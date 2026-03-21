21.03.2026 | 17:44
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή
Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 23:01

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Παράλληλα με έναν μακρύ κατάλογο όσων κινδυνεύουν να πληγούν σοβαρά, υπάρχουν και κάποιοι που επωφελούνται.

Γιάννης Αγουρίδης
Από τα αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας για τα νοικοκυριά στο Γιορκσάιρ έως το κλείσιμο σχολείων στο Πακιστάν με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη έντονα αισθητές, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι ο αντίκτυπος των αντίποινων της Τεχεράνης, που έχουν ως στόχο να προκαλέσουν οικονομική αναστάτωση και ζημιά, μπορεί να μην είναι παροδικός. Επιπλέον, είναι πολύ ανομοιογενής.

Παράλληλα με έναν μακρύ κατάλογο όσων κινδυνεύουν να πληγούν σοβαρά, υπάρχουν και κάποιοι που επωφελούνται.

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί;

Μέση Ανατολή: Στους νικητές Νορβηγία, Καναδάς και Ρωσία

Παρόλες τις προσπάθειες για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξακολουθούμε να εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τα άφθονα αποθέματα τείνουν να υπόσχονται μεγάλα πλούτη, γι’ αυτό και το αργό πετρέλαιο έχει χαρακτηριστεί «μαύρος χρυσός». Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, οι παραγωγοί συνήθως βγαίνουν κερδισμένοι, ενώ οι καταναλωτές βγαίνουν ζημιωμένοι.

Αλλά αυτή δεν είναι η συνηθισμένη κρίση των τιμών του πετρελαίου.

Η Μέση Ανατολή παραμένει το επίκεντρο της προσφοράς, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελεί την κύρια αρτηρία της.

Ο αντίκτυπος ενός de facto αποκλεισμού και των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχει πλήξει σκληρά παραγωγούς του Κόλπου όπως το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ διακινδυνεύουν να προσφέρουν στη Μόσχα ένα τεράστιο κέρδος εις βάρος των χωρών του Κόλπου

Οι εναλλακτικές πηγές

Καθώς οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές πηγές, χώρες όπως η Νορβηγία και ο Καναδάς ενδέχεται να βγουν κερδισμένες.

Αφού η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και πολλές χώρες προσπάθησαν να απεξαρτηθούν από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Νορβηγία κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή της και να επωφεληθεί από την κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας του Καναδά, Τιμ Χότζσον, έσπευσε να παρουσιάσει τη χώρα του ως «έναν σταθερό, αξιόπιστο, προβλέψιμο και βασισμένο σε αξίες παραγωγό ενέργειας», αλλά υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της.

Αντίθετα, η Ρωσία είναι αυτή που θα μπορούσε να βγει μεγαλύτερη νικήτρια. Καθώς η Ουάσιγκτον χαλαρώνει τους κανόνες για να ανακουφίσει την παγκόσμια κρίση εφοδιασμού, οι πωλήσεις αργού πετρελαίου της Ρωσίας προς την Ινδία έχουν σημειώσει άνοδο κατά 50%.

Ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να κερδίσει έως και 5 δισ. δολάρια (3,7 δισ. λίρες) επιπλέον μέχρι τα τέλη Μαρτίου και να βρίσκεται σε τροχιά για το μεγαλύτερο έτος σε έσοδα από καύσιμα από το 2022.

Οι ΗΠΑ διακινδυνεύουν να προσφέρουν στη Μόσχα ένα τεράστιο κέρδος εις βάρος των χωρών του Κόλπου. Υπάρχουν και άλλοι πιθανοί κερδισμένοι.

Καθώς ορισμένες χώρες αυξάνουν τη χρήση άνθρακα, αυτό αποτελεί μια δελεαστική ευκαιρία για μεγάλους εξαγωγείς όπως η Ινδονησία, καθώς η τιμή αυτού του καυσίμου αυξάνεται επίσης.

Οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου και φυσικού αερίου στον πλανήτη

Χαμένοι: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη

Τι γίνεται με τις ίδιες τις ΗΠΑ; Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, οι ΗΠΑ «βγάζουν πολλά χρήματα».

Σίγουρα, οι Αμερικάνοι παραγωγοί πετρελαίου θα μπορούσαν να είναι σε θέση να κερδίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον εσόδων φέτος, αν οι τιμές του αργού παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα.

Αλλά αυτό δεν κάνει τις ΗΠΑ καθαρό κερδισμένες.

Πρώτον, επειδή ορισμένοι παραγωγοί είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις αναταραχές στη Μέση Ανατολή. Η ExxonMobil, για παράδειγμα, έχει δραστηριότητες στο βιομηχανικό κέντρο Ras Laffan του Κατάρ, όπου η παραγωγή έχει διακοπεί από τις αρχές Μαρτίου και το οποίο έχει πλέον πληγεί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, προκαλώντας «εκτεταμένες ζημιές».

Δεύτερον, μετά από χρόνια μείωσης της παραγωγικής ικανότητας λόγω της πτώσης των τιμών χονδρικής, πολλοί παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου δεν μπορούν να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή τους.

Και το πιο σημαντικό από όλα: σε κατά κεφαλήν βάση, οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου και φυσικού αερίου στον πλανήτη.

Από την αύξηση της θέρμανσης κατά τους σκληρούς χειμώνες στις Μεσοδυτικές Πολιτείες έως την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κατά τη διάρκεια της περιόδου των μετακινήσεων, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων.

Μεγάλο μέρος του αντίκτυπου εξαρτάται όχι μόνο από τη μελλοντική πορεία των τιμών, αλλά και από τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων

Το ζήτημα με τις τιμές του πετρελαίου

Οι οικονομολόγοι της Oxford Economics προειδοποιούν ότι αν οι τιμές του πετρελαίου ανέβουν στα 140 δολάρια – και παραμείνουν εκεί – η οικονομία κινδυνεύει να συρρικνωθεί.

Φυσικά, οι Αμερικανοί δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν αυτή την ευπάθεια. Η εξάρτηση των Ευρωπαίων καταναλωτών – και ειδικά εκείνων στο Ηνωμένο Βασίλειο – από το εισαγόμενο φυσικό αέριο σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη.

Και αυτό θα συμβεί μέσω του πληθωρισμού: οι εξελίξεις στην αγορά τις τελευταίες εβδομάδες θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 0,5% στον πληθωρισμό αργότερα μέσα στο έτος, αν συνεχιστούν, καθώς οι αυξήσεις των τιμών μεταφέρονται σε είδη όπως τα λιπάσματα και το κόστος μεταφοράς.

Τα καλά νέα είναι ότι, καθώς έχει γίνει πιο ενεργειακά αποδοτική με την πάροδο των ετών, η Δύση γενικά είναι πιο ανθεκτική στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας από ό,τι στο παρελθόν.

Ωστόσο, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καλύπτουν, για παράδειγμα, περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μεταφορείς, οι λογαριασμοί θέρμανσης των νοικοκυριών και οι λογαριασμοί των ενεργοβόρων τομέων, όπως η μεταποίηση, παραμένουν εκτεθειμένοι – κάτι που ισχύει σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Μεγάλο μέρος του αντίκτυπου εξαρτάται όχι μόνο από τη μελλοντική πορεία των τιμών, αλλά και από τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων, κάτι που αποτελεί θέμα έντονων συζητήσεων.

Η Ασία προμηθεύεται το 59% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, ενώ η Νότια Κορέα έως και το 70%

Τα σχέδια αντίδρασης

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές αρχές διστάζουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας σχεδίων διάσωσης, καθώς και τα δικά τους δημόσια οικονομικά βρίσκονται υπό πίεση.

Η αντίδραση των αγορών ομολόγων στον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού απειλεί να προσθέσει δισεκατομμύρια στο κόστος των ήδη χρεωμένων χωρών.

Φυσικά, όμως, η μεγαλύτερη άμεση απειλή αφορά τους συνήθεις πελάτες του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που ρέουν ανατολικά μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η Ασία προμηθεύεται το 59% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, ενώ η Νότια Κορέα έως και το 70%. Καθώς οι μετοχές εκεί έχουν υποχωρήσει λόγω ανησυχιών για διακοπές εφοδιασμού και αύξηση του κόστος, οι πολιτικοί έχουν επίσης προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που διατρέχει η βιομηχανία κατασκευής μικροτσίπ της χώρας.

Η Νότια Κορέα κατασκευάζει πάνω από το ήμισυ των τσιπ μνήμης παγκοσμίως. Αλλού, ο περιορισμός των καυσίμων, η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας και το κλείσιμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συγκαταλέγονται στα μέτρα που έχουν εισαγάγει χώρες όπως η Σρι Λάνκα, το Μπαγκλαντές και οι Φιλιππίνες.

Η Κίνα και η Ινδία

Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές της ηπείρου έχουν μείνει σχετικά ανεπηρέαστοι, χάρη στον σχεδιασμό τους και τη διπλωματία. Η Κίνα διαθέτει αποθέματα που επαρκούν για αρκετούς μήνες κατανάλωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αυξήσει τις αγορές της από το Ιράν.

Το ίδιο ισχύει και για την Ινδία, καθώς εκμεταλλεύεται επίσης αυτό το προσωρινό «πράσινο φως» για να στραφεί προς τη Ρωσία.

Το τι ακριβώς θα συμβεί θα εξαρτηθεί φυσικά από τις μελλοντικές εξελίξεις σε αυτόν τον σύγκρουση. Ωστόσο, είναι απίθανο, οι ΗΠΑ -πριν από την έναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν- να είχαν προβλέψει πλήρως ορισμένες από αυτές τις οικονομικές συνέπειες.

Και αν ο πόλεμος παραταθεί, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος όχι μόνο για ζημιές σε μεμονωμένες χώρες, αλλά και για μετάδοση της κρίσης με επιπτώσεις παγκοσμίως.

Πηγή: ΟΤ

Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

Iράν: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Iράν: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Σύνταξη
Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Σύνταξη
Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Σύνταξη
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Σύνταξη
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! -Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο!» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! -Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο!» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για το ασημένιο μετάλλιο που πήρε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ενώ τόνισε πως… βράζει το αίμα του και ότι θέλει να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
«Ανσάρ Αλλάχ» 21.03.26

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Σύνταξη
Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Επικαιρότητα 21.03.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Σύνταξη
O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 21.03.26

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα

Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου
Επικαιρότητα 21.03.26

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Κόσμος 21.03.26

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»

Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό
Πολιτική 21.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό

Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Συναγερμός στη Δύση 21.03.26

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο

Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 21.03.26

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
Champions League 21.03.26

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!

«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους

Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

