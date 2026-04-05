Ξανά στη… μόδα φαίνεται πως είναι η πυρηνική ενέργεια, ως μέρος ενός εγχώριου ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος – τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ. Αλλά πόσο γρήγορη μπορεί να είναι μια λύση για την πυρηνική ενέργεια – και πόσο ασφαλής και αξιόπιστη είναι πραγματικά;

Μπροστά σε αυτό το ακανθώδες ερώτημα βρίσκονται νοικοκυριά και βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη, την ίδια στιγμή που παρακολουθούν τις τιμές της βενζίνης και το κόστος ανεφοδιασμού των οχημάτων με βενζίνη σε ένα αέναο σπιράλ.

Ενώ η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πει στους ψηφοφόρους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να συνεχίσουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ – έχει καλέσει τους ανθρώπους να εργάζονται περισσότερο από το σπίτι και να ταξιδεύουν πολύ λιγότερα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προειδοποιούν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να χειροτερέψουν πολύ – ανάλογα με το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μοιάζει σαν χθες που οι Ευρωπαίοι αντιμετώπισαν μια κρίση κόστους ζωής λόγω της αυξανόμενης τιμής της ενέργειας και του πληθωρισμού μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ξανά στο τραπέζι η πυρηνική ενέργεια

Στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ίσως ξέχασε ότι ήταν υπουργός στη γερμανική κυβέρνηση όταν λήφθηκε η απόφαση για τη σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής το 2011, χαρακτήρισε την Ευρώπη να γυρίζει γενικά την πλάτη της στην πυρηνική ενέργεια ως «στρατηγικό λάθος».

Το 1990, η Ευρώπη παρήγαγε περίπου το ένα τρίτο της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρηνική ενέργεια. Αυτό έχει πλέον μειωθεί κατά μέσο όρο στο 15%, αφήνοντας την ήπειρο «πλήρως εξαρτημένη από ακριβές και ασταθείς εισαγωγές» ορυκτών καυσίμων, είπε, θέτοντας την Ευρώπη σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου.

Η Ευρώπη εισάγει περισσότερο από το 50% της ενέργειάς της – κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο- κάτι που την αφήνει ευάλωτη σε απροσδόκητες μειώσεις στην προσφορά, όπως συνέβη με τη Ρωσία μετά την επιβολή κυρώσεων στις εξαγωγές ενέργειας από την Ευρώπη ή αυξήσεις τιμών στην παγκόσμια αγορά, όπως βλέπουμε τώρα λόγω του στραγγαλισμού των εξαγωγών ενέργειας από το Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι χώρες

Οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται με παρόμοιο ρυθμό σε όλη την Ευρώπη, αλλά ο αντίκτυπος στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας.

Στην Ισπανία – η οποία έχει επενδύσει σημαντικά στην αιολική και ηλιακή ενέργεια – η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για το υπόλοιπο του 2026 προβλέπεται να είναι περίπου η μισή από την Ιταλία, όπου το φυσικό αέριο καθορίζει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 90% του χρόνου.

Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Παράγει περίπου το 65% της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρηνική ενέργεια. Με βάση τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία για τον επόμενο μήνα είναι πενταπλάσιες από αυτές της Γαλλίας – μια εντυπωσιακή αντίθεση.

Η Γερμανία σταδιακά κατάργησε την πυρηνική ενέργεια μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία το 2011. Αυτό άφησε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που παραδοσιακά τροφοδοτούν τη γερμανική οικονομία – αυτοκίνητα και χημικά – σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από το φυσικό αέριο.

Αυτή την εβδομάδα, τα κορυφαία ινστιτούτα οικονομικών ερευνών του Βερολίνου μείωσαν κατά το ήμισυ τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη του 2026, στο προβλεπόμενο 0,6% του ΑΕΠ, λόγω των παγκόσμιων αυξήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου.

Ενώ επικρατεί ένας αισθητός «ενθουσιασμός» για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη:

– Η Ιταλία ετοιμάζει νομοσχέδια για την κατάργηση της μακροχρόνιας απαγόρευσης

-Το Βέλγιο φαίνεται να κάνει μια πλήρη στροφή 180 μοιρών μετά από χρόνια απροθυμίας να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια.

-Η Ελλάδα, ιστορικά επιφυλακτική λόγω σεισμικών ανησυχιών, έχει ξεκινήσει δημόσια συζήτηση σχετικά με τα προηγμένα σχέδια αντιδραστήρων.

-Η Σουηδία ανέτρεψε μια απόφαση τεσσάρων δεκαετιών να εγκαταλείψει την πυρηνική τεχνολογία

-Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοίνωσε πρόσφατα την απλοποίηση της νομοθεσίας για την προώθηση πυρηνικών έργων. «Για να οικοδομήσουμε εθνική ανθεκτικότητα, να προωθήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και να επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη, χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια», σημείωσε η Ριβς.

-Νέα δημοσκόπηση από την YouGov υποδηλώνει αυξανόμενη υποστήριξη για την πυρηνική ενέργεια στη Σκωτία, με την πλειοψηφία των ανθρώπων να την υποστηρίζει πλέον ως μέρος του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Μέχρι πέρυσι, η Γερμανία μπλόκαρε τις προσπάθειες για την ισότιμη αντιμετώπιση της πυρηνικής ενέργειας με τις ΑΠΕ

Όλα τα φώτα σε Γαλλία – Γερμανία

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Γαλλία είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της πυρηνικής ενέργειας. Όπως τονίζει το Reuters, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι πάντα πρόθυμος να επισημάνει τα διαπιστευτήρια της βιομηχανίας ως χώρας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, βοηθώντας ενδεχομένως την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για μηδενικές καθαρές εκπομπές.

Δήλωσε στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια της Ευρώπης ότι «η πυρηνική ενέργεια είναι το κλειδί για τον συμβιβασμό τόσο της ανεξαρτησίας, και επομένως της ενεργειακής κυριαρχίας, με την απαλλαγή από τον άνθρακα, και επομένως την ουδετερότητα άνθρακα».

Τόνισε επίσης την αυξημένη ζήτηση ενέργειας από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την πεποίθησή του ότι η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να δώσει στην Ευρώπη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή «την ικανότητα να ανοίγει κέντρα δεδομένων, να δημιουργεί υπολογιστική ικανότητα και να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόκλησης της τεχνητής νοημοσύνης».

Μέχρι πέρυσι, η Γερμανία μπλόκαρε τις προσπάθειες για την ισότιμη αντιμετώπιση της πυρηνικής ενέργειας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτό προκάλεσε πολλές τριβές με τον υποτιθέμενο στενότερο φίλο του Βερολίνου στην ΕΕ, τη Γαλλία.

Αλλά το Βερολίνο έκτοτε συμφώνησε στην άρση της αντιπυρηνικής προκατάληψης. Ένας κυνικός θα μπορούσε να πει ότι αυτό θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση με ανησυχίες για την άμυνα και την ασφάλεια, που προκαλούνται από την επιδείνωση των σχέσεων με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Γερμανία ζήτησε από τη Γαλλία να επεκτείνει την ανεξάρτητη πυρηνική αποτρεπτική της δύναμη στους Ευρωπαίους εταίρους, κάτι στο οποίο η Γαλλία συμφώνησε.

Είναι η πυρηνική ενέργεια ενεργειακή πανάκεια;

Η πυρηνική ανάπτυξη είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο και όχι μια βραχυπρόθεσμη λύση στην τρέχουσα ενεργειακή ανασφάλεια.

Η κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων μπορεί να υπόκειται σε εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, όπως καταδεικνύουν πρόσφατα παραδείγματα στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στο Flamanville-3 και στο Hinkley Point C.

Η διαχείριση των αποβλήτων και οι ανησυχίες του κοινού σχετικά με την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οι περιβαλλοντικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια μπορούν να εκτρέψουν κεφάλαια και πολιτική προσοχή από την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ένα πρόσθετο επίπεδο στρατηγικού κινδύνου είναι ότι ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδίως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη ρωσική πυρηνική τεχνολογία και το ουράνιο.

«Αγνοείτε την ιστορία της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη αν νομίζετε ότι μπορεί απλώς να ενταχθεί ως μια εύκολη λύση για την ενεργειακή κρίση», σχολίασε σχετικά στο Reuters ο Κρις Άιλετ, ρευνητής στο Κέντρο Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Chatham House.

Η έμφαση δίνεται στους SMR σε διεθνές επίπεδο

Η λύση των SMR

Έχοντας κατά νου την τιμή και την πρακτικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έσπευσε να υιοθετήσει την έννοια των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR).

Οι SMR θεωρούνται πιο οικονομικά αποδοτικές πηγές πυρηνικής ενέργειας. Μπορούν να παραχθούν μαζικά στο εργοστάσιο και είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, την παραγωγή υδρογόνου και τα τοπικά δίκτυα θέρμανσης.

Μόλις αποκαλύφθηκε ένα επενδυτικό πακέτο της ΕΕ στην πυρηνική ενέργεια ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ (288 εκατομμύρια λίρες, 381 εκατομμύρια δολάρια), με ισχυρή υποστήριξη για τους SMR. Οι Βρυξέλλες ελπίζουν να θέσουν σε λειτουργία την ανερχόμενη τεχνολογία έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ανακοίνωσαν ένα έργο ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη SMR στο Τενεσί και την Αλαμπάμα, ενώ τον περασμένο μήνα η Emma Reynolds, υπουργός Περιβάλλοντος, δημοσίευσε την κανονιστική αιτιολόγηση του σχεδίου της Rolls-Royce να γίνει η πρώτη εταιρεία που θα προσπαθήσει να κατασκευάσει SMR στο Ηνωμένο Βασίλειο.