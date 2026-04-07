Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Είναι γεγονός ότι το δικαστήριο αντιμετώπισε το ζώο συντροφιάς ως έμβιο ον, που έχει κι αυτό συναισθήματα.

«Πολλά ζευγάρια που χωρίζουν, στην κοινή τους ζωή είχαν ένα κατοικίδιο (σκύλο, γάτα). Και μετά τον χωρισμό, μοιράζονται το αγαπημένο τους κατοικίδιο, με τις μέρες. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει μία αντίστοιχη περίπτωση», αναφέρει ο δικηγόρος, Χρήστος Πέτκος.

Η απόφαση αναφέρει ότι το ζώο συντροφιάς θα πρέπει να διαμένει ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συντρόφων

Όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό, συνεχίζει ο δικηγόρος, το κατοικίδιο είναι μέλος της οικογένειάς μας. Παρόλο που υπάρχουν αρκετοί που το κοροϊδεύουν, λέγοντας το χαρακτηριστικό «σαν παιδί χωρισμένων γονιών».

Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά τόσο το ζώο συντροφιάς όσο και οι άνθρωποι ζουν μια ψυχολογική φόρτιση.

Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον και η αγάπη αυτή δεν μπορεί να χαθεί έτσι εύκολα, με το τέλος ενός έρωτα.

Το δικαστήριο και η καινοτόμος απόφασή του

Στην Ελλάδα, πληροφορεί ο κύριος Πέτκος, με μια πρωτοποριακή απόφαση την υπ. αρ. 120/2024 το Ειρ. Αθηνών κρίνει πρώτη φορά πλήρη συνεπιμέλεια του σκύλου από αμφότερους τους κηδεμόνες ζώου, με εναλλασσόμενη κατοικία.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο συντροφιάς αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Το καινοτόμο στοιχείο της προαναφερθείσας απόφασης του ελληνικού δικαστηρίου είναι ότι διατάσσει εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής του ζώου.

Όπως αναφέρει η απόφαση, το ζώο συντροφιάς θα πρέπει να διαμένει ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συντρόφων. Τους μονούς μήνες του έτους στον πρώην σύντροφο και τους ζυγούς μήνες του έτους στην καθ` ης. Έτσι ώστε οι δύο κηδεμόνες του ζώου να μπορούν να συμβάλλουν θετικά και υπεύθυνα στην συναισθηματική ασφάλεια και την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του σκύλου.

Σε ποια χώρα της Ευρώπης αποφασίστηκε για πρώτη φορά η συνεπιμέλεια κατοικιδίου

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν μία δικαστική απόφαση στην Ισπανία για την από κοινού επιμέλεια ενός σκύλου. Χωρισμένο ζευγάρι προσέφυγε στο δικαστήριο, για να καθορίσει με ποιον πρέπει να ζήσει το κατοικίδιο», ενημερώνει ο κύριος Πέτκος.

Στην Ισπανία, λοιπόν, και συγκεκριμένα στο δικαστήριο της Μαδρίτης, συνεχίζει ο κύριος Πέτκος, αποφασίστηκε επίσημα η απόφαση της συνεπιμέλειας σκύλου.

Το δικαστήριο της Μαδρίτης έλαβε υπ’ όψιν ότι και τα δύο μέρη ήταν «από κοινού υπεύθυνα» και «συν-φροντιστές» του κατοικιδίου.

Ακόμη και η ίδια η δικηγόρος της υπόθεσης, μίλησε για μία «νεωτερική» απόφαση.

Η απόφαση αυτή όμως, οδήγησε τους αρμόδιους στην Ισπανία στην επεξεργασία νέας νομοθεσίας. Έτσι ώστε τα ζώα να αναγνωρίζονται και νομικά ως ζωντανοί οργανισμοί, σε ανάλογες περιπτώσεις.

Αυτό το νέο καθεστώς, αναφέρει ο κύριος Πέτκος, θα διευκολύνει έναν σύντροφο να ζητήσει τη συνεπιμέλεια σκύλου μετά από χωρισμό ή γενικά ενός κατοικιδίου.

Τι είπαν η δικηγόρος και ο δικαστής

Αξίζει να σημειώσουμε, λέει ο κύριος Πέτκος το εξής: Στην περίπτωση της Ισπανίας, η δικηγορική εταιρεία προσέφυγε στο δικαστήριο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1987 για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς την οποία η Ισπανία επικύρωσε το 2017.

Αναφέρει, ότι πρόκειται για «νεωτερική απόφαση». Κι αυτό γιατί η εντολέας της μπόρεσε να δηλώσει τον εαυτό της όχι ως «συνιδιοκτήτρια» του ζώου, αλλά ως «συνυπεύθυνη» κι ως «συν-φροντιστής».

Το έγγραφο υιοθεσίας του σκύλου, τα κτηνιατρικά έξοδα και οι φωτογραφίες υποβλήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία. Στις φωτογραφίες «οι τρεις φαίνονται ως οικογένεια, ακριβώς σαν να ήταν μια οικογενειακή φωτογραφία με παιδιά», είχε αναφέρει η δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση.

Ο δικαστής έκρινε ότι «τα στοιχεία αποδεικνύουν μια τρυφερή σχέση μεταξύ της ενάγουσας και του σκύλου, άξια νόμιμης κηδεμονίας».

Ο σκύλος, λοιπόν, θα εναλλάσσεται από εδώ και πέρα μεταξύ των δύο συντρόφων για έναν μήνα τη φορά.

Επιμέλεια σκύλων και τι ισχύει σε τρεις χώρες

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πληροφορεί ο κύριος Πέτκος, τα ζώα συντροφιάς θεωρούνται νομικά ως αντικείμενα παρόμοια με αυτοκίνητα, σπίτια ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Οι υποθέσεις επιμέλειας προσδιορίζουν απλώς ποιος είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης.

Στην Αυστραλία, δεν υπάρχει νομοθεσία σχετικά για τον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια πρέπει να αντιμετωπίζουν ρυθμίσεις για τα κατοικίδια μετά από χωρισμό.

Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Πέτκο, στη Γαλλία άλλαξε η νομοθεσία το 2014. Προκειμένου τα κατοικίδια να θεωρούνται «ζωντανά όντα με αισθήματα» και όχι «κινητά αντικείμενα».

Το νέο καθεστώς σημαίνει ότι τα ζευγάρια μπορούν να «παλέψουν» για την συνεπιμέλεια του κατοικιδίου σε υποθέσεις διαζυγίου.

● Ο δικηγόρος, Χρήστος Θ. Πέτκος είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαπιστευμένος στο υπ. Δικαιοσύνης, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας, επιτυχών Πανελλαδικού Διαγωνισμού έτους 2017.

Έχει εξειδίκευση σε θέματα νομοθεσίας των ζώων συντροφιάς.