Μάντζος: Πρακτικές διαφθοράς και συναλλαγής από την κυβέρνηση – «Εκλογές για να κάνουμε πρόωρη ανάσταση»
Ο κ. Μάντζος ζήτησε σύντομα εκλογές ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανικανότητα, ανεπάρκεια και διαφθορά.
Επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος από το βήμα της Βουλής.
Ο κ. Μάντζος υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει την υποκρισία από ένα κόμμα που χαρακτηρίζεται από πρακτικές διαφθοράς και συναλλαγής καθώς έλεγε όταν εκλέχθηκε ότι ήρθε για να μεταρρυθμίσει το κράτος αλλά αντιθέτως έχτισαν το δικό τους γαλάζιο πελατειακό σύστημα».
Ο κ. Μάντζος ζήτησε σύντομα εκλογές. «Να προκηρύξετε εκλογές για να κάνουμε πρόωρη ανάσταση» τόνισε χαρακτηριστικά ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανικανότητα, ανεπάρκεια και διαφθορά.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις