μπάσκετ 10.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Χάντμπολ 10.04.26

Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Ελλάδα 11.04.26

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
2023. 10.04.26

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Ελλάδα 10.04.26

Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

