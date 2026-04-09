Ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη
Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 21:54

Ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη

Λόγω εντάσεων με το ΝΑΤΟ για το Ορμούζ και τη Γροιλανδία, ο Τραμπ εξετάζει την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενοχλημένος από την αποτυχία των συμμάχων του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στη διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ και εξοργισμένος που τα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας δεν έχουν προχωρήσει, συζήτησε με συμβούλους του την επιλογή απομάκρυνσης ορισμένων αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να εκπονήσει συγκεκριμένα σχέδια για τη μείωση των στρατευμάτων στην ήπειρο, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του προκειμένου να μιλήσει για εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Ωστόσο, οι συζητήσεις και μόνο υπογραμμίζουν πόσο απότομα έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων της στο ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες. Υποδηλώνουν επίσης ότι η επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέτυχε να βελτιώσει σημαντικά τις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες αναμφισβήτητα βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.

Οι ΗΠΑ διατηρούν επί του παρόντος περισσότερα από 80.000 στρατεύματα στην Ευρώπη και έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότερα από 30.000 από αυτά τα στρατεύματα βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ σημαντικός αριθμός σταθμεύει επίσης στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν ή πόσα στρατεύματα θα μπορούσαν τελικά να αποσυρθούν εάν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει με αυτή την ιδέα.

Η Συμμαχία σε κρίση

Ενώ ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό μια ταραχώδη σχέση με το ΝΑΤΟ – κατηγορώντας για χρόνια τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι κάνουν εκπτώσεις στις αμυντικές δαπάνες – οι τελευταίοι τρεις μήνες υπήρξαν ιδιαίτερα επεισοδιακοί.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ προκάλεσε διατλαντική κρίση όταν επανέφερε στο προσκήνιο τις μακροχρόνιες απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας. Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει εκφράσει τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στο να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας διαδρομή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, η οποία έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστή παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ξεκαθαρίσει εάν ανέμεναν να ξεκινήσει κάποια αποστολή στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύγκρουση, και σημείωσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν προσδιορίσει ποιες συγκεκριμένες δυνατότητες περίμεναν από κάθε χώρα του ΝΑΤΟ.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης συζητούσαν τη μεταφορά στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη εκτός των χωρών των οποίων οι ηγέτες είχαν επικρίνει τον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν, προς ευρωπαϊκές χώρες των οποίων οι ηγέτες ήταν πιο υποστηρικτικοί.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ συζητούσε συγκεκριμένα την επιστροφή των στρατευμάτων πίσω στις ΗΠΑ, παρά τη μετακίνησή τους σε διαφορετικές ξένες χώρες.

Νετανιάχου: Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο, θα γίνουν συνομιλίες

Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.04.26

O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Κόσμος 09.04.26

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Κόσμος 09.04.26

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Βηθλεέμ: Πού βρίσκεται η γενέτειρα του Ιησού και του Δαβίδ;
Γεωγραφική θέση 09.04.26

Η Βηθλεέμ, αιώνιο σύμβολο πίστης και κοιτίδα δύο εκ των σπουδαιότερων μορφών της βιβλικής ιστορίας, στέκει ως ένας ζωντανός τόπος όπου η αρχαιότητα συναντά την περίπλοκη σύγχρονη γεωπολιτική.

Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 09.04.26

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διαμηνύοντας πως «τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είπε ό,τι δεν είπαν οι ηγέτες για το «ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»
Ντροπή για τους 27 09.04.26

Όταν ένα μπλοκ δημοκρατικών κρατών αδυνατεί να καταδικάσει ανοιχτά μια εγκληματική πρόθεση αρχηγού κράτους και το κάνει ένας διάσημος ηθοποιός, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας σε νέους, έστω και έτσι ίσως υπάρχει ελπίδα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Κομισιόν: Ζητά εξηγήσεις από τον Όρμπαν για τις συνομιλίες με την Ρωσία – Πληροφορίες για διαρροή εσωτερικών εγγράφων της ΕΕ
Κόσμος 09.04.26

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με την Ρωσία κατά της ασφάλειας και των συμφερόντων της ΕΕ», τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν

Γιατί ο Περσικός Κόλπος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου
«Ευλογημένος και καταραμένος» 09.04.26

Ο Περσικός Κόλπος έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την παγκόσμια ενεργειακή και πολιτική σταθερότητα

inStream - Ροή Ειδήσεων
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Βιβλίο 09.04.26

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ
Conference League 09.04.26

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα
Europa League 09.04.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Conference League 09.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο Χαμενεΐ επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ, στην εκεχειρία που συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο και τις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.04.26

O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα
Europa League 09.04.26

LIVE: Μπολόνια – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Άστον Βίλα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 09.04.26

LIVE: Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Για καλό σκοπό 09.04.26

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: «Αγκαλιά» με την πρωτιά στη Euroleague, στην… ερυθρόλευκη Σόφια
Μπάσκετ 09.04.26

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατέκλυσαν την «Arena 8888» στη Σόφια και η ομάδα του Μπαρτζώκα νίκησε με 89-85 τη Χάποελ Τελ Αβίβ, «αγκαλιάζοντας» την πρωτιά στη regular season της Euroleague.

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
Ελλάδα 09.04.26

Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο στο Μαρούσι όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Τσαντάκιας δεν πήρε χαμπάρι τι ήταν ο «θησαυρός» που έκλεψε και τον αντάλλαξε με… ναρκωτικά
Κόσμος 09.04.26

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Γερμανίδα νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση συνελήφθη στην Τσεχία
Κόσμος 09.04.26

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Ελλάδα 09.04.26

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ελλάδα 09.04.26

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

