Ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενοχλημένος από την αποτυχία των συμμάχων του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στη διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ και εξοργισμένος που τα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας δεν έχουν προχωρήσει, συζήτησε με συμβούλους του την επιλογή απομάκρυνσης ορισμένων αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να εκπονήσει συγκεκριμένα σχέδια για τη μείωση των στρατευμάτων στην ήπειρο, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του προκειμένου να μιλήσει για εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Ωστόσο, οι συζητήσεις και μόνο υπογραμμίζουν πόσο απότομα έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων της στο ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες. Υποδηλώνουν επίσης ότι η επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέτυχε να βελτιώσει σημαντικά τις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες αναμφισβήτητα βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.

Οι ΗΠΑ διατηρούν επί του παρόντος περισσότερα από 80.000 στρατεύματα στην Ευρώπη και έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότερα από 30.000 από αυτά τα στρατεύματα βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ σημαντικός αριθμός σταθμεύει επίσης στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν ή πόσα στρατεύματα θα μπορούσαν τελικά να αποσυρθούν εάν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει με αυτή την ιδέα.

Η Συμμαχία σε κρίση

Ενώ ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό μια ταραχώδη σχέση με το ΝΑΤΟ – κατηγορώντας για χρόνια τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι κάνουν εκπτώσεις στις αμυντικές δαπάνες – οι τελευταίοι τρεις μήνες υπήρξαν ιδιαίτερα επεισοδιακοί.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ προκάλεσε διατλαντική κρίση όταν επανέφερε στο προσκήνιο τις μακροχρόνιες απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας. Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει εκφράσει τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στο να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας διαδρομή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, η οποία έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστή παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ξεκαθαρίσει εάν ανέμεναν να ξεκινήσει κάποια αποστολή στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση, και σημείωσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν προσδιορίσει ποιες συγκεκριμένες δυνατότητες περίμεναν από κάθε χώρα του ΝΑΤΟ.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης συζητούσαν τη μεταφορά στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη εκτός των χωρών των οποίων οι ηγέτες είχαν επικρίνει τον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν, προς ευρωπαϊκές χώρες των οποίων οι ηγέτες ήταν πιο υποστηρικτικοί.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ συζητούσε συγκεκριμένα την επιστροφή των στρατευμάτων πίσω στις ΗΠΑ, παρά τη μετακίνησή τους σε διαφορετικές ξένες χώρες.