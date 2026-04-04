Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από ξένος ανταποκριτής, οδηγός ταξί – «Κάποτε μου έδιναν συνεντεύξεις πρωθυπουργοί…»
Stories 04 Απριλίου 2026, 17:36

Από ξένος ανταποκριτής, οδηγός ταξί – «Κάποτε μου έδιναν συνεντεύξεις πρωθυπουργοί…»

Ο Αμερικανός ανταποκριτής Στηβ Σέρερ έπαιρνε συνεντεύξεις από πρωθυπουργούς και διευθύνοντες συμβούλους και κάλυπτε ανθρωπιστικές καταστροφές για ΜΜΕ με παγκόσμια εμβέλεια. Σήμερα βλέπει την σκληρή πραγματικότητα στην εργασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Spotlight

Κάποτε έπαιρνε ταξί για να τον μεταφέρουν στη δουλειά του. Μπορεί να ήταν σε μια συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο, στη κάλυψη τη δίκης του Σίλβιο Μπερουσκόνι στο Μιλάνο ή μια συζήτηση με τον Ρομάντο Πρόνι στη Ρώμη. Σαν ειρωνεία της τύχης, ο Αμερικανός ανταποκριτής Στηβ Σέρερ είναι εκείνος σήμερα που οδηγεί ταξί, βλέποντας παράλληλα την παρακμή της πατρίδας του και όχι μόνο.

Ως ανταποκριτής ο Σέρερ κάλυπτε την πολιτική σε δύο ηπείρους, ξεκινώντας την καριέρα του στην Ιταλία το 1998, ώσπου μετά από πολλά χρόνια, το 2019 πραγματοποιήθηκε το επαγγελματικό του όνειρο: Το Reuters τον μετέθεσε στον Καναδά ως επικεφαλής των γραφείων του πρακτορείου στην Οτάβα.

«Είχα γίνει επικεφαλής γραφείου σε μια χώρα του G7, του μπλοκ των πλούσιων κρατών που επιδιώκει κοινή στάση απέναντι στις βασικές οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις του κόσμου· μέλη είναι επίσης η Ιταλία και οι ΗΠΑ» αναφέρει ο 55αρης σήμερα Σέρερ και πατέρας τριών παιδιών στο The Nation.

Λίγα χρόνια αργότερα, έπεισε την Ιταλίδα τη σύζυγό του να κάνουν αίτηση για μόνιμη παραμονή ώστε να εργάζονται και οι δύο στον Καναδά επ’ αόριστον καθώς η άδεια εργασίας από το ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν αρκούσε.

«Προσέλαβα έναν δικηγόρο για να τα τακτοποιήσει όλα και περίμενα να μου έρθει πρόσκληση για αίτηση. Η μεταναστευτική διαδικασία του Καναδά διέπεται από σύστημα μοριοδότησης και γίνεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης» λέει. Ωστόσο, λίγο αργότερα απολύθηκε εν καταργήθηκε στο πλαίσιο περικοπών κόστους.

«Δεν ήμουν ο μόνος. Για το μεγαλύτερο μέρος μιας δεκαετίας, καθώς οι αίθουσες σύνταξης συρρικνώνονταν, λάμβανα αποχαιρετιστήρια email από δεκάδες συναδέλφους. Συνέταξα και εγώ το δικό μου τέτοιο μήνυμα τον Μάρτιο του 2024. Με μια νότα πικρίας, παρότρυνα τους συναδέλφους μου να «φροντίζετε τον εαυτό σας ώστε να μπορείτε να φροντίζετε τους αγαπημένους σας…».

Έτσι, πλέον η απόλυσή του αποδυνάμωσε το μεταναστευτικό του καθεστώς ενώ δεν μπορούσε να εργαστεί ούτε ως οδηγός την Uber. «Ο μεγάλος και ευγενικός Καναδάς, η χώρα όπου νόμιζα ότι θα ζούσα τουλάχιστον μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά μου, με μάσησε και με έφτυσε».

Επιστροφή στις ΗΠΑ

Όταν, λοιπόν,  έχασε τη δουλειά του, αφαιρέθηκε από την οικογένειά του το προνόμιο της πρόσβασης στη δημόσια περίθαλψη. «Δεν είχαμε οικογενειακό γιατρό και, ο μη γένοιτο, αν κάποιος από εμάς χρειαζόταν να πάει στο νοσοκομείο, θα έπρεπε να πληρώσουμε από την τσέπη μας. Παρά τις καλές τοπικές γνωριμίες που είχα, δεν μπόρεσα να βρω εργοδότη πρόθυμο να με χορηγησει. Ο χρόνος έτρεχε για το νόμιμο δικαίωμά μας να διαμένουμε στον Καναδά. Δεν ήμασταν πια καλοδεχούμενοι».

Ο ίδιος ήθελε να παραμείνει στη χώρα και λόγω των παιδιών του που φοιτούσαν στα τοπικά σχολεία, αλλά δεν κατάφερε να βρω νέα έργασία που να του το επιτρέπει.

Έτσι, τον Ιούνιο του 2025, πούλησε το σπίτι του και ενώ δεν γνώριζε πότε θα ξαναέβρισκε εργασία πίσω στην Ουάσιγκτον, αποφάσισαν να μεταναστεύσει η οικογένειά του στην Ιταλία, όπου μπορούσαν να ζουν σε σπίτι συγγενή, όπου θα καλύπτονταν από το δημόσιο σύστημα υγείας και όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να πάνε στο λύκειο.

«Αφού τους αποχαιρέτησα, ξέσπασα σε ανεξέλεγκτο κλάμα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, χωρίς να ξέρω πότε θα τους ξανάβλεπα».

Παρ΄όλα αυτά, ούτε στις ΗΠΑ εντυπωσίασαν τους recruiters οι τρεις δεκαετίες εργασιακής εμπειρίας σε Ρουμανία, Ιταλία και Καναδά και έτσι επέλεξε την Uber. Ο ίδιος εργάζεται από το καλοκαίρι του 2025 ως οδηγός ταξί έπειτα από 28 χρόνια απουσίας από την πατρίδα του.

«Όταν έχασα τη δουλειά μου, έλεγα στον εαυτό μου: «Αν αποτύχουν όλα τα άλλα, θα οδηγήσω για την Uber». Λοιπόν, να ’μαι, και δεν είναι τόσο παρήγορο όσο νόμιζα ότι θα ήταν. Παλιά πίστευα ότι ήμουν διαφορετικός από τους μετανάστες για τους οποίους έγραφα — προστατευμένος από ένα διαβατήριο, έναν μισθό, μια δημοσιογραφική ταυτότητα».

Μια άλλη Αμερική

Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια, λέει ότι γκρέμισαν αυτή την ψευδαίσθηση.

Στον Καναδά έβγαζε περίπου 130.000 δολάρια τον χρόνο, ενώ σήμερα στις ΗΠΑ ως οδηγός Uber, μετα βίας φτάνει τα 38.680 δολάρια τον χρόνο. Την ίδια στιγμή Βόρεια χρειάζεται κανείς τα διπλάσια για να ζήσει κανείς άνετα.

«Έχω πολλές απορίες από τότε που επέστρεψα στις ΗΠΑ για να ζήσω και να εργαστώ στις 4 Ιουλίου, αφού έλειπα 28 χρόνια. Η διέλευση των συνόρων δεν έμοιαζε με επιστροφή στην πατρίδα. Η Αμερική μού είναι σήμερα τόσο ξένη όσο ήταν η Ιταλία το 1998, όταν άρχισα να εργάζομαι εκεί ως ξένος ανταποκριτής».

Τον περασμένο Ιούλιο, μετακόμισε σε ένα υπόγειο διαμέρισμα Airbnb στη Βιρτζίνια, όπου μοιραζόταν με μια ηλικιωμένη Λατίνα για το οποίο πλήρωνε 2.000 δολάρια τον μήνα!

Αν και ο ίδιος ζει με ελλείψεις, ομολογεί ότι δεν μπορεί να κόψει εύκολα τις μεσοαστικές του συνήθειες. «Εξακολουθώ να θέλω τα τρία έφηβα παιδιά μου να έχουν αυτό που επιθυμούν τα Χριστούγεννα, ακόμη κι αν είναι ένας ακριβός υπολογιστής. Εξακολουθώ να θέλω το καθένα τους να έχει το δικό του δωμάτιο. Εξακολουθώ να θέλω να λάβουν το είδος εκπαίδευσης που στην Αμερική βρίσκεται κυρίως σε κοινότητες μεσαίου ή υψηλού εισοδήματος, και είμαι διατεθειμένος να πληρώνω περισσότερο ενοίκιο γι’ αυτό».

Σήμερα η σύζυγός του μου παραμένει στην Ιταλία, όπου έχει υγειονομική περίθαλψη και αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια μετά την αναχώρηση από τον Καναδά. «Φοβάται επίσης μήπως απελαθεί αν ερχόταν να ενωθεί μαζί μας στις ΗΠΑ, κάτι που έχει συμβεί σε άλλους ξένους συζύγους Αμερικανών».

Ευτυχώς, όμως για τον ίδιο έχει κοντά του τα παιδιά του που πηγαίνουν στο λύκειο. «Νιώθω ότι χτίζω κάτι στη νεότερη πόλη μου. Είμαι αισιόδοξος για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, αλλά συνειδητοποιώ επίσης ότι η αισιοδοξία δεν είναι το ίδιο με την ασφάλεια (…) Αυτό που φοβάμαι είναι η οικονομική ασφυξία που έρχεται. Η αγορά εργασίας είναι ήδη εμπόλεμη ζώνη».

Βέβαια, η δική του διεθνής εμπειρία έχει μικρή αξία σήμερα στις ΗΠΑ. «Ακόμη χειρότερα, μοιάζει αντίθετη προς τις αξίες που προωθεί η άρχουσα τάξη, η οποία τώρα ενδυναμώνει ένοπλους πράκτορες να περιπολούν στους δρόμους των πόλεών μας αναζητώντας «τον άλλον» και ενθαρρύνει τους ψηφοφόρους να τον φοβούνται».

«Έχω δει πολιτικούς σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν τους μετανάστες ως αποδιοπομπαίους τράγους. Είναι πάντα μια θανατηφόρα προσέγγιση, ειδικά για τους ίδιους τους μετανάστες. Αλλά ο Τραμπ χρειάζεται αποδιοπομπαίους τράγους για να αποσπά την προσοχή από τη χάσκουσα πληγή που είναι η αμείλικτη συρρίκνωση της άλλοτε μεγάλης αμερικανικής μεσαίας τάξης. Αυτή η κοινωνική ομάδα κάποτε περιλάμβανε κι εμένα. Αλλά όχι πια».

Ο ίδιος νιώθει τυχερός συγκριτικά με όσα βλέπει γύρω του με απογοήτευση και φόβο. «Είμαι ένας λευκός μεσήλικας άνδρας με αμερικανικό διαβατήριο, άρα δεν είναι πιθανό να με αρπάξει η ICE από τον δρόμο. Έχω κάποιες οικονομίες και ανθρώπους στους οποίους μπορώ να στηριχτώ».

Δεν φοβάμαι τους διαφορετικούς πολιτισμούς ή τις γλώσσες. Με συναρπάζουν. Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε πολλά κοινά. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ανήκουν σε δύο κατηγορίες: γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να πετύχουν στη ζωή και νέοι που κυνηγούν τα όνειρά τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Markets
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Σύνταξη
Stories
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ωρίμανση 05.04.26

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Cine-μετανάστες 05.04.26

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Εξομολόγηση 05.04.26

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιος δολοφόνησε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ; Πέντε θεωρίες συνωμοσίας αρνούνται να πεθάνουν
Σαν σήμερα 04.04.26

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εδώ ο κόσμος χάνεται – Ποιος νοιάζεται πραγματικά για το ταξίδι στη Σελήνη το 2026;
«Κανένα νόημα» 04.04.26

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ
Βιβλίο 04.04.26

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύνθετες, επικίνδυνες, ερωτικές: Οι παλιές ιστορίες πίσω από τις σύγχρονες νεράιδες
Fae romantasy 02.04.26

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σπαρακτικές εικόνες από τη Γάζα: Παιδιά παίζουν «κηδεία» στα χαλάσματα
Bίντεο 01.04.26

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Σύνταξη
Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Σύνταξη
Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί
Ελλάδα 05.04.26

Σύνταξη
Τα επαγγέλματα που η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να αγγίξει και οι νέοι που τα επιλέγουν
Τεχνητή Νοημοσύνη 05.04.26

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο