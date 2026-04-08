Το μήνυμα του Ταρέμι για την εκεχειρία στον πόλεμο: «Να ζήσει το Ιράν»
O Mεχντί Ταρέμι χαιρέτησε την εκεχειρία στον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα.
- Νεκρή 75χρονη οδηγός μηχανής στη Χαλκίδα μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
- Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
- Μία... περίεργη πινακίδα στο κέντρο της Αθήνας - Τι σημαίνει για τους οδηγούς
- Ιούδας: Τι κρύβεται στην πραγματικότητα πίσω από την προδοσία του
Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και αφού είχαν προηγηθεί οι απειλές του ότι θα «εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό» η Τεχεράνη αποδέχτηκε πρόταση κατάπαυσης πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.
Tην απόφαση για εκεχειρία χαιρέτησε και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μέχντι Ταρέμι, με ανάρτηση στο Instagram. «Να ζήσει το Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Με τις ιρανικές ευχές, πάντα χαρά και υγεία».
Αξίζει να αναφερθεί πως το Ιράν δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δέχτηκαν ως βάση διαπραγματεύσεων τα 10 σημεία της πρότασης της Τεχεράνης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση των κυρώσεων και την παύση των επιθέσεων σε Ιράκ, Υεμένη και Λίβανο.
- Ολυμπιακός: Η επίθεση-φωτιά, οι «κατοστάρες» και τα ιστορικά ρεκόρ που κυνηγάει
- Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
- Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ ο Φουρνιέ για το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
- Συλλυπητήρια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου (pic)
- Η προφητική ατάκα του Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Το να πεθάνεις στο γήπεδο είναι το πιο όμορφο πράγμα…»
- Η UEFA ανακοίνωσε ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου
- Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Έφυγε» ο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς
