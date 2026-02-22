Hasbro: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά το μοντέλο λειτουργίας της

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία ανατρέπει δεδομένα δεκαετιών, η βιομηχανία παιχνιδιών δεν μένει αμέτοχη. Η Hasbro, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παιχνιδιών παγκοσμίως, δεν αντιμετωπίζει πλέον την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα πείραμα ή ένα μελλοντικό στοίχημα. Την έχει ήδη μετατρέψει σε θεμέλιο της στρατηγικής της. Όπως ξεκαθάρισε ο διευθύνων σύμβουλος Chris Cocks, σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η εταιρεία έχει περάσει σε φάση πλήρους υλοποίησης.

Η Hasbro ενσωματώνει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη

Η ενσωμάτωση της AI δεν περιορίζεται σε ένα τμήμα. Αντίθετα, διαπερνά ολόκληρη τη λειτουργία της εταιρείας: από τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και τις προβλέψεις πωλήσεων, μέχρι τη διαχείριση παραγγελιών και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ακόμη και οι καθημερινές εργασίες των ομάδων έχουν επανασχεδιαστεί με τη βοήθεια έξυπνων εργαλείων.

Παρά την εκτεταμένη χρήση, η Hasbro διατηρεί μια ευέλικτη φιλοσοφία. Οι ομάδες μπορούν να επιλέγουν αν και πώς θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία, ενώ έχουν τη δυνατότητα να την απορρίψουν όταν δεν εξυπηρετεί τους στόχους τους. Σύμφωνα με το Retail Dive, η διοίκηση μιλά για μια «ανθρωποκεντρική και δημιουργικά καθοδηγούμενη» προσέγγιση.

Οι συνεργασίες με τεχνολογικούς κολοσσούς

Για να ενισχύσει τις δυνατότητές της, η Hasbro έχει συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως με τις Google Gemini, OpenAI και ElevenLabs. Στόχος είναι η ενσωμάτωση προηγμένων λύσεων στα εσωτερικά της συστήματα, με αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διασφάλιση υπεύθυνης χρήσης.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η αξιοποίηση της AI θα εξοικονομήσει πάνω από ένα εκατομμύριο ώρες εργασίας που σήμερα αφιερώνονται σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας καθήκοντα. Ο χρόνος αυτός θα επενδυθεί σε καινοτομία, ανάπτυξη νέων ιδεών και ενίσχυση της σχέσης με τους καταναλωτές.

Ταχύτερη δημιουργία, περισσότερες ιδέες

Στον τομέα του σχεδιασμού παιχνιδιών, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Με τη βοήθεια της AI και της τρισδιάστατης εκτύπωσης, ο χρόνος που απαιτείται από τη σύλληψη μιας ιδέας έως τη δημιουργία πρωτοτύπου έχει μειωθεί κατά περίπου 80%. Αυτό σημαίνει ότι, εκεί που παλαιότερα αναπτυσσόταν ένα μόνο concept, πλέον μπορούν να δημιουργηθούν δέκα, χωρίς αύξηση κόστους ή χρόνου.

Η λογική είναι σαφής: περισσότερα δημιουργικά πειράματα, μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Η οικονομική ώθηση και οι στρατηγικές συμμαχίες

Η στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη συνοδεύεται και από ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Στο σύνολο της χρονιάς, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, με τον τομέα Wizards of the Coast και Digital Gaming να καταγράφει άνοδο 45%. Στο τέταρτο τρίμηνο, οι καθαρές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 31%, φτάνοντας τα 1,4 δισ. δολάρια.

Την ίδια ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, η Hasbro γνωστοποίησε και μια πολυετή συμφωνία αδειοδότησης με την Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, μέσω της οποίας θα αποτελέσει τον βασικό κατασκευαστή παιχνιδιών για το franchise του Harry Potter, συμπεριλαμβανομένης της νέας τηλεοπτικής σειράς του HBO που αναμένεται τα επόμενα χρόνια. Η συνεργασία προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027.

Το στοίχημα της ανθεκτικότητας

Για τη διοίκηση της Hasbro, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει, όμως η ισχυρή πνευματική ιδιοκτησία και η ποιοτική αφήγηση παραμένουν διαχρονικές αξίες.

Με την AI ως σύμμαχο, η εταιρεία φιλοδοξεί όχι απλώς να προσαρμοστεί στις ανατροπές, αλλά να τις αξιοποιήσει προς όφελός της.

