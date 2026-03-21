Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Από τα αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας για τα νοικοκυριά στο Γιορκσάιρ έως το κλείσιμο σχολείων στο Πακιστάν με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη έντονα αισθητές, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι ο αντίκτυπος των αντίποινων της Τεχεράνης, που έχουν ως στόχο να προκαλέσουν οικονομική αναστάτωση και ζημιά, μπορεί να μην είναι παροδικός. Επιπλέον, είναι πολύ ανομοιογενής.

Παράλληλα με έναν μακρύ κατάλογο όσων κινδυνεύουν να πληγούν σοβαρά, υπάρχουν και κάποιοι που επωφελούνται.

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί;

Μέση Ανατολή: Στους νικητές Νορβηγία, Καναδάς και Ρωσία

Παρόλες τις προσπάθειες για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξακολουθούμε να εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τα άφθονα αποθέματα τείνουν να υπόσχονται μεγάλα πλούτη, γι’ αυτό και το αργό πετρέλαιο έχει χαρακτηριστεί «μαύρος χρυσός». Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, οι παραγωγοί συνήθως βγαίνουν κερδισμένοι, ενώ οι καταναλωτές βγαίνουν ζημιωμένοι.

Αλλά αυτή δεν είναι η συνηθισμένη κρίση των τιμών του πετρελαίου.

Η Μέση Ανατολή παραμένει το επίκεντρο της προσφοράς, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελεί την κύρια αρτηρία της.

Ο αντίκτυπος ενός de facto αποκλεισμού και των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχει πλήξει σκληρά παραγωγούς του Κόλπου όπως το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ διακινδυνεύουν να προσφέρουν στη Μόσχα ένα τεράστιο κέρδος εις βάρος των χωρών του Κόλπου

Οι εναλλακτικές πηγές

Καθώς οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές πηγές, χώρες όπως η Νορβηγία και ο Καναδάς ενδέχεται να βγουν κερδισμένες.

Αφού η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και πολλές χώρες προσπάθησαν να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Νορβηγία κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή της και να επωφεληθεί από την κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας του Καναδά, Τιμ Χότζσον, έσπευσε να παρουσιάσει τη χώρα του ως «έναν σταθερό, αξιόπιστο, προβλέψιμο και βασισμένο σε αξίες παραγωγό ενέργειας», αλλά υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της.

Αντίθετα, η Ρωσία είναι αυτή που θα μπορούσε να βγει μεγαλύτερη νικήτρια. Καθώς η Ουάσιγκτον χαλαρώνει τους κανόνες για να ανακουφίσει την παγκόσμια κρίση εφοδιασμού, οι πωλήσεις αργού πετρελαίου της Ρωσίας προς την Ινδία έχουν σημειώσει άνοδο κατά 50%.

Ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να κερδίσει έως και 5 δισ. δολάρια (3,7 δισ. λίρες) επιπλέον μέχρι τα τέλη Μαρτίου και να βρίσκεται σε τροχιά για το μεγαλύτερο έτος σε έσοδα από καύσιμα από το 2022.

Οι ΗΠΑ διακινδυνεύουν να προσφέρουν στη Μόσχα ένα τεράστιο κέρδος εις βάρος των χωρών του Κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι πιθανοί κερδισμένοι.

Καθώς ορισμένες χώρες αυξάνουν τη χρήση άνθρακα, αυτό αποτελεί μια δελεαστική ευκαιρία για μεγάλους εξαγωγείς όπως η Ινδονησία, καθώς η τιμή αυτού του καυσίμου αυξάνεται επίσης.

Οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου και φυσικού αερίου στον πλανήτη

Χαμένοι: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη

Τι γίνεται με τις ίδιες τις ΗΠΑ; Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, οι ΗΠΑ «βγάζουν πολλά χρήματα».

Σίγουρα, οι Αμερικάνοι παραγωγοί πετρελαίου θα μπορούσαν να είναι σε θέση να κερδίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον εσόδων φέτος, αν οι τιμές του αργού παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα.

Αλλά αυτό δεν κάνει τις ΗΠΑ καθαρό κερδισμένες.

Πρώτον, επειδή ορισμένοι παραγωγοί είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις αναταραχές στη Μέση Ανατολή. Η ExxonMobil, για παράδειγμα, έχει δραστηριότητες στο βιομηχανικό κέντρο Ras Laffan του Κατάρ, όπου η παραγωγή έχει διακοπεί από τις αρχές Μαρτίου και το οποίο έχει πλέον πληγεί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, προκαλώντας «εκτεταμένες ζημιές».

Δεύτερον, μετά από χρόνια μείωσης της παραγωγικής ικανότητας λόγω της πτώσης των τιμών χονδρικής, πολλοί παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου δεν μπορούν να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή τους.

Και το πιο σημαντικό από όλα: σε κατά κεφαλήν βάση, οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου και φυσικού αερίου στον πλανήτη.

Από την αύξηση της θέρμανσης κατά τους σκληρούς χειμώνες στις Μεσοδυτικές Πολιτείες έως την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κατά τη διάρκεια της περιόδου των μετακινήσεων, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων.

Μεγάλο μέρος του αντίκτυπου εξαρτάται όχι μόνο από τη μελλοντική πορεία των τιμών, αλλά και από τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων

Το ζήτημα με τις τιμές του πετρελαίου

Οι οικονομολόγοι της Oxford Economics προειδοποιούν ότι αν οι τιμές του πετρελαίου ανέβουν στα 140 δολάρια – και παραμείνουν εκεί – η οικονομία κινδυνεύει να συρρικνωθεί.

Φυσικά, οι Αμερικανοί δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν αυτή την ευπάθεια. Η εξάρτηση των Ευρωπαίων καταναλωτών – και ειδικά εκείνων στο Ηνωμένο Βασίλειο – από το εισαγόμενο φυσικό αέριο σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη.

Και αυτό θα συμβεί μέσω του πληθωρισμού: οι εξελίξεις στην αγορά τις τελευταίες εβδομάδες θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 0,5% στον πληθωρισμό αργότερα μέσα στο έτος, αν συνεχιστούν, καθώς οι αυξήσεις των τιμών μεταφέρονται σε είδη όπως τα λιπάσματα και το κόστος μεταφοράς.

Τα καλά νέα είναι ότι, καθώς έχει γίνει πιο ενεργειακά αποδοτική με την πάροδο των ετών, η Δύση γενικά είναι πιο ανθεκτική στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας από ό,τι στο παρελθόν.

Ωστόσο, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καλύπτουν, για παράδειγμα, περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μεταφορείς, οι λογαριασμοί θέρμανσης των νοικοκυριών και οι λογαριασμοί των ενεργοβόρων τομέων, όπως η μεταποίηση, παραμένουν εκτεθειμένοι – κάτι που ισχύει σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Μεγάλο μέρος του αντίκτυπου εξαρτάται όχι μόνο από τη μελλοντική πορεία των τιμών, αλλά και από τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων, κάτι που αποτελεί θέμα έντονων συζητήσεων.

Η Ασία προμηθεύεται το 59% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, ενώ η Νότια Κορέα έως και το 70%

Τα σχέδια αντίδρασης

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές αρχές διστάζουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας σχεδίων διάσωσης, καθώς και τα δικά τους δημόσια οικονομικά βρίσκονται υπό πίεση.

Η αντίδραση των αγορών ομολόγων στον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού απειλεί να προσθέσει δισεκατομμύρια στο κόστος των ήδη χρεωμένων χωρών.

Φυσικά, όμως, η μεγαλύτερη άμεση απειλή αφορά τους συνήθεις πελάτες του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που ρέουν ανατολικά μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η Ασία προμηθεύεται το 59% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, ενώ η Νότια Κορέα έως και το 70%. Καθώς οι μετοχές εκεί έχουν υποχωρήσει λόγω ανησυχιών για διακοπές εφοδιασμού και αύξηση του κόστος, οι πολιτικοί έχουν επίσης προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που διατρέχει η βιομηχανία κατασκευής μικροτσίπ της χώρας.

Η Νότια Κορέα κατασκευάζει πάνω από το ήμισυ των τσιπ μνήμης παγκοσμίως. Αλλού, ο περιορισμός των καυσίμων, η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας και το κλείσιμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συγκαταλέγονται στα μέτρα που έχουν εισαγάγει χώρες όπως η Σρι Λάνκα, το Μπαγκλαντές και οι Φιλιππίνες.

Η Κίνα και η Ινδία

Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές της ηπείρου έχουν μείνει σχετικά ανεπηρέαστοι, χάρη στον σχεδιασμό τους και τη διπλωματία. Η Κίνα διαθέτει αποθέματα που επαρκούν για αρκετούς μήνες κατανάλωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αυξήσει τις αγορές της από το Ιράν.

Το ίδιο ισχύει και για την Ινδία, καθώς εκμεταλλεύεται επίσης αυτό το προσωρινό «πράσινο φως» για να στραφεί προς τη Ρωσία.

Το τι ακριβώς θα συμβεί θα εξαρτηθεί φυσικά από τις μελλοντικές εξελίξεις σε αυτόν τον σύγκρουση. Ωστόσο, είναι απίθανο, οι ΗΠΑ -πριν από την έναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν- να είχαν προβλέψει πλήρως ορισμένες από αυτές τις οικονομικές συνέπειες.

Και αν ο πόλεμος παραταθεί, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος όχι μόνο για ζημιές σε μεμονωμένες χώρες, αλλά και για μετάδοση της κρίσης με επιπτώσεις παγκοσμίως.

Πηγή: ΟΤ