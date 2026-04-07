Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν

Ιρανοί πολίτες προχώρησαν σε μια συμβολική ενέργεια αντίστασης στα πολεμικά σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την απειλή ότι απόψε θα καταστρέψει κάθε γέφυρα και υποδομή ενέργειας, σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα για να προστατεύσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές.

Η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία των Ιρανών πολιτών για την εξέλιξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο σημείο να απειλήσει για την καταστροφή «ολόκληρου πολιτισμού». Και δήλωσε ότι αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και αν το Ιράν δεν συμφωνήσει με τους αμερικανικούς όρους, θα πλήξει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας. Απειλές που παραπέμπουν σε εγκλήματα πολέμου. Χθες επίσης ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί «θέλουν να βομβαρδίζουμε, για να απελευθερωθούν».

🇮🇷 Iranian citizens are responding to threats against national infrastructure by forming human chains around bridges and power plants across the country. pic.twitter.com/fLrGfxgitg — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 7, 2026



Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στην Αχβάζ, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα. Η κίνηση δείχνει ότι έτσι θέλουν να προστατεύσουν βασικές υποδομές. Επίσης, τονίζουν ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές εγκαταστάσεις θεωρούνται ευρέως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Κάτι που έχει επισημάνει και ο ΟΗΕ, με τον γ.γ. Αντόνιο Γκουτέρες να προειδοποιεί εμμέσως ότι «δικαστήριο θα κρίνει αν αυτό αποτελεί έγκλημα πολέμου».

In response to Trump’s threats, Iranians have gathered at bridges and power plants to make a human chain to defend civilian infrastructure. pic.twitter.com/EzpIG27soq — Iran News 24 (@IRanMediaco) April 7, 2026



Το Γενικό Προξενείο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Βομβάη (Ινδία) κοινοποίησε βίντεο με την ανθρώπινη αλυσίδα. Και στην ανάρτησή του τόνισε την προσπάθεια της οποίας ηγούνται οι πολίτες. Υππογραμμίζει ότι οι απλοί Ιρανοί δεν θέλουν να δουν τις υποδομές της χώρας τους να καταστρέφονται στην κλιμακούμενη σύγκρουση.

No Iranian wants to see their country’s infrastructure harmed. An initiative by Iranians: forming human chain around power plants.#Iran #HumanChain #Trump #Netanyahu pic.twitter.com/VpjJJnihQc — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 7, 2026

Η αντίσταση των αμάχων

Σε αυτό το πλαίσιο, όταν οι πολίτες σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από κρίσιμα κτίρια, όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα. Είναι μια σπάνια και ισχυρή επίδειξη αντίστασης των πολιτών.

Οι συμμετέχοντες λένε ότι η προσπάθεια έχει ως στόχο να στείλει το μήνυμα ότι οι υποδομές της χώρας είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή. Συνεπώς, δεν πρέπει να γίνουν στόχος σε στρατιωτικές συγκρούσεις.