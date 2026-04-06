Αυτός είναι ο πρώτος στόχος της Λίβερπουλ για αντί-Σαλάχ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θ’ αποχωρήσει από το Άνφιλντ στο φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου, έχοντας γράψει ιστορία με την φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο Αιγύπτιος άσος είναι παίκτης που έκανε την διαφορά για τους «κόκκινους» κι αυτό σημαίνει ότι οι ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας, αναζητούν έναν εξτρέμ που θα «χωρέσει στα παπούτσια» του Σαλάχ.

Αυτό βέβαια μόνο εύκολο δεν είναι, ειδικά σε ότι αφορά τον Μίκαελ Ολίσε, ο οποίος φέρεται να είναι ο εκλεκτός της Λίβερπουλ για αντί-Σαλάχ.

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι ο 24χρονος ακραίος επιθετικός της Μπάγερν, είναι ο πρώτος στόχος των «κόκκινων» για ν’ αντικαταστήσει τον Αιγύπτιο άσο στο Άνφιλντ, αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Το συμβόλαιο του διεθνούς Γάλλου άσου με τους Βαυαρούς λήγει το καλοκαίρι του 2029 κι αυτό βέβαια σημαίνει ότι για να πάρει η Λίβερπουλ τον παίκτη, θα πρέπει να ικανοποιήσει οικονομικά την πρωταθλήτρια Γερμανίας.

Ο Ολίσε κοστολογείται αυτή την στιγμή 140 εκατ. ευρώ αλλά ακόμα και αν οι «κόκκινοι» είχαν την διάθεση να δώσουν αυτά τα λεφτά, η Μπάγερν είναι βέβαιο πως θα ζητούσε περισσότερα.

Ο Ούλι Χένες υποστήριξε πως ο Ολίσε δεν είναι προς πώληση ακόμα και αν η Λίβερπουλ αποφασίσει να κάνει μια εξωπραγματική πρόταση, αλλά το σίγουρο είναι πως μετά το κάζο του περσινού καλοκαιριού, οι «κόκκινοι» θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί.

Θυμίζουμε ότι η Λίβερπουλ δαπάνησε σχεδόν 500 εκατ. ευρώ για μεταγραφές το καλοκαίρι του 2025, αλλά οι παίκτες που απέκτησε δεν την βοήθησαν, με αποτέλεσμα η πορεία της στην Πρέμιερ Λιγκ να είναι απογοητευτική, όπως άλλωστε και στο Κύπελλο Αγγλίας.

Σε ότι αφορά τον Ολίσε, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Γάλλος άσος έπαιζε στην Πρέμιερ και πιο συγκεκριμένα στην Κρίσταλ Πάλας, αλλά καμιά αγγλική ομάδα δεν κινήθηκε για την απόκτηση του παίκτη.

Αντίθετα η Μπάγερν, έψαξε πολύ την περίπτωση του Ολίσε και προχώρησε στην υλοποίηση της μεταγραφής δίνοντας 60 εκατ. ευρώ στην ομάδα του Λονδίνου.

Ο Τιερί Ανρί είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον διεθνή άσο καθώς είχε εικόνα από την Ολυμπιακή ομάδα της Γαλλίας και οι προβλέψεις του παλαίμαχου άσου της Άρσεναλ δικαιώθηκαν πανηγυρικά.

Ο Ολίσε κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις με την φανέλα της Μπάγερν, ο προπονητής των Βαυαρών, Βενσάν Κομπανί αποθεώνει τον 24χρονο άσο και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο διεθνής εξτρέμ, δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι των πρωταθλητών Γερμανίας από τραυματισμό.

Είναι κι αυτό ένα στοιχείο που σίγουρα φανερώνει πολλά και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Η Λίβερπουλ μπορεί να θέλει τον Ολίσε αλλά φαίνεται πως θα μείνει με την επιθυμία, καθώς οι Βαυαροί δεν σκοπεύουν να παραχωρήσουν τον παίκτη.