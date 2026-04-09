Συρμός του τραμ συγκρούστηκε με βαν στον Άλιμο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στον Άλιμο όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με βανάκι υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όλα έγιναν περίπου στις 13.0 στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα όταν το λευκό βαν βρέθηκε πάνω στις γραμμές την ώρα που περνούσε από το σημείο το τραμ.

Μόνο υλικές ζημιές

Ως αποτέλεσμα ήταν να εκτροχιαστεί το πρώτο βαγόνι του συρμού από το τραμ και να υποστεί ζημιές το μικρό φορτηγό.

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρθηκε κάποιες τραυματισμός.