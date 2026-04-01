newspaper
Τετάρτη 01 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς «έσβησε» 17 δισ. δολάρια από τον κλάδο των μεταφορών
Διεθνής Οικονομία 01 Απριλίου 2026, 00:35

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς «έσβησε» 17 δισ. δολάρια από τον κλάδο των μεταφορών

Μια άγνωστη εταιρεία, μια τολμηρή επένδυση και ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν πανικό δισεκατομμυρίων στην αγορά

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Ένα εταιρικό όνομα που μέχρι χθες ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό και στους επενδυτές, ένα αφήγημα για την τεχνητή νοημοσύνη που εξαπλώθηκε σαν φήμη στα trading desks και στα social media, και μια αγορά που αντέδρασε πριν προλάβει καν να σκεφτεί. Μέσα σε λίγες ώρες, ένας ολόκληρος κλάδος είδε δισεκατομμύρια να εξαφανίζονται — όχι από ένα μεγάλο γεγονός, αλλά από μια ιστορία που έμοιαζε υπερβολική αλλά ταυτόχρονα και αρκετά πειστική για να γίνει πιστευτή.

Η Algorhythm Holdings — μια εταιρεία που μέχρι πρόσφατα πουλούσε μηχανές καραόκε — βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο αλλόκοτες χρηματιστηριακές αναταράξεις των τελευταίων ετών.

Το αποτέλεσμα; Μέσα σε μία μόνο ημέρα, περίπου 17 δισ. δολάρια εξαϋλώθηκαν από τον κλάδο των μεταφορών στις ΗΠΑ, προκαλώντας σοκ σε επενδυτές και αναλυτές.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η αντίδραση της αγοράς ήταν «σοκαριστική» και «παράλογη», αναδεικνύοντας πόσο ευαίσθητη έχει γίνει απέναντι σε κάθε είδηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Από τα καραόκε στην τεχνητή νοημοσύνη

Η ιστορία της Algorhythm δεν είναι συνηθισμένη. Για δεκαετίες λειτουργούσε ως κατασκευαστής συσκευών καραόκε με την επωνυμία The Singing Machine Company. Ωστόσο, το 2024, η διοίκηση πήρε μια ριζική απόφαση: να εγκαταλείψει το παλιό επιχειρηματικό μοντέλο και να στραφεί πλήρως στα logistics και την τεχνητή νοημοσύνη.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση έπαιξε η εξαγορά της SemiCab, μιας εταιρείας που αναπτύσσει πλατφόρμες AI για τη βελτιστοποίηση των μεταφορών.

Το σύστημα αυτό υποσχόταν καλύτερη αξιοποίηση των φορτηγών και μείωση του κόστους για μεγάλες εταιρείες, όπως θυγατρικές της Coca-Cola και της Unilever στην Ινδία.

Τον Φεβρουάριο, η Algorhythm ανακοίνωσε ότι η τεχνολογία της είχε ήδη αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αυτή η ανακοίνωση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει πανικό.

Η κατάρρευση των μεγάλων και η «έκρηξη» της μικρής

Η αγορά αντέδρασε σχεδόν υστερικά. Μετοχές μεγάλων εταιρειών logistics και μεταφορών κατέρρευσαν: Η CH Robinson έχασε σχεδόν 15%, η Expeditors International σημείωσε πτώση 13% και ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 1,6%

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Algorhythm εκτινάχθηκε έως και 450% μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και μια τρίλεπτη τηλεοπτική εμφάνιση του CEO, Gary Atkinson, στο Fox Business. Εκεί χαρακτήρισε την πρόοδο της εταιρείας στην AI ως «ένα αγενές ξύπνημα» για τη βιομηχανία.

Ο επενδυτής που βρέθηκε στη σωστή θέση

Πίσω από αυτή την εκρηκτική άνοδο βρισκόταν ένας γνώριμος — και αμφιλεγόμενος — παίκτης της αγοράς: ο John M. Fife.

Ο 65χρονος επενδυτής, επικεφαλής της Streeterville Capital, έχει χτίσει την καριέρα του επενδύοντας σε μικρές εταιρείες υψηλού ρίσκου, συχνά σε «καυτούς» τομείς όπως το blockchain, η κάνναβη και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Streeterville είχε επενδύσει στην Algorhythm μήνες πριν το «μπαμ», εξασφαλίζοντας το δικαίωμα αγοράς μεγάλου αριθμού μετοχών σε χαμηλότερη τιμή.

Όταν η μετοχή εκτινάχθηκε, η εταιρεία του φέρεται να πούλησε εκατομμύρια μετοχές, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Ο ίδιος ο Atkinson δήλωσε στους Financial Times: «Εκ των υστέρων, είναι ξεκάθαρο ότι λειτούργησε πολύ καλά για εκείνον».

Ένα παρελθόν γεμάτο σκιές

Ο Fife δεν είναι άγνωστος στις ρυθμιστικές αρχές. Το ιστορικό του περιλαμβάνει κατηγορίες για απάτη από την SEC το 2007, αναστολή δραστηριότητας το 2012 λόγω μη συμμόρφωσης αλλά και νέες κατηγορίες το 2020 για παράνομες συναλλαγές τίτλων.

Η SEC τον είχε χαρακτηρίσει «κατ’ επανάληψη παραβάτη», κατηγορώντας τον ότι αποκόμισε πάνω από 60 εκατ. δολάρια μέσω ενός μοντέλου αγοράς μετατρέψιμων ομολόγων και γρήγορης πώλησης μετοχών.

Παρότι οι κατηγορίες αποσύρθηκαν το 2025, το παρελθόν του παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Ωστόσο, η διοίκηση της Algorhythm δεν φάνηκε να ανησυχεί.

«Έχει μεγάλη εμπειρία και καλή φήμη», δήλωσε ο Atkinson.

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο υψηλού ρίσκου

Η συμφωνία μεταξύ Algorhythm και Streeterville ήταν ιδιαίτερα επιθετική. Η εταιρεία συμφώνησε να εκδώσει έως και 20 εκατ. δολάρια σε νέες μετοχές με έκπτωση.

Αυτό πρακτικά σήμαινε σημαντική απομείωση της αξίας για τους υφιστάμενους μετόχους, δυνατότητα άμεσης μεταπώλησης από τη Streeterville και μεγάλα περιθώρια κέρδους αν η τιμή ανέβαινε.

Και πράγματι, αυτό ακριβώς συνέβη.

Οι μικροεπενδυτές και η «τρέλα» της αγοράς

Η άνοδος της μετοχής προσέλκυσε και χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με στοιχεία της Vanda Research, περίπου 2 εκατ. δολάρια επενδύθηκαν από ιδιώτες μέσα σε λίγες ημέρες.

Παράλληλα, εμφανίστηκαν και οι πρώτοι «short sellers». Η Fugazi Research πόνταρε στην πτώση της μετοχής, υποστηρίζοντας ότι όλο το αφήγημα ήταν υπερβολικό.

Σε έκθεσή της ανέφερε: «Η εταιρεία είναι βασισμένη σε αραίωση μετοχών και τυλιγμένη σε ένα αφήγημα AI».

Πραγματική καινοτομία ή υπερβολή;

Η διοίκηση της Algorhythm απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο Atkinson επιμένει ότι η εταιρεία δεν εκμεταλλεύεται απλώς την τάση της AI, αλλά διαθέτει πραγματική τεχνολογία και πελάτες.

«Δεν κάνουμε εικασίες. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα», δήλωσε.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές παραμένουν δύσπιστοι.

Όπως είπε αναλύτρια της Deutsche Bank: «Πώς μπορεί μια μικρή εταιρεία να ανατρέψει έναν κλάδο δισεκατομμυρίων που βασίζεται σε δίκτυα και σχέσεις; Κανένας επενδυτής δεν το θεώρησε πραγματικά πιθανό».

Η επόμενη μέρα

Η μετοχή της Algorhythm έχει υποχωρήσει σημαντικά από τα πρόσφατα υψηλά της, «σβήνοντας» το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, αλλά παραμένει ακόμη πάνω από τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από την ανακοίνωση.

Ο κλάδος των μεταφορών ανέκαμψε εν μέρει, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει — ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η AI μπορεί να προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Ο Brendan Hopkins, υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους:
«Δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Ήταν υπερβολή της αγοράς. Προσπάθησα ακόμη και να βάλω φρένο».

Το μεγάλο μάθημα

Η υπόθεση της Algorhythm αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: οι αγορές δεν κινούνται πάντα με βάση τη λογική, αλλά συχνά με βάση τον φόβο και τις προσδοκίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ο νέος καταλύτης αυτών των αντιδράσεων. Και όπως φαίνεται, ακόμα και μια μικρή εταιρεία — με παρελθόν στα καραόκε — μπορεί να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις δισεκατομμυρίων.

Όπως συνοψίζουν οι Financial Times, το επεισόδιο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς «η αφήγηση μπορεί να γίνει ισχυρότερη από τα θεμελιώδη μεγέθη».

Και ίσως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο από όλα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Αναβαθμίζει ο MSCI το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον… Μάιο του 2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Απριλίου 2026
Απόρρητο