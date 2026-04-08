Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Με τον πόλεμο στο Ιράν να συνεχίζεται, οι κραδασμοί σε όλο τον κόσμο είναι εμφανείς, ειδικά στον τομέα της ενέργειας, καθώς η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται πλέον στα 110 δολάρια το βαρέλι περίπου, ενώ ορισμένες προβλέψεις εκτιμούν ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια.

Οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται και αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο λόγω της έλλειψης λιπασμάτων, γεγονός που οδήγησε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των ΗΠΑ να προειδοποιήσει ότι η παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια ενδέχεται να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, με 45 εκατομμύρια επιπλέον άτομα να βρεθούν αντιμέτωπα με οξεία πείνα.

Βιομηχανίες από τον τομέα του χάλυβα έως τον τομέα των χημικών έχουν προειδοποιήσει τις αγορές ότι αντιμετωπίζουν ελλείψεις και ραγδαία αύξηση του κόστους, ενώ τα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο νιώθουν την πίεση – έχει ζητηθεί από τους πολίτες ορισμένων χωρών να χαμηλώσουν τους θερμοστάτες τους, να χρησιμοποιούν το λεωφορείο ή το ποδήλατο και να μειώσουν την ταχύτητά τους στους αυτοκινητόδρομους.

Ο αντίκτυπος του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν – το τρίτο παγκόσμιο σοκ σε έξι χρόνια, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την πανδημία Covid – έχει αποκαλύψει πόσο εξαρτημένες εξακολουθούν να είναι οι οικονομίες μας από τα ορυκτά καύσιμα. Ο Simon Stiell, επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, δήλωσε χαρακτηριστικά τον Μάρτιο: «Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα καταστρέφει την εθνική ασφάλεια και κυριαρχία και τις αντικαθιστά με υποταγή και αυξανόμενο κόστος».

Ηλεκτρικά κράτη εναντίον πετρελαϊκών κρατών

Τον τελευταίο χρόνο, ο Guardian εξέτασε τις 10 χώρες που ευθύνονται περισσότερο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Χωρίζονται γενικά σε δύο στρατόπεδα: εκείνες που είναι προσκολλημένες στα ορυκτά καύσιμα και αποφασισμένες να τα εκμεταλλευτούν μέχρι την τελευταία σταγόνα, και εκείνες που επιδιώκουν ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα για να απαλλαγούν από το ζυγό της εξάρτησης από το πετρέλαιο και να αποτρέψουν την κλιματική καταστροφή. Αποτελούν την εμπροσθοφυλακή μιας παγκόσμιας αναδιάταξης: τα ηλεκτρικά κράτη του μέλλοντος εναντίον των πετρελαϊκών κρατών του παρελθόντος.

«Βρισκόμαστε στην αυγή της εποχής των ηλεκτρικών κρατών έναντι των πετρελαϊκών , και η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί αυτή τη στιγμή το Άγιο Δισκοπότηρο για όλους», τόνισε ο Τζον Κέρι, πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian. «Το μέλλον έγκειται στην ικανότητα να αξιοποιούμε τη δύναμη των ηλεκτρονίων, να τα στέλνουμε όπου τα χρειαζόμαστε και να τα χρησιμοποιούμε όπου και όποτε τα χρειαζόμαστε, προσέθεσε.

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέδειξε με σαφήνεια αυτή τη διαφορά και έδειξε ποιοι από τους 10 μεγαλύτερους ρυπογόνους μπορούν να αναμένουν να βγουν πιο δυνατοί από την κρίση. Οι παγκόσμιες τάσεις ήδη ευνοούσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: πέρυσι, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα ξεπέρασε για πρώτη φορά εκείνη που παρήχθη από άνθρακα. Οι επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια ξεπερνούν πλέον αυτές στα ορυκτά καύσιμα σε αναλογία δύο προς ένα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα μειώθηκε στην Κίνα και την Ινδία για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1970.

Ο τομέας ενέργειας των ΗΠΑ θα κερδίσει 60 δισ. από τον πόλεμο στο Ιράν

Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν, και ο πόλεμος στην Ουκρανία πριν από αυτόν, έχουν επίσης αποκαλύψει μια απογοητευτική πραγματικότητα. Πολλές από τις ισχυρότερες χώρες του κόσμου και εκείνες που εκπέμπουν ρύπους περισσότερο επωφελούνται από τις υψηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων.

Ο τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ αναμένεται να αποκομίσει κέρδη ύψους 60 δισ. δολαρίων από τον πόλεμο. Η ραγδαία άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων αποτέλεσε σωτηρία για την Ρωσία, της οποίας η οικονομία βρισκόταν σε δυσχερή θέση λόγω του κόστους της διατήρησης του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά για την οποία έχουν πλέον αρθεί ορισμένες κυρώσεις.

Η Σαουδική Αραβία έχει πληγεί από ιρανικούς πυραύλους και αναγκάστηκε να κλείσει το μεγαλύτερο διυλιστήριό της, αλλά η τιμή της μετοχής της εθνικής εταιρείας πετρελαίου της, της Aramco, έχει εκτοξευθεί και τα εύκολα προσβάσιμα αποθέματά της αποφέρουν τεράστια κέρδη. Τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο έχουν επίσης αυξηθεί, παρά τις επιθέσεις στις υποδομές του, οι οποίες έχουν προκαλέσει τοξική βροχή που πέφτει πάνω στον λαό του.

Οι υψηλές τιμές ενισχύουν τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, δημιουργώντας πλούτο που μπορούν να επενδύσουν στην περαιτέρω επέκταση της εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Οι ρυπογόνες Κίνα και Ινδία

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εκπομπέας αερίων του θερμοκηπίου και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, πρωτοστατεί στην πορεία προς ένα ηλεκτροκίνητο μέλλον. Οι εκπομπές της χώρας παραμένουν σταθερές ή μειώνονται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια – και παρόλο που η Κίνα έχει ακολουθήσει παρόμοια πορεία στο παρελθόν, πριν ξανασηκωθεί κατακόρυφα λόγω της υπερβολικής χρήσης άνθρακα, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή τη φορά η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνονται σε επίπεδα ρεκόρ, όχι μόνο για εγχώρια χρήση αλλά και για εξαγωγή – η πράσινη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων και των μπαταριών, καθώς και των εξαρτημάτων αιολικής και ηλιακής ενέργειας, αποτελεί πλέον περισσότερο από το ένα δέκατο των εξαγωγών της Κίνας και ένα παρόμοιο ποσοστό της συνολικής οικονομίας της.

Η Κίνα πρόσθεσε 360 GW νέας ηλιακής και αιολικής ισχύος το 2024 και 430 GW το 2025. Η καθαρή ενέργεια συνέβαλε στο ένα τρίτο της αύξησης του ΑΕΠ της χώρας πέρυσι, σύμφωνα με το Carbon Brief. Οι επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια ξεπέρασαν το 1 τρισ. δολάρια, σχεδόν τέσσερις φορές τα 260 δισ. δολάρια που η χώρα επένδυσε στην εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Το κλειδί θα είναι να δούμε αν η στρατηγική «χέρι-χέρι» της χρήσης άνθρακα παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα εγκαταλειφθεί, καθώς η παραγωγή μπαταριών αυξάνεται περαιτέρω. Οι μπαταρίες μπορεί να είναι σε θέση να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τον άνθρακα στο ενεργειακό σύστημα της Κίνας και ενδέχεται να δούμε περισσότερες μπαταρίες και λιγότερο άνθρακα.

Η Ινδία, η πιο πολυπληθής χώρα του κόσμου, η μεγαλύτερη δημοκρατία και η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία, έχει ακόμη δρόμο να διανύσει για να καλύψει τη διαφορά, αλλά σίγουρα βρίσκεται στον «αγώνα» για να τα καταφέρει. Προς έκπληξη πολλών παρατηρητών, η Ινδία παρουσίασε στα τέλη Μαρτίου ένα νέο εθνικό σχέδιο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου – γνωστό ως «εθνικά καθορισμένη συνεισφορά» (NDC) στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Το σχέδιο θέτει ως στόχο την παραγωγή του 60% της ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2035 και τη μείωση των εκπομπών ανά μονάδα ΑΕΠ κατά 47%.

Ο Arunabha Ghosh, διευθύνων σύμβουλος του think tank «Συμβούλιο για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και το Νερό», δήλωσε ότι «σε μια εποχή που οι συγκρούσεις και οι ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια απομακρύνουν τις χώρες από τις δεσμεύσεις τους για το κλίμα, η νέα NDC της Ινδίας στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα. Αυτό υποδηλώνει ότι η Ινδία ενσωματώνει την ιδέα μιας ‘πράσινης οικονομίας’ – όπου η δράση για το κλίμα δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη αναπτυξιακή και οικονομική στρατηγική της χώρας».

Κανείς δεν πρέπει όμως να φανταστεί ότι το τέλος του άνθρακα στην Ινδία είναι κοντά, λέει η Ζερίν Όσο, πρόεδρος του Gateway Research Institute. «Η μετάβαση της Ινδίας είναι πιθανό να ακολουθήσει μια υβριδική αναπτυξιακή πορεία παρά μια ραγδαία αλλαγή», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση έχει σαφή στάση πως τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας, θα παραμείνουν σημαντικοί μοχλοί για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καθώς η οικονομία και οι βιομηχανίες αναπτύσσονται, ιδίως σε βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η Ινδία δεν αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα ως μια επιλογή του τύπου ‘είτε το ένα είτε το άλλο’».

Κάνει πίσω στις μεταρρυθμίσεις η Γερμανία

Αν και οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές χωρίζονται σε δύο μεγάλα στρατόπεδα, τα όρια είναι ασαφή. Κανένα από τα υποτιθέμενα «ηλεκτρικά κράτη» δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αμόλυντο στην προσπάθειά του για ένα καθαρό μέλλον. Η Γερμανία, για παράδειγμα, αν και υπήρξε από τους πρώτους πρωτοπόρους στην χρήση ηλιακών πάνελ και ανεμογεννητριών, εξακολουθεί να είναι προσκολλημένη στο φυσικό αέριο και κάνει πίσω στις μεταρρυθμίσεις για θέρμανση με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ενώ ορισμένοι από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της απομακρύνονται από τα ηλεκτρικά οχήματα. Ομοίως, η Ιαπωνία έχει αποτύχει, διατηρώντας χαμηλό προφίλ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και προτείνοντας ένα NDC που οι αναλυτές θεώρησαν εντελώς ανεπαρκές.

Από τις 10 χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές, οι ΗΠΑ υπό την προεδρία Τραμπ ξεχωρίζουν ως η πιο παράδοξη περίπτωση. Οι εκπομπές μειώνονταν μέχρι πέρυσι. Ο Μάρτιος του 2025 ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο οι πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα κάλυψαν περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πράσινη οικονομία γνώρισε άνθηση μετά την ψήφιση του Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού από τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος προσέφερε φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα, επιχορηγήσεις και επιχειρηματικά δάνεια. Το Ινστιτούτο Ρούσβελτ ανέφερε ότι δύο χρόνια μετά την εισαγωγή του, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην πράσινη οικονομία έφτασαν τα 500 δισ. δολάρια περίπου, ενώ η καθαρή τεχνολογία αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο να τα καταργήσει όλα αυτά, να ενισχύσει τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και να ρίξει μια «σωσίβια λέμβο» στην ετοιμοθάνατη αγορά άνθρακα. Η ιδεολογία φαίνεται μάλιστα να υπερισχύει της οικονομίας: τον περασμένο μήνα, η κυβέρνησή του συμφώνησε να πληρώσει 1 δισ. δολάρια στη γαλλική Total Energies για να σταματήσει την κατασκευή δύο υπεράκτιων αιολικών πάρκων, με τα χρήματα να επανεπενδύονται σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κερδισμένος και ο Πούτιν από τον πόλεμο στο Ιράν

Αν στις ΗΠΑ – τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο, ακόμη και υπό την προεδρία Μπάιντεν – εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες πράσινης αισιοδοξίας, στην Ρωσία δεν υπάρχει καμία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως όπλα πολέμου το 2022, όταν εισέβαλε στην Ουκρανία, και δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι θα σταματήσει. Η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ και την Σαουδική Αραβία, και αποκομίζει επιπλέον 150 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται στο Ιράν.

Στις κλιματικές συνόδους κορυφής του ΟΗΕ, η Ρωσία παίζει ελάχιστο ρόλο, αν και είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, οι υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας διαρρέουν τεράστιες ποσότητες μεθανίου, με ελάχιστη προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών.

Περίπου το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας της Ρωσίας προέρχεται από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα – τα γηράσκοντα πυρηνικά της εργοστάσια. Λιγότερο από το 1% της ενέργειας της χώρας προέρχεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια, σύμφωνα με το think tank Ember.

Ο χρόνος εξαντλείται για να μετατραπούν τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη – πολλά από τα οποία δεν είναι δημοκρατίες, γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε μορφή πειθούς των ψηφοφόρων – σε κέντρα καθαρών τεχνολογιών.

Θα γίνεται ένας νέος πόλεμος για το πετρέλαιο κάθε χρόνο;

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να τελειώσει σε λίγες μέρες, εβδομάδες ή μήνες, αλλά οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του θα διαμορφώσουν το παγκόσμιο μέλλον μας. Οι 10 χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές ευθύνονται για περίπου τα δύο τρίτα των ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και πολλές από αυτές – η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, οι ΗΠΑ, η Ινδονησία – ευθύνονται επίσης για τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων που αυξάνουν ακόμη περισσότερο τις παγκόσμιες εκπομπές.

Το μέλλον του κόσμου βρίσκεται στα χέρια τους. Το αν θα βγούμε από αυτή την κρίση πιο σταθερά σε μια πορεία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή αν θα υποχωρήσουμε ακόμη περισσότερο σε μια εξάρτηση από το πετρέλαιο που καταστρέφει το κλίμα, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές που θα κάνουν αυτές οι χώρες μετά τον πόλεμο.

Όποια και αν είναι η έκβαση του πολέμου, ένα πράγμα είναι σίγουρο: η τρέχουσα κρίση είναι μόνο μια παροδική διαταραχή. Μια πολύ μεγαλύτερη κρίση πλησιάζει, η οποία θα θέσει το κόστος ζωής και τις οικονομικές υφέσεις σε μια εντελώς νέα προοπτική. Αν φτάσουμε στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα – κάτι που, με βάση την τρέχουσα κατάσταση, θα μπορούσε να συμβεί σε λιγότερο από δύο δεκαετίες – ο οικονομικός αντίκτυπος της κλιματικής κατάρρευσης θα είναι ισοδύναμος με έναν νέο πόλεμο για το πετρέλαιο κάθε χρόνο.