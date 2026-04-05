Πυρηνική ενέργεια: Μπορεί να δώσει την οριστική απάντηση στο σοκ της Ευρώπης;
Διεθνής Οικονομία 05 Απριλίου 2026, 18:06

Πυρηνική ενέργεια: Μπορεί να δώσει την οριστική απάντηση στο σοκ της Ευρώπης;

Στο τραπέζι η πυρηνική ενέργεια – Οι συζητήσεις στην Ευρώπη στρέφονται (ξανά) στο ζήτημα της ενεργειακής ανεξαρτησίας

Ξανά στη… μόδα φαίνεται πως είναι η πυρηνική ενέργεια, ως μέρος ενός εγχώριου ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος – τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ. Αλλά πόσο γρήγορη μπορεί να είναι μια λύση για την πυρηνική ενέργεια – και πόσο ασφαλής και αξιόπιστη είναι πραγματικά;

Μπροστά σε αυτό το ακανθώδες ερώτημα βρίσκονται νοικοκυριά και βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη, την ίδια στιγμή που παρακολουθούν τις τιμές της βενζίνης και το κόστος ανεφοδιασμού των οχημάτων με βενζίνη σε ένα αέναο σπιράλ.

Ενώ η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πει στους ψηφοφόρους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να συνεχίσουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ – έχει καλέσει τους ανθρώπους να εργάζονται περισσότερο από το σπίτι και να ταξιδεύουν πολύ λιγότερα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προειδοποιούν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να χειροτερέψουν πολύ – ανάλογα με το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μοιάζει σαν χθες που οι Ευρωπαίοι αντιμετώπισαν μια κρίση κόστους ζωής λόγω της αυξανόμενης τιμής της ενέργειας και του πληθωρισμού μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη εισάγει περισσότερο από το 50% της ενέργειάς της – κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ξανά στο τραπέζι η πυρηνική ενέργεια

Στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ίσως ξέχασε ότι ήταν υπουργός στη γερμανική κυβέρνηση όταν λήφθηκε η απόφαση για τη σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής το 2011, χαρακτήρισε την Ευρώπη να γυρίζει γενικά την πλάτη της στην πυρηνική ενέργεια ως «στρατηγικό λάθος».

Το 1990, η Ευρώπη παρήγαγε περίπου το ένα τρίτο της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρηνική ενέργεια. Αυτό έχει πλέον μειωθεί κατά μέσο όρο στο 15%, αφήνοντας την ήπειρο «πλήρως εξαρτημένη από ακριβές και ασταθείς εισαγωγές» ορυκτών καυσίμων, είπε, θέτοντας την Ευρώπη σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου.

Η Ευρώπη εισάγει περισσότερο από το 50% της ενέργειάς της – κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο- κάτι που την αφήνει ευάλωτη σε απροσδόκητες μειώσεις στην προσφορά, όπως συνέβη με τη Ρωσία μετά την επιβολή κυρώσεων στις εξαγωγές ενέργειας από την Ευρώπη ή αυξήσεις τιμών στην παγκόσμια αγορά, όπως βλέπουμε τώρα λόγω του στραγγαλισμού των εξαγωγών ενέργειας από το Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι χώρες

Οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται με παρόμοιο ρυθμό σε όλη την Ευρώπη, αλλά ο αντίκτυπος στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας.

Στην Ισπανία – η οποία έχει επενδύσει σημαντικά στην αιολική και ηλιακή ενέργεια – η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για το υπόλοιπο του 2026 προβλέπεται να είναι περίπου η μισή από την Ιταλία, όπου το φυσικό αέριο καθορίζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 90% του χρόνου.

Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Παράγει περίπου το 65% της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρηνική ενέργεια. Με βάση τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία για τον επόμενο μήνα είναι πενταπλάσιες από αυτές της Γαλλίας – μια εντυπωσιακή αντίθεση.

Η Γερμανία σταδιακά κατάργησε την πυρηνική ενέργεια μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία το 2011. Αυτό άφησε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που παραδοσιακά τροφοδοτούν τη γερμανική οικονομία – αυτοκίνητα και χημικά – σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από το φυσικό αέριο.

Αυτή την εβδομάδα, τα κορυφαία ινστιτούτα οικονομικών ερευνών του Βερολίνου μείωσαν κατά το ήμισυ τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη του 2026, στο προβλεπόμενο 0,6% του ΑΕΠ, λόγω των παγκόσμιων αυξήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου.

Ενώ επικρατεί ένας αισθητός «ενθουσιασμός» για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη:

– Η Ιταλία ετοιμάζει νομοσχέδια για την κατάργηση της μακροχρόνιας απαγόρευσης

-Το Βέλγιο φαίνεται να κάνει μια πλήρη στροφή 180 μοιρών μετά από χρόνια απροθυμίας να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια.

-Η Ελλάδα, ιστορικά επιφυλακτική λόγω σεισμικών ανησυχιών, έχει ξεκινήσει δημόσια συζήτηση σχετικά με τα προηγμένα σχέδια αντιδραστήρων.

-Η Σουηδία ανέτρεψε μια απόφαση τεσσάρων δεκαετιών να εγκαταλείψει την πυρηνική τεχνολογία

-Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοίνωσε πρόσφατα την απλοποίηση της νομοθεσίας για την προώθηση πυρηνικών έργων. «Για να οικοδομήσουμε εθνική ανθεκτικότητα, να προωθήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και να επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη, χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια», σημείωσε η Ριβς.

-Νέα δημοσκόπηση από την YouGov υποδηλώνει αυξανόμενη υποστήριξη για την πυρηνική ενέργεια στη Σκωτία, με την πλειοψηφία των ανθρώπων να την υποστηρίζει πλέον ως μέρος του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Μέχρι πέρυσι, η Γερμανία μπλόκαρε τις προσπάθειες για την ισότιμη αντιμετώπιση της πυρηνικής ενέργειας με τις ΑΠΕ

Όλα τα φώτα σε Γαλλία – Γερμανία

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Γαλλία είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της πυρηνικής ενέργειας. Όπως τονίζει το Reuters, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι πάντα πρόθυμος να επισημάνει τα διαπιστευτήρια της βιομηχανίας ως χώρας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, βοηθώντας ενδεχομένως την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για μηδενικές καθαρές εκπομπές.

Δήλωσε στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια της Ευρώπης ότι «η πυρηνική ενέργεια είναι το κλειδί για τον συμβιβασμό τόσο της ανεξαρτησίας, και επομένως της ενεργειακής κυριαρχίας, με την απαλλαγή από τον άνθρακα, και επομένως την ουδετερότητα άνθρακα».

Τόνισε επίσης την αυξημένη ζήτηση ενέργειας από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την πεποίθησή του ότι η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να δώσει στην Ευρώπη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή «την ικανότητα να ανοίγει κέντρα δεδομένων, να δημιουργεί υπολογιστική ικανότητα και να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόκλησης της τεχνητής νοημοσύνης».

Μέχρι πέρυσι, η Γερμανία μπλόκαρε τις προσπάθειες για την ισότιμη αντιμετώπιση της πυρηνικής ενέργειας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτό προκάλεσε πολλές τριβές με τον υποτιθέμενο στενότερο φίλο του Βερολίνου στην ΕΕ, τη Γαλλία.

Αλλά το Βερολίνο έκτοτε συμφώνησε στην άρση της αντιπυρηνικής προκατάληψης. Ένας κυνικός θα μπορούσε να πει ότι αυτό θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση με ανησυχίες για την άμυνα και την ασφάλεια, που προκαλούνται από την επιδείνωση των σχέσεων με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Γερμανία ζήτησε από τη Γαλλία να επεκτείνει την ανεξάρτητη πυρηνική αποτρεπτική της δύναμη στους Ευρωπαίους εταίρους, κάτι στο οποίο η Γαλλία συμφώνησε.

Είναι η πυρηνική ενέργεια ενεργειακή πανάκεια;

Η πυρηνική ανάπτυξη είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο και όχι μια βραχυπρόθεσμη λύση στην τρέχουσα ενεργειακή ανασφάλεια.

Η κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων μπορεί να υπόκειται σε εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, όπως καταδεικνύουν πρόσφατα παραδείγματα στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στο Flamanville-3 και στο Hinkley Point C.

Η διαχείριση των αποβλήτων και οι ανησυχίες του κοινού σχετικά με την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οι περιβαλλοντικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια μπορούν να εκτρέψουν κεφάλαια και πολιτική προσοχή από την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ένα πρόσθετο επίπεδο στρατηγικού κινδύνου είναι ότι ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδίως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη ρωσική πυρηνική τεχνολογία και το ουράνιο.

«Αγνοείτε την ιστορία της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη αν νομίζετε ότι μπορεί απλώς να ενταχθεί ως μια εύκολη λύση για την ενεργειακή κρίση», σχολίασε σχετικά στο Reuters ο Κρις Άιλετ, ρευνητής στο Κέντρο Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Chatham House.

Η έμφαση δίνεται στους SMR σε διεθνές επίπεδο

Η λύση των SMR

Έχοντας κατά νου την τιμή και την πρακτικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έσπευσε να υιοθετήσει την έννοια των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR).

Οι SMR θεωρούνται πιο οικονομικά αποδοτικές πηγές πυρηνικής ενέργειας. Μπορούν να παραχθούν μαζικά στο εργοστάσιο και είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, την παραγωγή υδρογόνου και τα τοπικά δίκτυα θέρμανσης.

Μόλις αποκαλύφθηκε ένα επενδυτικό πακέτο της ΕΕ στην πυρηνική ενέργεια ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ (288 εκατομμύρια λίρες, 381 εκατομμύρια δολάρια), με ισχυρή υποστήριξη για τους SMR. Οι Βρυξέλλες ελπίζουν να θέσουν σε λειτουργία την ανερχόμενη τεχνολογία έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Η έμφαση δίνεται στους SMR σε διεθνές επίπεδο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ανακοίνωσαν ένα έργο ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη SMR στο Τενεσί και την Αλαμπάμα, ενώ τον περασμένο μήνα η Emma Reynolds, υπουργός Περιβάλλοντος, δημοσίευσε την κανονιστική αιτιολόγηση του σχεδίου της Rolls-Royce να γίνει η πρώτη εταιρεία που θα προσπαθήσει να κατασκευάσει SMR στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Economist: Μετρά αντίστ ροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…
Εργασιακή ζούγκλα 04.04.26

Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…

Ορισμένες εταιρείες «προσλαμβάνουν συνεχώς», απαραίτητα για να αυξήσουν το προσωπικό, αλλά για να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με χαμηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Εργατικό δυναμικό «γερασμένο», μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και περισσότερο άγχος
Διεθνής Οικονομία 04.04.26

Ευρώπη: Εργατικό δυναμικό «γερασμένο», μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και περισσότερο άγχος

Δεδομένα τεσσάρων δεκαετιών αποκαλύπτουν ένα εργατικό δυναμικό στην ΕΕ που έχει μεταμορφωθεί πέρα από κάθε αναγνώριση - Η έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας του 2024 καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση, η δημογραφία και η κλιματική αλλαγή έχουν αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία 35 χρόνια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κόψει τον δρόμο προς τις καλύτερες δουλειές
Διεθνής Οικονομία 03.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κόψει τον δρόμο προς τις καλύτερες δουλειές

Νέα έρευνα δείχνει ότι η αυτοματοποίηση δεν απειλεί μόνο μεμονωμένες θέσεις, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές που επιτρέπουν σε εργαζόμενους χωρίς πτυχίο να ανέβουν μισθολογικά

Η ΕΕ προειδοποιεί για «μακροχρόνιο» ενεργειακό σοκ – Εξετάζει σχέδιο για δελτίο στα καύσιμα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 03.04.26

Η ΕΕ προειδοποιεί για «μακροχρόνιο» ενεργειακό σοκ – Εξετάζει σχέδιο για δελτίο στα καύσιμα

Η ΕΕ «δεν βρίσκεται ακόμη σε κρίση ασφάλειας εφοδιασμού», αλλά οι Βρυξέλλες καταρτίζουν σχέδια για την αντιμετώπιση των «διαρθρωτικών, μακροχρόνιων επιπτώσεων» της σύγκρουσης

Πώς ο πόλεμος επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου
Μέση Ανατολή 02.04.26

Πώς ο πόλεμος επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου και οι αλλαγές δρομολογίων έχουν αναδιαμορφώσει τα ταξίδια σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Πώς αντέδρασαν οι αεροπορικές εταιρείες

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 10 – 50% σε εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού
Εμπορικός πόλεμος 02.04.26

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 10 – 50% σε εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού

Την ώρα που δεκάδες βιομηχανίες μετάλλου σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν δεχθεί επιθέσεις, οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 10 - 50% στις εισαγωγές στρατηγικών μετάλλων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

