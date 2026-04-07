Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν
Κόσμος 07 Απριλίου 2026, 20:37

Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν

Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στο Αχβάζ. Σχημάτισαν την ανθρώπινη αλυσίδα λίγο μετά την απειλή Τραμπ ότι «ένας πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε», αν το Ιράν δεν ανοίξει το Ορμούζ.

Ιρανοί πολίτες προχώρησαν σε μια συμβολική ενέργεια αντίστασης στα πολεμικά σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την απειλή ότι απόψε θα καταστρέψει κάθε γέφυρα και υποδομή ενέργειας, σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα για να προστατεύσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές.

Η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία των Ιρανών πολιτών για την εξέλιξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο σημείο να απειλήσει για την καταστροφή «ολόκληρου πολιτισμού». Και δήλωσε ότι αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και αν το Ιράν δεν συμφωνήσει με τους αμερικανικούς όρους, θα πλήξει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας. Απειλές που παραπέμπουν σε εγκλήματα πολέμου. Χθες επίσης ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί «θέλουν να βομβαρδίζουμε, για να απελευθερωθούν».


Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στην Αχβάζ, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα. Η κίνηση δείχνει ότι έτσι θέλουν να προστατεύσουν βασικές υποδομές. Επίσης, τονίζουν ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές εγκαταστάσεις θεωρούνται ευρέως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Κάτι που έχει επισημάνει και ο ΟΗΕ, με τον γ.γ. Αντόνιο Γκουτέρες να προειδοποιεί εμμέσως ότι «δικαστήριο θα κρίνει αν αυτό αποτελεί έγκλημα πολέμου».


Το Γενικό Προξενείο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Βομβάη (Ινδία) κοινοποίησε βίντεο με την ανθρώπινη αλυσίδα. Και στην ανάρτησή του τόνισε την προσπάθεια της οποίας ηγούνται οι πολίτες. Υππογραμμίζει ότι οι απλοί Ιρανοί δεν θέλουν να δουν τις υποδομές της χώρας τους να καταστρέφονται στην κλιμακούμενη σύγκρουση.

Η αντίσταση των αμάχων

Σε αυτό το πλαίσιο, όταν οι πολίτες σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από κρίσιμα κτίρια, όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα. Είναι μια σπάνια και ισχυρή επίδειξη αντίστασης των πολιτών.

Οι συμμετέχοντες λένε ότι η προσπάθεια έχει ως στόχο να στείλει το μήνυμα ότι οι υποδομές της χώρας είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή. Συνεπώς, δεν πρέπει να γίνουν στόχος σε στρατιωτικές συγκρούσεις.

Καταθέσεις: Γιατί οι προθεσμιακές χάνουν έδαφος – Η στροφή στη ρευστότητα και οι εναλλακτικές αποδόσεις 

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

Εξελίξεις 07.04.26

Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Μέση Ανατολή 07.04.26

Μπορεί να καταστρέψει ο Τραμπ το Ιράν σε μία νύχτα; – Τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές;

Η ικανότητα των ΗΠΑ να «εξουδετερώσουν» ολόκληρο το Ιράν σε μία νύχτα είναι «στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη - Το CNN αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ δεν συνάδει με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Κόσμος 07.04.26

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – «Η ελπίδα βρίσκεται στην ανατολική Ευρώπη»

Ο Τραμπ στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, στα κρυπτονομίσματα, τις επενδύσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία.

Κόσμος 07.04.26

«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Η ΕΕ επιμένει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Κόσμος 07.04.26

ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν το σχέδιο του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Κόσμος 07.04.26 Upd: 13:17

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Δυο νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από το προξενείο του Ισραήλ

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

«Τα σκέφτηκαν όλα» 07.04.26

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»

Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Κόσμος 07.04.26

Τα μεγάλα μέσα βάζουν οι ΗΠΑ για να στηρίξουν τον Όρμπαν - Στη Βουδαπέστη για προεκλογικό αγώνα ο Τζέι Ντι Βανς

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Κόσμος 07.04.26 Upd: 21:43

«Στις 20:00 θα συμβεί» λέει ο Τραμπ και προειδοποιεί για επίθεση «που δεν έχουν ξαναδεί» – «Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ιρανών» λέει ο Βανς

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλ

Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Εξελίξεις 07.04.26

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Ποδόσφαιρο 07.04.26

Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

«Προσγειωμένη» 07.04.26

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Μέση Ανατολή 07.04.26

Η ικανότητα των ΗΠΑ να «εξουδετερώσουν» ολόκληρο το Ιράν σε μία νύχτα είναι «στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη - Το CNN αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ δεν συνάδει με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Κόσμος 07.04.26

Ο Τραμπ στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, στα κρυπτονομίσματα, τις επενδύσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία.

Επικαιρότητα 07.04.26

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κόσμος 07.04.26

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Η ΕΕ επιμένει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Η ώρα της κρίσεως 07.04.26

Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Αρχή ήμισυ παντός 07.04.26

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Κόσμος 07.04.26

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν το σχέδιο του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

