Το μήνυμα του Ταρέμι για την εκεχειρία στον πόλεμο: «Να ζήσει το Ιράν»

Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και αφού είχαν προηγηθεί οι απειλές του ότι θα «εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό» η Τεχεράνη αποδέχτηκε πρόταση κατάπαυσης πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Tην απόφαση για εκεχειρία χαιρέτησε και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μέχντι Ταρέμι, με ανάρτηση στο Instagram. «Να ζήσει το Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Με τις ιρανικές ευχές, πάντα χαρά και υγεία».

Αξίζει να αναφερθεί πως το Ιράν δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δέχτηκαν ως βάση διαπραγματεύσεων τα 10 σημεία της πρότασης της Τεχεράνης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση των κυρώσεων και την παύση των επιθέσεων σε Ιράκ, Υεμένη και Λίβανο.