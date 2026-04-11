Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ήταν εκείνος που «άνοιξε τον δρόμο» ώστε η Γουέστ Χαμ να επικρατήσει στην έδρα της με το εμφατικό 4-0 της ουραγού Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League και να κάνει σημαντικό βήμα για τη σωτηρία της. Δείτε τα γκολ και τα highligits

Ο Έλληνας στόπερ ήταν εκείνος που έκανε το 1-0 στο 42ο λεπτό με «αρχοντική» κεφαλιά, αλλά και εκείνος που έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα των «σφυριών» καθώς σκόραρε και το τέταρτο γκολ της ομάδας του στο 83′. Ενδιάμεσα, τα άλλα δύο γκολ των γηπεδούχων σημείωσε επίσης ένας παίκτης, συγκεκριμένα ο Καστεγιάνος, σε ένα δίλεπτο μέσα, στο 66′ και το 68′.

Με τη νίκη αυτή που ήταν η 8η για τη Γουέστ Χαμ, έφτασε τους 32 βαθμούς και έστω και προσωρινά βγήκε εκτός επικίνδυνης ζώνης, εκεί όπου βρίσκεται πλέον η Τότεναμ που έχει 30. Όσο για τη Γουλβς, γνώρισαε την 21η ήττα της και με 17 βαθμούς είναι τελευταία και επί της ουσίας καταδικασμένη.

Γουέστ Χαμ: Χέρμανσεν, Γουόκερ-Πίτερς, Ντισασί, Μαυροπάνος, Ντιούφ, Σούτσεκ, Σάμερβιλ(78’ Τραορέ), Φερνάντες, Μπόουεν, Πάμπλο(78’ Ποτς), Καστεγιάνος(82’ Γουίλσον)

Γουλβς: Σα, Μοσκέρα(71’ Αροκοντάρε), Σ. Μπουένο, Κρέιτσι, Ε. Μπουένο, Τσάτσουα, Μπελεγκάρντε(61’ Μανέ), Αντρέ, Ζοάο Γκόμες, Άρμστρονγκ(71’ Τσαν), Άγχελ Γκόμες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42′, 83′ Μαυροπάνος – 66′, 68’Καστεγιάνος)

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (14:30)

Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

To πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:



Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)