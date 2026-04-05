Αίσιο τέλος στην Εύβοια: Βρέθηκαν σώα τα 8 άτομα που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους σε φαράγγι

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Εύβοια όταν οκτώ άτομα έχασαν τον προσανατολισμό τους στο φαράγγι της Αγάλη, στον δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική τα οκτώ άτομα έχουν δώσει στίγμα αλλά έχουν αποπροσανατολιστεί στο φαράγγι της Αγάλης.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές του ΣΕΔΔΔ και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

upd: Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος, καθώς τα οκτώ άτομα εντοπίστηκαν σώα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.