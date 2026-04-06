Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει από τη Μ. Τρίτη τις άδειες οδήγησης – Ποιοι εξαιρούνται
Η επιστροφή των αδειών οδήγησης θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών
Από τη Μεγάλη Τρίτη ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει σε κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, τις άδειες ικανότητας οδήγησης των οχημάτων τους, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για το Πάσχα.
Ωστόσο, δεν θα επιστραφούν εκείνες που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές Αρχές.
Η επιστροφή των αδειών οδήγησης θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, ισόγειο), από τις 09:00 έως τις 14:30.
