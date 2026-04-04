Επέστρεψε στις διαδικτυακές δημοπρασίες ο Γιώργος Τσαγκαράκης – Τι είπε για το Ευαγγέλιο κειμήλιο

Επέστρεψε στις εκπομπές του στο διαδίκτυο ο Γιώργος Τσαγκαράκης, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες για διακίνηση έργων τέχνης αμφιβόλου γνησιότητας.

Για πρώτη φορά από την ημέρα που αφέθηκε ελεύθερος, με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ο Γιώργος Τσαγκαράκης εμφανίστηκε ξανά… επί της οθόνης.

Τι είπε για την υπόθεσή του

Στη διαδικτυακή του εκπομπή, ο γνωστός γκαλερίστας, που βρίσκεται αντιμέτωπος με τέσσερα κακουργήματα, μίλησε για τις δικαστικές του περιπέτειες.

«Οι τελευταίες ημέρες ήταν οι πιο δύσκολες της ζωής μου, ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες και υπερβολές».

Ενώ αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημοσίως και στο κειμήλιο που πυροδότησε τις έρευνες σε βάρος του: το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, ένα μοναδικό κομμάτι, που ερευνάται πώς βρέθηκε στην κατοχή του.

«Σε ότι αφορά στο θέμα του ευαγγελίου θέλω να διευκρινίσω ότι είχα ήδη προχωρήσει επικοινωνία με τις αρμόδιες Εφορείες αρχαιοτήτων με σκοπό την νόμιμη δήλωση του πολύ πριν βγει υπόθεση γεγονός που αποδεικνύει την βούληση μου να κοιμηθώ εξαρχής με πλήρη διαφάνεια».

Το χρονικό

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη του περασμένου Φλεβάρη όταν οι Αρχές έλαβαν το πρώτο κύμα καταγγελιών. Στις 19 Μαρτίου, Κύπριος βυζαντινολόγος εστίασε στο Ευαγγέλιο του 1745 που προσπαθούσε να πουλήσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου.

Ο Βυζαντινολόγος προχώρησε σε καταγγελία με τις Αρχές να προχωρούν σε έρευνα τόσο στα καταστήματα όσο και στην αποθήκη του Γιώργου Τσαγκαράκη, στην οποία βρέθηκαν 321 έργα τέχνης από τα οποία διαπιστώθηκε πως τα 7 ήταν γνήσια.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του επιχειρηματία, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο καταγγελιών από αγοραστές τις εκπομπής του.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με εγγυοδοσία 50,000€, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του.