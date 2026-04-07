Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Απριλίου 2026, 19:29

Η επάρκεια της χώρας σε ρεύμα – καύσιμα και η ασφάλεια εφοδιασμού σε συσκέψεις Παπασταύρου με αγορά, Ρυθμιστές και Διαχειριστές

Χρήστος Κολώνας
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Την ετοιμότητα της χώρας σε θέματα ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας εφοδιασμού και ιδίως σε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και φυσικό αέριο αξιολογεί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει ασφυκτικά τις αγορές ενέργειας και δημιουργεί συνθήκες στενότητας ως προς την προμήθεια καυσίμων και φυσικού αερίου. Δεν είναι λίγες εκείνες οι χώρες που αποφασίζουν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης σε καύσιμα, ενώ και η Κομισιόν εξετάζει ανάλογα μέτρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συσκέψεις Παπασταύρου για ρεύμα, καύσιμα και φυσικό αέριο

Όπως έγινε γνωστό, για αύριο Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μαζί με τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο συγκαλούν διαδοχικές συσκέψεις για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας εν όψει του Πάσχα, αλλά και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τις συσκέψεις είχε αποκαλύψει ο ΟΤ με δημοσίευμα του τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, σύμφωνα με το οποίο ο προβληματισμός των ελληνικών αρχών είναι η επάρκεια σε πετρέλαιο κίνησης και αεροπορικά καύσιμα.

Στις συσκέψεις έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), οι Διαχειριστές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), εκπρόσωποι των διυλιστηρίων της χώρας, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πετρέλαιο κίνησης

Το μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνεται στη διεθνή αγορά είναι με την επάρκεια σε πετρέλαιο κίνησης και αεροπορικά καύσιμα. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι πολεμικές επιθέσεις σε υποδομές διύλισης και LNG στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει τη διάθεση ποσοτήτων που αντιστοιχούν στο 20% της παραγωγής καυσίμων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το αποτέλεσμα είναι οι χώρες διεθνώς να στρέφονται στις ίδιες εναπομείνασες πηγές προμήθειας. Η προσφορά είναι περιορισμένη και η ζήτηση αυξάνεται ενόψει και του θέρους, οπότε και αυξάνονται οι μετακινήσεις, αλλά και της ανησυχίας για μεγαλύτερες ελλείψεις σε ορυκτά καύσιμα.

Πάντως από τη μεριά των δύο ελληνικών διυλιστηρίων HELLENiQ ENERGY και Motor Oil που θα συμμετέχουν στην αυριανή σύσκεψη δίνονται διαβεβαιώσεις για επαρκή αποθέματα σε καύσιμα μέχρι και τον Μάιο.

Το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα

Στη διάρκεια των συσκέψεων θα αξιολογηθούν και η επάρκεια της χώρας σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και οι αντοχές των δικτύων μεταφοράς και διανομής κι ενόψει του Πάσχα. Παραδοσιακά το Πάσχα η κατανάλωση βουτά με αποτέλεσμα να υπάρχει περίσσευμα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Για τη διασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος ηλεκτρισμού ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρούν σε περικοπές φορτίων.

Στις συσκέψεις θα εξεταστούν επίσης και οι συνθήκες ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο. Η Ελλάδα, όπως φανέρωσαν και τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, δεν προμηθεύεται φυσικό αέριο (LNG) από χώρες του Κόλπου με την πλειονότητα των εισαγωγών να προέρχεται από τις ΗΠΑ και ακολουθούν η Αίγυπτος, η Νιγηρία και άλλες χώρες.

Από τα παραπάνω και με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει το γεγονός πώς η ελληνική αγορά αλλά και το ΥΠΕΝ βρίσκονται σε εγρήγορση για την ασφάλεια εφοδιασμού. Προσώρας δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα επάρκειας αλλά η αβεβαιότητα στην εξέλιξη και την ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργούν προκλήσεις ως προς την ενεργειακή ασφάλεια.

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Λήγει η διορία Τραμπ – ΗΠΑ και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

