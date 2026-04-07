Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων που έπληξαν το σαββατοκύριακο τη ρωσική δημοκρατία του Νταγκεστάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ολόκληρα χωριά που μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες σε αυτήν την περιοχή του Καυκάσου, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Αζερμπαϊτζάν.
Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν, στο οποίο έχει κηρυχτεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Major flooding hits Makhachkala, Dagestan, Russia yet again… pic.twitter.com/NhXgqia1sX
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 5, 2026
Ενα βίντεο δείχνει την κατάρρευση τμήματος πολυώροφης πολυκατοικίας στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν.
Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσε η Επιτροπή Ερευνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας κατολίσθησης, σύμφωνα με το υπουργείο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Destructive flooding is currently occurring in Khasavyurt, Dagestan, Russia. pic.twitter.com/dBOfc7LZPx
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 5, 2026
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω διακοπών της ηλεκτροδότησης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.
Διακοπές ρεύματος
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
Dagestan, Russia ❗
🌊🌧️ A state of emergency has been declared in Makhachkala due to flooding caused by prolonged rainfall. There are mass power and water outages, and transport was disrupted. A total of 16 districts of the republic were left without electricity. 1/ pic.twitter.com/OlAmH3OomG
— LX (@LXSummer1) March 28, 2026
Καταστροφικές πλημμύρες είχαν πλήξει ήδη το Νταγκεστάν την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και αναγκάζοντας τις αρχές να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Πηγή: ΑΠΕ
