Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου: Μια διαταραχή με πολλαπλά συμπτώματα

Πρόκειται για μια χρόνια υποτροπιάζουσα πάθηση, που ενώ δεν είναι απειλητική για τη ζωή, επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των ατόμων που την εμφανίζουν.

Πολλαπλά τα συμπτώματα του ΣΕΕ

Τα πιο κοινά συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν αυξημένο όγκο αερίων, κοιλιακή διάταση (φούσκωμα) ή/και κράμπες, κοιλιακό πόνο και δυσφορία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, συνδυασμός διάρροιας και δυσκοιλιότητας και βλέννα στα κόπρανα.

Σπαστική κολίτιδα & FODMAPs

Τα συμπτώματα του ΣΕΕ μπορεί να ενεργοποιηθούν από μια δίαιτα, στην οποία κυριαρχούν τα FODMAPs. Το ακρωνύμιο αυτό υποδηλώνει τους ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες. Ο συγκεκριμένος όρος αναπτύχθηκε για να περιγράψει αυτούς τους μη επαρκώς απορροφούμενους υδατάνθρακες βραχείας αλύσου, που μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβολική συσσώρευση υγρών και αερίων, με αποτέλεσμα τη διάταση, τον μετεωρισμό, το κοιλιακό άλγος και τα υπόλοιπα συμπτώματα του ΣΕΕ.

Σπαστική κολίτιδα & brain-gut axis

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής αυξάνει επίσης τη συχνότητα εμφάνισης σπαστικής κολίτιδας. Το άγχος θεωρείται παράγοντας που πυροδοτεί τα συμπτώματά της, χωρίς να αποτελεί δεσμευτικά την αιτία που την προκαλεί.

Η στενή αμφίδρομη σχέση μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου, γνωστή και ως brain-gut axis, έχει πλέον τεκμηριωθεί με το έντερο να αναφέρεται ως ο «δεύτερος εγκέφαλος» του οργανισμού. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που ξεκινά από την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου που προκαλεί συσπάσεις στους μύες του εντέρου. Η μειωμένη προώθηση του περιεχομένου προκαλεί διάταση του εντέρου από τα αέρια που δημιουργούνται, προκαλώντας συσπάσεις. Αυτό προκαλεί πόνο, οδηγώντας σε ανησυχία και άγχος με συνέπεια την έναρξη νέου φαύλου κύκλου.

Μεταλοιμώδες ΣΕΕ

Ένα ποσοστό των ασθενών με ΣΕΕ (περίπου το 20%) έχει παρατηρηθεί ότι εμφανίζει τα συμπτώματα σπαστικής κολίτιδας μετά από περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας, ιογενούς ή μικροβιακής.

Ανακούφιση από τα συμπτώματα: Πόσο εφικτή είναι;

Αρκετοί από τους ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΕ δεν είναι ικανοποιημένοι από τις παραδοσιακές φαρμακευτικές αγωγές που υπάρχουν. Αυτό τους οδηγεί στην αναζήτηση νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Σε περιόδους επίσης έντονου στρες τα συμπτώματα της σπαστικής κολίτιδας μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Και σε αυτή την περίπτωση οι παραδοσιακές φαρμακευτικές αγωγές δεν φαίνεται να λύνουν το πρόβλημα, καθώς η χορήγησή τους δεν ενδείκνυται πάντα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την ανάγκη για τεκμηριωμένες, αποτελεσματικές και ασφαλείς προσεγγίσεις στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του ΣΕΕ.

Επειδή η σπαστική κολίτιδα δεν έχει μόνο ένα σύμπτωμα… almora PLUS NormoboWELL

Η ELPEN κυκλοφορεί το almora PLUS NormoboWELL, ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν (CE0477), και στοχεύει στην αντιμετώπιση των πολλαπλών συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.

Η ειδικά μελετημένη σύνθεση του almora PLUS NormoboWELL περιλαμβάνει τα παρακάτω συστατικά:

Αλόη Βέρα, συστατικό που είναι πλούσιο σε πολυσακχαρίτες. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και πρωταγωνιστεί στη δημιουργία μιας προστατευτικής μεμβράνης στο βλεννογόνο του εντέρου. Αλθαία, συστατικό που έχει μαλακτικές & καταπραϋντικές ιδιότητες. Είναι πλούσιο σε πολυσακχαρίτες και συμβάλλει στη δημιουργία μιας προστατευτικής μεμβράνης στην επιφάνεια του εντέρου. Ζεόλιθος, συστατικό με αντιφλεγμονώδη, αποτοξινωτική και αντιοξειδωτική δράση στο έντερο, το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά τα εντερικά αέρια και να αποβάλλει τις τοξίνες χάρη στην πορώδη δομή του. Χαμομήλι, συστατικό πλούσιο σε φλαβονοειδή με καταπραϋντική και σπασμολυτική δράση. Θερμικά επεξεργασμένα Προβιοτικά, τα οποία βελτιώνουν την εντερική μικροχλωρίδα. Το προβιοτικό είδος L.plantarum ανακουφίζει από τα συμπτώματα του ΣΕΕ, που σχετίζονται με κοιλιακό πόνο και μετεωρισμό.

Τα παραπάνω συστατικά αλληλεπιδρούν με τον εντερικό βλεννογόνο, ενώ η προστατευτική μεμβράνη που δημιουργείται περιορίζει την επαφή με τους ερεθιστικούς παράγοντες.

Το almora PLUS NormoboWELL αποτελεί μια σύγχρονη λύση για την αντιμετώπιση των πολλαπλών συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου, γνωστού και ως σπαστική κολίτιδα, με τεκμηριωμένο μηχανισμό δράσης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών.