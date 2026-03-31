«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 20:55

«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Ο Abdulaziz Aldarwish αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα αφού τα νεφρά του μικρού γιου του, Yahia, κατέρρευσαν. Ο Σύρος οικοδόμος δεν μπορούσε να αντέξει το κόστος των 1.200 ευρώ τον μήνα που απαιτούνταν για αιμοκάθαρση, ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας στον Λίβανο, όπου εργαζόταν, βρίσκεται σχεδόν σε κατάρρευση ύστερα από χρόνια συγκρούσεων και εγκατάλειψης.

Έτσι, ο Aldarwish κατάφερε να συγκεντρώσει 5.000 ευρώ από αποταμιεύσεις και δάνεια από συγγενείς, για να επιβιβαστούν σε ένα σκάφος που μετέφερε μετανάστες σε απόσταση 200 χιλιομέτρων προς την Κύπρο, ελπίζοντας να βρουν γιατρούς που θα μπορούσαν να χαρίσουν στον γιο του ένα νέο νεφρό και μια νέα ζωή.

Η σύζυγός του και τα άλλα οκτώ παιδιά τους έμειναν πίσω, σε ένα μικρό συριακό χωριό κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

«Έπρεπε να ρισκάρω: είτε θα πετύχαινε, θα τον θεράπευα… είτε θα τελείωναν όλα, θα πεθαίναμε και οι δύο»

Τον Ιανουάριο, δύο χρόνια μετά την αναχώρησή τους από τον Λίβανο, ο Yahia έγινε ένα από τα πρώτα μικρά παιδιά που έλαβαν μεταμόσχευση στο νεοσύστατο Ωνάσειο Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα — ένα σύμβολο, όπως λένε οι γιατροί, του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω διεθνούς ιατρικής συνεργασίας. Δότης ήταν ο πατέρας του.

Ο Σύρος πρόσφυγας Yahia Aldarwish, 10 ετών, κάθεται μαζί με τον πατέρα του Abdulaziz Aldarwish, 32 ετών, σε κατάλυμα που παρέχεται από το νοσοκομείο, ενόψει μεταμόσχευσης νεφρού με δότη τον πατέρα του

 Ο Σύρος πρόσφυγας Yahia Aldarwish, 10 ετών, κάθεται μαζί με τον πατέρα του Abdulaziz Aldarwish, 32 ετών, σε κατάλυμα που παρέχεται από το νοσοκομείο, ενόψει μεταμόσχευσης νεφρού με δότη τον πατέρα του / Reuters, Stelios Misinas

Στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση, ο 32χρονος Aldarwish χαμογελούσε με ανακούφιση: «Έπρεπε να ρισκάρω: είτε θα πετύχαινε, θα τον θεράπευα… είτε θα τελείωναν όλα, θα πεθαίναμε και οι δύο».

Ο Yahia, πλέον 10 ετών, είναι αισιόδοξος. Λέει πως θέλει να επιστρέψει στους συμμαθητές του στην Κύπρο και ονειρεύεται κάποτε να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ.

Ο Σύρος πρόσφυγας Yahia Aldarwish, 10 ετών, υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, ενώ ο πατέρας του Abdulaziz Aldarwish, 32 ετών, κρατά το πόδι του, ενόψει μεταμόσχευσης νεφρού με δότη τον ίδιο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία». REUTERS/Stelios Misinas

«Ήταν ένα θαύμα»

Σε μια πρόσφατη μέρα στην Αθήνα, ο Aldarwish θυμήθηκε τις πιο δύσκολες στιγμές τους, καθώς έσπρωχνε τον Yahia στην κούνια μιας τοπικής παιδικής χαράς.

Όταν επιβιβάστηκαν στο σκάφος στον Λίβανο το 2024, είχαν μαζί τους νερό και λίγους χουρμάδες — αρκετά μόνο για ένα ταξίδι που αναμενόταν να διαρκέσει λίγες ώρες. Πριν επιβιβαστεί, ο Yahia είχε υποβληθεί σε περιτοναϊκή κάθαρση για να αντέξει το ταξίδι.

Ωστόσο, κατέληξαν να παρασύρονται σε φουρτουνιασμένες θάλασσες για μία εβδομάδα, επιβιώνοντας με νερό της βροχής, μέχρι που εντοπίστηκαν από ένα εμπορικό πλοίο.

«Δεν περίμενα ο γιος μου να αντέξει κάτι τέτοιο», είπε ο Aldarwish στο Reuters. «Ήταν ένα θαύμα».

«Τελικά, ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας».

Ο Σύρος πρόσφυγας Abdulaziz Aldarwish, 32 ετών, είναι ξαπλωμένος σε φορείο, ενώ το ιατρικό προσωπικό τον εμψυχώνει πριν δωρίσει νεφρό στον γιο του, στο Ωνάσειο Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων. REUTERS/Stelios Misinas

Όταν έφτασαν στην Κύπρο, οι γιατροί τους ενημέρωσαν ότι η Ελλάδα — λίγες εκατοντάδες μίλια μακριά, πέρα από τη Μεσόγειο — επρόκειτο να επαναλάβει τις μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά χαμηλού βάρους τον Μάιο του 2025, ύστερα από χρόνια αναστολής.

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Στις 22 Ιανουαρίου, ημέρα της επέμβασης, ο Aldarwish και ο Yahia αγκαλιάστηκαν πριν μεταφερθούν σε ξεχωριστές αίθουσες για παράλληλες χειρουργικές επεμβάσεις που διήρκεσαν ώρες.

«Ολόκληρη αυτή η γέφυρα ζωής χτίστηκε για αυτό το παιδί», δήλωσε η Σμαράγδη Μαρινάκη, επικεφαλής του νεφρολογικού τμήματος του Λαϊκού Νοσοκομείου που συμμετείχε στη διαδικασία.

«Η μεταμόσχευση ξεπερνά κάθε εμπόδιο: σύνορα και χώρες, φυλές και θρησκείες».

Η Σμαράγδη, που αποκαλεί τον Yahia «γλυκατζή» λόγω της μακροχρόνιας επιθυμίας του για σοκολάτα, λέει ότι αναρρώνει καλά.

World
Πετρέλαιο: Υπάρχει ταβάνι στα εφιαλτικά σενάρια για την τιμή του;

Πετρέλαιο: Υπάρχει ταβάνι στα εφιαλτικά σενάρια για την τιμή του;

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Κόσμος
Νέος συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ

Νέος συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Κακοκαιρία Erminio: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας
Ελλάδα 31.03.26

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Erminio – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επερχόμενη κακοκαiρια Erminio

Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών
Ελλάδα 31.03.26

Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών

Εικόνες μέσα από την παράνομη στάνη που είχαν στήσει άγνωστοι για την ώρα στον 16ο οροφο της πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 31.03.26

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες

Ο 17χρονος που δεν είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο
Ελλάδα 31.03.26

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο

Σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, θα διενεργείται έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι στην αίθουσα για τη δίκη για τα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις
Ελλάδα 31.03.26

Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με τις αλλαγές στην δικαστική αίθουσα ενόψει της συνέχισης της δίκης Τεμπών, που επαναλαμβάνεται αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Συνεχίζεται το μυστήριο με τις δύο νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου – Τι έδειξε η νεκροψία
Ελλάδα 31.03.26

Συνεχίζεται το μυστήριο με τις δύο νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου – Τι έδειξε η νεκροψία

Από την νεκροψία - νεκροτομή στις δύο σορούς ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί κάτι για τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών μέσα στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου

Λάρισα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών της σπείρας που έκανε εκβιασμούς και απάτες με χρυσές λίρες
Ελλάδα 31.03.26

Λάρισα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών της σπείρας που έκανε εκβιασμούς και απάτες με χρυσές λίρες

Πρόκειται τα μέλη της ίδιας οικογένειας Ρομά στη Λάρισα που δρούσαν σύμφωνα με την Αστυνομία τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021 εκβιάζοντας και εξαπατώντας πολίτες

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης
Ελλάδα 31.03.26

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης φωτογραφική κάλυψη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δελτίο Τύπου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειες της για την φωτογραφική κάλυψη της δίκης που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Το διοικητικό συμβούλιο […]

Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
Ελλάδα 31.03.26

Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα, ενώ 7 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
Εγγύηση η δημοσιότητα 31.03.26

ΕΣΗΕΑ για δίκη των Τεμπών: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί παρεμπόδιση του έργου τους

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει την παρουσία δημοσιογράφων στη δίκη των Τεμπών υπενθυμίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι εγγύηση μιας δίκαιης δίκης

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
Ελλάδα 31.03.26

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της 59χρονης, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Ελλάδα 31.03.26

Οδηγίες στους εργαζόμενους ενόψει της κακοκαιρίας από τη ΓΣΕΕ - Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας να θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεις για τη μη διακινδύνευση της ασφάλειας των εργοζομένων

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Το τελευταίο αντίο 31.03.26

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Κακοκαιρία Erminio: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας
Ελλάδα 31.03.26

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Erminio – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επερχόμενη κακοκαiρια Erminio

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών
Ελλάδα 31.03.26

Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών

Εικόνες μέσα από την παράνομη στάνη που είχαν στήσει άγνωστοι για την ώρα στον 16ο οροφο της πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Βουλή: Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων – Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass
Τα μέτρα στήριξης 31.03.26

Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων - Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σπριντ για να δοθεί πριν το Πάσχα το fuel pass.

Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Μπάσκετ 31.03.26

Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα λείψει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague. Οι έξι αγώνες που χάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
Κόσμος 31.03.26

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

«Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα - Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα με τα «βλέμματα» να είναι στραμμένα στον αστέρα της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι που αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)

Η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε σε ένα κόρνερ των Γερμανών κι έτσι ο Ελ Μάλα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για τη Γερμανία μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ελ Μάλα.

ΓΠΚΒ: Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη – Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις
Γραφείο Προϋπολογισμού 31.03.26

Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη - Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις

Αναθεωρεί χαμηλότερα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. «Εκρηκτική» άνοδο θα σημειώσει ο πληθωρισμός. «Οδηγός» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
Φιλικό παιχνίδι 31.03.26

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ουγγαρία – Ελλάδα. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 31.03.26

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες

Ο 17χρονος που δεν είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.

Σύνταξη
«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» – Το skinny ως δείγμα υγείας
Ευεξία και ξερό ψωμί 31.03.26

«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» - Το skinny ως δείγμα υγείας

Η σκηνοθέτις Chloé Wallace καταγγέλλει την άνοδο του «heroin chic» και του υπερσυντηρητικού βλέμματος που κρύβεται πίσω από την επιστροφή στο skinny πρότυπο ομορφιάς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών
Interview 31.03.26

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γερμανία για τα προκριματικά του Euro U21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Βουλή: «Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση – «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος
Βουλή 31.03.26

«Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση - «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος

Κόντρα Μηταράκη - Μάντζου για την απόφαση να μετατεθεί η κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα.

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο
Ελλάδα 31.03.26

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο

Σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, θα διενεργείται έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι στην αίθουσα για τη δίκη για τα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις
Ελλάδα 31.03.26

Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με τις αλλαγές στην δικαστική αίθουσα ενόψει της συνέχισης της δίκης Τεμπών, που επαναλαμβάνεται αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες
On Field 31.03.26

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες

Οι «μάχες» που ακολουθούν είναι πολλές και ο Μπαρτζώκας κέρδισε χθες πολλά με την επιλογή του Χολ στην δωδεκάδα των πρωταθλητών, αλλά και την εμπιστοσύνη που έδειξε στον Λαρεντζάκη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δήμος της Αττικής κλείνει προληπτικά για δυο ημέρες σχολεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους
Αυτοδιοίκηση 31.03.26

Δήμος της Αττικής κλείνει προληπτικά για δυο ημέρες σχολεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους

Κλειστά λόγω προγνωστικών μοντέλων καιρικών συνθηκών όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί, μετά την έκδοση της απόφασης 657/2026 του Δημάρχου Σαρωνικού.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

