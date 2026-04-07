Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Τζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Spotlight

Είναι γεγονός ότι το δικαστήριο αντιμετώπισε το ζώο συντροφιάς ως έμβιο ον, που έχει κι αυτό συναισθήματα.
«Πολλά ζευγάρια που χωρίζουν, στην κοινή τους ζωή είχαν ένα κατοικίδιο (σκύλο, γάτα). Και μετά τον χωρισμό, μοιράζονται το αγαπημένο τους κατοικίδιο, με τις μέρες. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει μία αντίστοιχη περίπτωση», αναφέρει ο δικηγόρος, Χρήστος Πέτκος.

Η απόφαση αναφέρει ότι το ζώο συντροφιάς θα πρέπει να διαμένει ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συντρόφων

Όταν ένα ζευγάρι αποφασίσει να χωρίσει, το ζώο βιώνει ψυχολογική ανασφάλεια

Όσο κι αν ακούγεται υπερβολικό, συνεχίζει ο δικηγόρος, το κατοικίδιο είναι μέλος της οικογένειάς μας. Παρόλο που υπάρχουν αρκετοί που το κοροϊδεύουν, λέγοντας το χαρακτηριστικό «σαν παιδί χωρισμένων γονιών».

Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά τόσο το ζώο συντροφιάς όσο και οι άνθρωποι ζουν μια ψυχολογική φόρτιση.
Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον και η αγάπη αυτή δεν μπορεί να χαθεί έτσι εύκολα, με το τέλος ενός έρωτα.

Το δικαστήριο και η καινοτόμος απόφασή του

Στην Ελλάδα, πληροφορεί ο κύριος Πέτκος, με μια πρωτοποριακή απόφαση την υπ. αρ. 120/2024 το Ειρ. Αθηνών κρίνει πρώτη φορά πλήρη συνεπιμέλεια του σκύλου από αμφότερους τους κηδεμόνες ζώου, με εναλλασσόμενη κατοικία.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο συντροφιάς αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Το καινοτόμο στοιχείο της προαναφερθείσας απόφασης του ελληνικού δικαστηρίου είναι ότι διατάσσει εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής του ζώου.

Όπως αναφέρει η απόφαση, το ζώο συντροφιάς θα πρέπει να διαμένει ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συντρόφων. Τους μονούς μήνες του έτους στον πρώην σύντροφο και τους ζυγούς μήνες του έτους στην καθ` ης. Έτσι ώστε οι δύο κηδεμόνες του ζώου να μπορούν να συμβάλλουν θετικά και υπεύθυνα στην συναισθηματική ασφάλεια και την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του σκύλου.

Σε ποια χώρα της Ευρώπης αποφασίστηκε για πρώτη φορά η συνεπιμέλεια κατοικιδίου

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν μία δικαστική απόφαση στην Ισπανία για την από κοινού επιμέλεια ενός σκύλου. Χωρισμένο ζευγάρι προσέφυγε στο δικαστήριο, για να καθορίσει με ποιον πρέπει να ζήσει το κατοικίδιο», ενημερώνει ο κύριος Πέτκος.

Στην Ισπανία, λοιπόν, και συγκεκριμένα στο δικαστήριο της Μαδρίτης, συνεχίζει ο κύριος Πέτκος, αποφασίστηκε επίσημα η απόφαση της συνεπιμέλειας σκύλου.

Το δικαστήριο της Μαδρίτης έλαβε υπ’ όψιν ότι και τα δύο μέρη ήταν «από κοινού υπεύθυνα» και «συν-φροντιστές» του κατοικιδίου.

Ακόμη και η ίδια η δικηγόρος της υπόθεσης, μίλησε για μία «νεωτερική» απόφαση.

Η απόφαση αυτή όμως, οδήγησε τους αρμόδιους στην Ισπανία στην επεξεργασία νέας νομοθεσίας. Έτσι ώστε τα ζώα να αναγνωρίζονται και νομικά ως ζωντανοί οργανισμοί, σε ανάλογες περιπτώσεις.

Αυτό το νέο καθεστώς, αναφέρει ο κύριος Πέτκος, θα διευκολύνει έναν σύντροφο να ζητήσει τη συνεπιμέλεια σκύλου μετά από χωρισμό ή γενικά ενός κατοικιδίου.

Τι είπαν η δικηγόρος και ο δικαστής

Αξίζει να σημειώσουμε, λέει ο κύριος Πέτκος το εξής: Στην περίπτωση της Ισπανίας, η δικηγορική εταιρεία προσέφυγε στο δικαστήριο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1987 για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς την οποία η Ισπανία επικύρωσε το 2017.

Αναφέρει, ότι πρόκειται για «νεωτερική απόφαση». Κι αυτό γιατί η εντολέας της μπόρεσε να δηλώσει τον εαυτό της όχι ως «συνιδιοκτήτρια» του ζώου, αλλά ως «συνυπεύθυνη» κι ως «συν-φροντιστής».

Το έγγραφο υιοθεσίας του σκύλου, τα κτηνιατρικά έξοδα και οι φωτογραφίες υποβλήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία. Στις φωτογραφίες «οι τρεις φαίνονται ως οικογένεια, ακριβώς σαν να ήταν μια οικογενειακή φωτογραφία με παιδιά», είχε αναφέρει η δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση.

Ο δικαστής έκρινε ότι «τα στοιχεία αποδεικνύουν μια τρυφερή σχέση μεταξύ της ενάγουσας και του σκύλου, άξια νόμιμης κηδεμονίας».

Ο σκύλος, λοιπόν, θα εναλλάσσεται από εδώ και πέρα μεταξύ των δύο συντρόφων για έναν μήνα τη φορά.

Επιμέλεια σκύλων και τι ισχύει σε τρεις χώρες

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πληροφορεί ο κύριος Πέτκος, τα ζώα συντροφιάς θεωρούνται νομικά ως αντικείμενα παρόμοια με αυτοκίνητα, σπίτια ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.
Οι υποθέσεις επιμέλειας προσδιορίζουν απλώς ποιος είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης.

Στην Αυστραλία, δεν υπάρχει νομοθεσία σχετικά για τον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια πρέπει να αντιμετωπίζουν ρυθμίσεις για τα κατοικίδια μετά από χωρισμό.

Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Πέτκο, στη Γαλλία άλλαξε η νομοθεσία το 2014. Προκειμένου τα κατοικίδια να θεωρούνται «ζωντανά όντα με αισθήματα» και όχι «κινητά αντικείμενα».

Το νέο καθεστώς σημαίνει ότι τα ζευγάρια μπορούν να «παλέψουν» για την συνεπιμέλεια του κατοικιδίου σε υποθέσεις διαζυγίου.

Ο δικηγόρος, Χρήστος Θ. Πέτκος

● Ο δικηγόρος, Χρήστος Θ. Πέτκος είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαπιστευμένος στο υπ. Δικαιοσύνης, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας, επιτυχών Πανελλαδικού Διαγωνισμού έτους 2017.

Έχει εξειδίκευση σε θέματα νομοθεσίας των ζώων συντροφιάς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Κόσμος
Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν

inWellness
inTown
Pet Stories
Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Μαθήματα σεβασμού και ενσυναίσθησης για τα ζώα
Ευαισθητοποίηση + Ενημέρωση 03.04.26

Η 4η Απριλίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων και, πλέον, ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Κόσμος 07.04.26

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07.04.26

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 – Παρόντες Μηταράκης και Τσιάρας
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Οι υπόλοιποι εννέα «γαλάζιοι» βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλουν υπόμνημα με το οποίο τοποθετούνται επί της άρσης ή μη της ασυλίας τους

Σύνταξη
Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

Σύνταξη
Ρόδος: Γονείς πήραν το άρρωστο βρέφος τους χωρίς έγκριση από το νοσοκομείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Στη Ρόδο 07.04.26

Οι εξετάσεις στο βρέφος στη Ρόδο έδειξαν σηπτική καταπληξία και σοκ, πιθανότατα λόγω πνευμονίας, μια κατάσταση που απειλούσε άμεσα τη ζωή του

Σύνταξη
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς παρά τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα – Νέο τριπλ-νταμπλ του Γιόκιτς
Μπάσκετ 07.04.26

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Σίξερς αλλά είδαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να αποχωρεί από το ματς τραυματίας, την ώρα που Νάγκετς νικούσαν τους Μπλέιζερς με μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς. - Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»
Επιστήμες 07.04.26

Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)
Language 07.04.26

Ο «συλλογισμός», η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Σημείο καμπής 07.04.26

Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Βασίλης Μάγγος: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια – «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Στο εδώλιο αστυνομικοί 07.04.26

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγκος, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης καθώς θα αποφασιστεί εάν τα βασανιστήρια αιτιωδώς προκάλεσαν τον θάνατο του γιου του

Σύνταξη
Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν – Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σε κώμα
Κόσμος 07.04.26 Upd: 09:52

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Απόρρητο