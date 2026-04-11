Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-2: Ματσάρα χωρίς νικητή
Ισόπαλες ήρθαν Άουγκσμπουργκ και Χόφενχαϊμ, με τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν από το 0-2 και να σώζουν τον βαθμό της ισοπαλίας.
- Πατέρας κρατούσε αιχμάλωτο το 9χρονο παιδί του επί έναν χρόνο - Βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο
- Από τον πόλεμο στον «σούπερ Ελ Νίνιο» – Νέοι κίνδυνοι για το κόστος τροφίμων
- Πληθωρισμός ΗΠΑ: Εκτόξευση στο 3,3% τον Μάρτιο – Στο 10,9% ο πληθωρισμός ενέργειας
- Οι δύο όροι του Ιράν για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Άουγκσμπουργκ και τη Χόφενχαϊμ, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες (2-2) στη ματσάρα της 29ης αγωνιστικής της Bundesliga.
Παρόλο που η Χόφενχαϊμ βρέθηκε να χάνει με 0-2, έκανε σπουδαία ανατροπή, ισοφάρισε και «τσίμπησε» τον βαθμό της ισοπαλίας.
Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, η Χόφενχαϊμ φιγουράρει στην 5η θέση της βαθμολογίας με 51 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Γιαννούλη είναι 10 με 33 βαθμούς.
Η ματσάρα και η ανατροπή της Χόφενχαϊμ από το 0-2
Η Άουγκσμπουργκ προηγήθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης χάρη σε γκολ των Κλοντ Μόρις και Γκρέγκοριτς.
Ωστόσο, η Χόφενχαϊμ δεν πτοήθηκε και μείωσε με κεφαλιά του Χράνατς στο 35′, ενώ ο Τραορέ ισοφάρισε σε 2-2 στο 42′.
Στο 85′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο μοιραίος Κλοντ-Μόρις εκτέλεσε άστοχα και παρέμεινε το τελικό 2-2.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης αγωνίστηκε σε όλο το ματς για τους γηπεδούχους.
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ: Ντάμεν, Τσέσιγκερ, Γκουβελέβ(64’ Γιάκιτς), Αρτούρ, Ρίεντερ, Γιαννούλης, Φελχάουερ, Βολφ, Καντέ, Γκρέγκοριτς(64’ Ριμπέιρο).
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: Μπάουμαν, Καμπάκ, Χαϊντάρι(68’ Μπερνάρντο), Χράνατς, Κουφάλ, Τουρέ, Πρόμελ, Αβντουλάχου, Κράμαριτς(73’ Πρας), Ασλάνι.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:
Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-2
11/4 16:30 Χάιντενχαϊμ – Ουνιόν
11/4 16:30 Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν
11/4 16:30 Λειψία – Γκλάντμπαχ
11/4 16:30 Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ
11/4 19:30 Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερν
12/4 16:30 Κολωνία – Βέρντερ
12/4 18:30 Στουτγκάρδη – Αμβούργο
12/4 20:30 Μάιντς – Φράιμπουργκ
- Βαθμολογία Euroleague: Νίκησαν Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας, έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός
- Euroleague: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής – Ολα τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα 1-1: Γκέλαρε και έμεινε στο -6 από την Μπαρτσελόνα
- Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
- Ρόμα – Πίζα 3-0: Σόου Μάλεν στο Ολίμπικο
- Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
- Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις