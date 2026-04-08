Η Ολλανδία υπέρ της αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου χτες στο Ραμπάτ, μετά και την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον μαροκινό ομόλογό του Νάσερ Μπουρίτα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Τομ Μπέρεντσεν, δήλωσε ότι η χώρα του «θεωρεί ότι ένα καθεστώς πραγματικής αυτονομίας σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας αποτελεί την πλέον εφαρμόσιμη λύση» στην περιφερειακή διένεξη για την περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Παράλληλα, ο ολλανδός ΥΠΕΞ εξέφρασε εκ νέου τη στήριξη της χώρας του στο ψήφισμα 2797 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις προσπάθειες του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα, Στάφαν ντε Μιστούρα, για «τη διευκόλυνση και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων βάσει του σχεδίου αυτονομίας που προτείνει το Μαρόκο, με σκοπό την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσημης και αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής λύσης». Ο επικεφαλής της ολλανδικής διπλωματίας ανέφερε μάλιστα ότι «η Ολλανδία θα ενεργήσει σύμφωνα με αυτή τη θέση, σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον διεθνή ρόλο του Μαρόκου, τονίζοντας ότι υπό την ηγεσία του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’, η χώρα καθιερώθηκε ως αξιόπιστος εταίρος και αφοσιωμένος στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα διεθνής παράγοντας, χαιρετίζοντας την προσωπική δέσμευση του μαροκινού ηγέτη υπέρ του παλαιστινιακού ζητήματος, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής για την Ιερουσαλήμ (Al-Quds Committee – μια δομή του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας ΟΙΣ), καθώς και τις πρωτοβουλίες του για τη στήριξη της ανάπτυξης και της σταθερότητας των χωρών της ζώνης του Σαχέλ.