Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα
Κόσμος 10 Απριλίου 2026

Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, σύμφωνα με έρευνα

Παρότι οι Βρυξέλλες μιλούν για μείωση των αφίξεων μεταναστών, οι αυστηρότεροι κανόνες για το άσυλο και οι συμφωνίες της ΕΕ με αφρικανικές χώρες φαίνεται ότι θα έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα

Τα αυστηρότερα σύνορα της ΕΕ και οι συμφωνίες με τις αφρικανικές χώρες για τη μετανάστευση δεν κατάφεραν να μειώσουν τον αριθμό των αναχωρήσεων από την Αφρική, αλλά απλώς εκτρέψαν προσωρινά τις παράνομες διαδρομές, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), την οποία εξέτασε το Euronews.

Το ICMPD, ένας οργανισμός που συνεργάζεται με την ΕΕ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την ανάπτυξη μεταναστευτικών πολιτικών, ανέλυσε τις κύριες τάσεις κινητικότητας στην υποσαχάρια Αφρική, αποκαλύπτοντας ότι «πρόσφατα μοτίβα δείχνουν ότι οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι δεν μειώνουν απαραίτητα τη συνολική κινητικότητα, αλλά αντίθετα την ανακατευθύνουν σε εναλλακτικές, συχνά μακρύτερες και πιο επικίνδυνες διαδρομές», αναφέρει η έκθεση.

Οι «αφρικανικές συμφωνίες»

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει επεκτείνει τις συνεργασίες της στον τομέα της μετανάστευσης με αφρικανικές χώρες όπως η Τυνησία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Σενεγάλη και η Μαυριτανία.

Οι συμφωνίες αυτές συνήθως περιλαμβάνουν την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων από τις τοπικές αρχές για τον περιορισμό των παράνομων αναχωρήσεων προς την Ευρώπη, ενώ η ΕΕ παρέχει οικονομική στήριξη και επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών και συνεργατικών έργων ως αντάλλαγμα.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ αναθεώρησε το εσωτερικό της πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης μέσω του Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, ενός πακέτου νόμων που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας και το οποίο εναρμονίζει τις διασυνοριακές διαδικασίες και θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη διαχείριση των παράνομων αφίξεων στα κράτη μέλη.

Οι μεταρρυθμίσεις μείωσαν την πρόσβαση στο άσυλο και τις συνολικές αφίξεις στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί με διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης νέων διαδρομών — κατά πάσα πιθανότητα και αυτών προς την Ευρώπη.

«Η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων σε βασικές μεταναστευτικές διαδρομές αναμένεται να αναδιαμορφώσει περαιτέρω τις διαδρομές το 2026, χωρίς να μειώσει ουσιαστικά τα συνολικά επίπεδα κινητικότητας», αναφέρει το έγγραφο.

Νέες ροές προς την Ευρώπη;

Σε αρκετές περιπτώσεις, η ΕΕ έχει επισημάνει τη μείωση του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών, κυρίως από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, που φτάνουν στην Ευρώπη μέσω αφρικανικών διαδρομών διέλευσης.

Ωστόσο, η αναδιαμόρφωση της κινητικότητας θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε νέες παράτυπες ροές προς την Ευρώπη, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αστάθεια στη Μέση Ανατολή στην κινητικότητα στην Αφρική.

«Ο αντίκτυπος αυτών των κλιμακώσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος εγγράφου· ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι μετανάστες από την Αφρική που κατευθύνονται προς τις χώρες του Κόλπου ενδέχεται να επιθυμούν να αναζητήσουν εναλλακτικούς προορισμούς το 2026, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης», αναφέρει το έγγραφο.

Η παράνομη διαδρομή από το Κέρας της Αφρικής μέσω της Σομαλίας και του Τζιμπουτί προς τις χώρες του Κόλπου εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες.

Στοιχεία από τον Οργανισμό Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών (IOM) δείχνουν ότι σημειώθηκε απότομη αύξηση των αναχωρήσεων από την υποσαχάρια Αφρική προς τις χώρες του Κόλπου κατά 34% μεταξύ 2024 και 2025.

Βασικές αιτίες και διαφοροποίηση των διαδρομών

Η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων αναδιαμορφώνει την κινητικότητα, αλλά δεν αντιμετωπίζει τους διαρθρωτικούς παράγοντες της μετανάστευσης, όπως οι παρατεταμένες συγκρούσεις ή η ανασφάλεια, η σημαντική δημογραφική αύξηση, η περιορισμένη απορρόφηση εργατικού δυναμικού, οι κλιματικές κρίσεις, καθώς και οι πρόσφατες δραστικές περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης, αναφέρει το έγγραφο.

Ωστόσο, ο αριθμός των αφίξεων στην Ευρώπη είναι προσωρινά χαμηλότερος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνόρων Frontex, οι παράνομες διαβάσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ «μειώθηκαν κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο (26 %) το 2025».

Η πιο απότομη μείωση σημειώθηκε στη διαδρομή της Δυτικής Αφρικής, η οποία «θα μπορούσε να εξηγηθεί από τις πρόσφατες συνεργασίες μεταξύ της ΕΕ και βασικών αφρικανικών χωρών (Μαρόκο, Σενεγάλη και Μαυριτανία)», αναφέρει το έγγραφο.

Ωστόσο, η διαδρομή από τη Μαυριτανία προς τις Καναρίους Νήσους έχει εκτραπεί. Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται πλέον από τη Γκάμπια ή τη Γουινέα, σύμφωνα με το έγγραφο, καθιστώντας τη διαδρομή μέσω θαλάσσης μακρύτερη και πιο επικίνδυνη.

Η Frontex ανέφερε επίσης ότι η μεταναστευτική διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη κατέγραψε συνολικά λιγότερο έντονη μείωση, καθώς ο διάδρομος που συνδέει την Ανατολική Λιβύη με την Κρήτη παρέμεινε ενεργός και μάλιστα τριπλασιάστηκε το 2025.

Βανς: Ο Τραμπ έχει δώσει σαφή γραμμή για τις συνομιλίες

Βανς: Ο Τραμπ έχει δώσει σαφή γραμμή για τις συνομιλίες

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους, σύμφωνα με νέα έρευνα
Κόσμος 10.04.26

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele's Hair» 10.04.26

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονιστική εξομολόγηση 10.04.26

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζής – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 65χρονη
Ελλάδα 10.04.26

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά

Ο Ντεσάν ψηλά στη λίστα της Ρεάλ! Οι τρεις λόγοι που η «βασίλισσα» θέλει τον Γάλλο τεχνικό
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Όπως αποκαλύπτει γαλλικό Μέσο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ψηλά στη λίστα της τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον 57χρονο προπονητή να αποχωρεί από τον πάγκο της Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026, ύστερα από 14 χρόνια.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας
Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Από το διαμέρισμα πρόλαβε να βγει ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός της άτυχης γυναίκας - Συγκλονιστικές εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Μπάσκετ 10.04.26

Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Κόσμος 10.04.26

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Κόσμος 10.04.26

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Λάβα και «Pele's Hair» 10.04.26

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Κόσμος 10.04.26

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 10.04.26

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

