Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας

Την αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας, σχολιάζει με ανακοίνωσή του του ΠΑΣΟΚ γεγονός το οποίο όπως λέει «επιβεβαιώνει πως το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση».

Στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει τον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο «λαλίστατος Υπουργός Υγείας παραμένει άφωνος τρεις μέρες».

ΠΑΣΟΚ: Απέτυχαν παταγωδώς και στην υγεία

«Η πολιτική που έχει επιλέξει, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων δομών υγείας. Πρώτη φορά οι ελλείψεις μεταφράζονται σε αναστολή λειτουργίας ολόκληρων δομών» συμπληρώνει το ΠΑΣΟΚ.

«Απέτυχαν παταγωδώς και στην υγεία. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μπορούν και αξίζουν καλύτερα. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

Τι συνέβη

Οι παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου Καλαμάτας, στις 2 Απριλίου, σύμφωνα με την eleftheriaonline, με απόφαση της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ, έκλεισαν όσον αφορά την εισαγωγή ασθενών.

Τα περιστατικά ασθενών που προσέρχονταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου και χρειάζονταν νοσηλεία, διακομίζονταν σε γειτονικά νοσοκομεία (Τρίπολη, Σπάρτη κλπ.), μετά από συνεννόηση.

Το ίδιο τοπικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε πως η μοναδική ειδικευμένη παθολόγος που είχε μείνει κι εργαζόταν στις κλινικές, την Τετάρτη (01/04) αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε από την υπερεργασία και την εξάντληση. Το απόγευμα της Τετάρτης οι Παθολογικές Κλινικές λειτούργησαν με γιατρό από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας ανέφερε πως η κατάσταση «έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο. Η έλλειψη ιατρικού προσωπικού είναι τέτοια, ώστε δεν υπάρχει επαρκής αριθμός γιατρών για την ασφαλή κάλυψη των εφημεριών, με αποτέλεσμα να είναι πλέον ορατό ακόμη και το ενδεχόμενο να κλείσει η εφημερία των παθολόγων».

Μεταξύ άλλων σημείωνε πως «η ευθύνη για αυτή την επικίνδυνη κατάσταση βαρύνει αποκλειστικά το Υπουργείο Υγείας, που εδώ και καιρό επιλέγει την πολιτική των πρόχειρων μετακινήσεων αντί της ουσιαστικής στελέχωσης».