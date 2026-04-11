O Labrinth «δεν θα αφήσει κανέναν να του φέρεται σαν σκουπίδι»
Ο Labrinth επέκρινε τους ανθρώπους στο Χόλιγουντ που «ψεύδονται με τρομερή ευκολία», εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το «Euphoria».
Λίγες ημέρες αφότου ο δημιουργός Sam Levinson σχολίασε την αποχώρηση του συνθέτη της σειράς «Euphoria», ο Labrinth ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά τα πράγματα.
Πριν από την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της σειράς της HBO, ο Βρετανός μουσικός επέκρινε τους ανθρώπους στο Χόλιγουντ που «ψεύδονται με τρομερή ευκολία», εξηγώντας ότι αποχώρησε από το βραβευμένο τηλεοπτικό εγχείρημα επειδή δεν ήθελε «να αφήσει τους ανθρώπους να του φέρονται σαν σκουπίδι».
«Οι άνθρωποι λένε άνετα ψέματα σε αυτή τη βιομηχανία και εξακολουθούν να αποκαλούν τους εαυτούς τους ειλικρινείς», έγραψε στο Instagram Story του. «Οπότε, χωρίς να το σκεφτώ και πολύ, αποφάσισα να αφαιρέσω ό,τι μουσική είχα στη σειρά. Μίλησα με την HBO και, από όσο ξέρω, είμαστε εντάξει. Έφυγα γιατί, για να πω την αλήθεια, όταν δουλεύω για κάποιον, η δική του οπτική είναι υψίστης σημασίας για μένα. Αλλά δεν αφήνω τους ανθρώπους να μου φέρονται σαν σκουπίδι», πρόσθεσε.
Η τελευταία δήλωση του Labrinth έρχεται μετά από μια ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο μήνα, στην οποία έγραφε ότι «τελείωσε με αυτή τη βιομηχανία», προσθέτοντας: «Γάμ@ την Columbia. Γαμ@ το Euphoria. Αποχωρώ. Ευχαριστώ και καληνύχτα».
View this post on Instagram
H ιστορία κάθε χαρακτήρα
Αφού τον αντικατέστησε με τον Γερμανό συνθέτη Hans Zimmer για την 3η σεζόν, ο Levinson τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρώτες δηλώσεις του Labrinth, χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτο συνεργάτη» και δηλώνοντας ότι «δεν ξέρω» γιατί αποχώρησε από τη σειρά μετά από δύο σεζόν, αναγνωρίζοντας στον μουσικό τη δημιουργία «των θεμελίων του ήχου του Euphoria».
«Στο Euphoria, η ιστορία κάθε χαρακτήρα είναι κατά κάποιον τρόπο σαν μια ξεχωριστή ταινία», εξήγησε ο Levinson στο Rolling Stone. «Γενικά, δεν με ενδιέφερε τόσο η επιλεκτική χρήση συγκεκριμένων κομματιών, όσο κάτι που θα μας οδηγούσε μέσα στον κόσμο τους. Έχουν τελειώσει το λύκειο, οπότε οι ποπ ρίζες έχουν ξεθωριάσει. Τους βλέπω μέσα σε αυτά τα [νέα] μέρη, να αντιμετωπίζουν το καλό και το κακό, τις επιλογές που κάνουν, τις συνέπειες και την ελευθερία που προσφέρει το να είσαι μεγαλύτερος[…] Ήθελα λοιπόν [στη νέα σεζόν] να ακολουθήσω το ύφος μιας παλιομοδίτικης μουσικής επένδυσης από ταινίες γουέστερν του Χόλιγουντ».
Ο Labrinth υπογράφει τη μουσική επένδυση του «Euphoria» από την πρώτη σεζόν της σειράς και το τραγούδι του «All for Us» κέρδισε το βραβείο Emmy για την Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική και Στίχους.
Πέρυσι, η HBO ανακοίνωσε ότι ο Labrinth επιστρέφει για να συνθέσει τη μουσική επένδυση της τρίτης σεζόν της σειράς μαζί με τον Zimmer.
Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, το πλάνο πήρε την κάτω βόλτα.
*Με πληροφορίες από: Deadline & Variety
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις