Μεξικό: Αδιανόητος καβγάς πάνω από φέρετρο – Ερωμένες διαπίστωσαν ότι έκλαιγαν τον ίδιο άντρα
Ερωμένες διαπίστωσαν ότι έκλαιγαν τον ίδιο άντρα και τσακώθηκαν πάνω από το φέρετρο σε κηδεία στο Μεξικό
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην κηδεία ενός άνδρα στο Μεξικό. Δύο γυναίκες τσακώθηκαν πάνω από το φέρετρό του για το ποια ήταν η αγαπημένη του όσο ήταν εν ζωή.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο καβγάς ξεκίνησε όταν μια γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο, και είπε «αγάπη μου, θα μου λείψεις».
Τότε, όμως, μια δεύτερη γυναίκα σηκώθηκε όρθια και φώναξε «ποια είσαι;»
Όταν, δε, η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον εκλιπόντα, τα πράγματα ξέφυγαν με τις δύο γυναίκες να τσακώνονται και να ανοίγουν το φέρετρο.
Το βίντεο έχει γίνει πλέον viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 150.000 προβολές και εκατοντάδες σχόλια.
Δείτε το βίντεο που έγινε viral στο Μεξικό
