Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του
«Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», δηλώνει ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην τρίτη δικογραφία της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαβιβάσθηκε την Μεγάλη Τρίτη στη Βουλή.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Χατζηβασιλείου: «πέρσι, παραιτήθηκα από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία περί ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε η αναφορά μιας τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, η οποία εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον», ενώ υποστηρίζει ότι «σήμερα, η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία».
Να θυμίσουμε ότι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, τον Ιούνιο του 2025, παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Χατζηβασιλείου: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου
«Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», τονίζει ο ίδιος, εξηγώντας τα εξής: «Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής, θέλησα να αναζητήσω νόμιμες δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), με βάση τις σχετικές εθνικές διατάξεις».
«Διευκρινίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νόμιμα το σχετικό αίτημα, όπως άλλωστε είχαν το δικαίωμα να πράξουν. Τελικά, η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης μεταξύ των συζύγων απορρίσθηκε από τις υπηρεσίες», επισημαίνει, υποστηρίζοντας ότι «αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης».
Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ζητεί την άρση της ασυλίας του, «προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση» και προσθέτει πως «η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες», για τις οποίες θα τοποθετηθεί αρμοδίως.
«Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Η εντιμότητα αποτελεί για μένα αξία αδιαπραγμάτευτη», σημειώνει καταληκτικά.
