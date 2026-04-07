Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας μετά από καταγγελίες συγγενών θυμάτων σχετικά με το συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ», όπου διεξάγεται η πολύκροτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα.

Επιπλέον στο πλαίσιο της προκαταρκτικής καλείται να οριστεί πραγματογνώμονας Πολιτικός Μηχανικός από τον οικείο κατάλογο προκειμένου να μεταβεί στον χώρο, να διενεργήσει αυτοψία και να προχωρήσει στην σύνταξη σχετικής έκθεσης. Σήμερα είχαμε και συμπληρωματική παραγγελία όπου καλείται το αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα που αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες να ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν αφού παρελήφθη η αίθουσα προκειμένου να γίνει κατάλληλη προς χρήση για τις ανάγκες της δίκης.

Η καταλληλότητα της αίθουσας ήταν το κύριο ζήτημα που προέκυψε κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης την Δευτέρα 23 Μαρτίου με έντονα παράπονα από δικηγόρους και συγγενείς θυμάτων. Ακολούθησαν παρεμβάσεις στην αίθουσα με την αφαίρεση γυψοσανίδων και την ενοποίηση του χώρου του φουαγιέ και την τοποθέτηση επιπλέον καθισμάτων.

Το αντικείμενο της προκαταρκτικής

Η διενέργεια της προκαταρκτικής έχει την έννοια της κατεπείγουσας που σημαίνει ότι θα “τρέξει” άμεσα με δεδομένο πάντα ότι πέφτει μέσα στις διακοπές του Πάσχα.

Αναλυτικά η εισαγγελική λειτουργός στο πλαίσιο της παραγγελίας της ζητά από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου Λαρισαίων προκειμένου να επισυναφθούν στην δικογραφία τον αριθμό την ημερομηνία έκδοσης και την προβλεπόμενη κύρια χρήση της αρχικής Οικοδομικής Άδειας του ως άνω κτιρίου («ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ»), τυχόν υφιστάμενη Οικοδομική Άδεια (ή αναθεώρηση/τροποποίηση αυτής), με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή της κύριας χρήσης του χώρου σε «Δικαστική Αίθουσα» και ο χρόνος έκδοσης αυτής τα νομιμοποιητικά έγγραφα και εγκρίσεις βάσει των οποίων επιτράπηκε η τοποθέτηση οθονών και καθισμάτων στο ισόγειο αίθριο, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης της δίκης επικυρωμένα φωτ/φα του συνόλου του φακέλου της Οικοδομικής Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων, των κατόψεων, των σχεδιαγραμμάτων από την ανέγερση του κτιρίου μέχρι σήμερα, καθώς και έγγραφα που αφορούν τυχόν νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών στο συγκεκριμένο κτίριο.

Επίσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας ζητείται ο φάκελος πυροπροστασίας του εν λόγω κτιρίου και να διαπιστωθεί εάν, με τη νέα διαμόρφωση εφαρμόζονται και τηρούνται όλες οι κείμενες διατάξεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για χώρους συνάθροισης κοινού. Στο πλαίσιο της ίδιας προκαταρκτικής καλείται ακόμα να οριστεί Πραγματογνώμονας (Πολιτικός Μηχανικός) ο οποίος θα μεταβεί στο Συνεδριακό Κέντρο για να διενεργήσει επιτόπια αυτοψία, και ακολούθως να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης αναφορικά με το αν υφίσταται παράβαση των ισχυουσών Πολεοδομικών Διατάξεων, αν οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις στο σύνολό τους (ειδικότερα δε η διαμορφωμένη αίθουσα του 1ου ορόφου και ο ισόγειος χώρος του αιθρίου) διαθέτουν την απαιτούμενη νομιμότητα, επάρκεια και καταλληλότητα για να χρησιμοποιηθούν ως χώρος «Κύριας Χρήσης Δικαστικής Αίθουσας», σύμφωνα με τις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις, αν υπάρχει ανελκυστήρας ή αναβατόριο για την προσβασιμότητα Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα (ΑμεΑ) καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ήθελε κρίνει αναγκαίο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, βάσει της επιστημονικής του ιδιότητας.

Τέλος σήμερα προέκυψε και συμπληρωματική προκαταρκτική όπου ζητείται από το αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα που άπτονται των Τεχνικών Υπηρεσιών να ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν αφού παρελήφθη η αίθουσα προκειμένου να γίνει κατάλληλη προς χρήση για τις ανάγκες της δίκης.