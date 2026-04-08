Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε κάμερα από τη στιγμή της πτώσης της άτυχης 65χρονης γυναίκας από την Ιερά μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα.

Η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο χθες το μεσημέρι, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στα Μετέωρα έπειτα από πτώση από τους βράχους. Ομάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας ανέσυρε την 65χρονη μετά από μια δύσκολη επιχείρηση.

Η γυναίκα είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της Ιερας Μονής Αγίου Στεφάνο πριν προχωρήσει προς τον βράχο.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής τι ακριβώς συνέβη.