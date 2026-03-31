Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Με ρυθμούς χελώνας οι νέες κατηγορίες ακριβών φαρμάκων στα φαρμακεία
Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 06:00

Επείγουσα διαχείριση καρδιοπαθειών στο φαρμακείο άμεσα - Φάρμακα 3D εκτύπωσης από το φαρμακείο την επόμενη δεκαετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Σε αναμμένα κάρβουνα για το επόμενο βήμα της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, βρίσκονται οι φαρμακοποιοί, καθώς σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου Υγείας το νέο σχήμα διανομής των φαρμάκων σοβαρών παθήσεων στους ασθενείς θα έπρεπε να ολοκληρωθεί σε τρεις μηνιαίες φάσεις.

Όμως ήδη άρχισε να μετρά η καθυστέρηση για τη δεύτερη φάση, όπου σειρά στην παροχή των φαρμάκων τους μέσω φαρμακείου είχαν οι βιολογικοί παράγοντες για τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Συγκεκριμένα, οι φαρμακοποιοί μετρούν καθυστέρηση περίπου ενός μηνός στην έναρξη διάθεσης από τα φαρμακεία τους, για τη διάθεση των φαρμάκων για την αντιμετώπιση των συστηματικών φλεγμονωδών νοσημάτων.

Πρόκειται για καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους, βιολογικούς παράγοντες, που επιτυγχάνουν στοχευμένη θεραπεία με υψηλή αποτελεσματικότητα στη χρόνια φλεγμονή από ασθένειες όπως η νόσος Crohn, η ελκώδης κολίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωρίαση.

Στην καθυστέρηση που παρατηρείται τον τελευταίο μήνα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) Διονύσης Ευγενίδης σε ομιλία του κατά την έναρξη του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής, επισημαίνοντας ότι παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του υπουργείου Υγείας, ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στην ειδική λίστα με τα ΦΥΚ τα παραπάνω φάρμακα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να βρίσκονται στην αναμονή προσδοκώντας σύντομα να έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθεύονται από το φαρμακείο της γειτονιάς.

Οι φαρμακοποιοί μπορούν να διαχειριστούν επίσης έκτακτα περιστατικά καρδιογενούς προέλευσης, όπως δυσλιπιδαιμία, έμφραγμα, κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια

Επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά με φορητούς απινιδωτές μπορούν να αντιμετωπίσουν οι φαρμακοποιοί

Παράλληλα, τόνισε ότι η επιστροφή των φαρμάκων υψηλού κόστους στο φυσικό χώρο τους, τα φαρμακεία, ήταν ένα χρόνιο αίτημα των φαρμακοποιών, το οποίο επιτέλους άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά.

«Τα πλεονεκτήματα είναι ότι πλέον οι ασθενείς μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές της ντροπής έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον οι φαρμακοποιοί, ως επιστήμονες υγείας, μπορούν να εξηγήσουν στους ασθενείς τον τρόπο χορήγησης και φύλαξης αυτών των φαρμάκων, τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους και τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα», επισήμανε ο κ. Ευγενίδης και εξήρε τη συνεργασία ιατρών και φαρμακοποιών με στόχο την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Κατά το συνέδριο πραγματοποιήθηκαν 2 επιπλέον ενότητες για τα φάρμακα υψηλού κόστους με θέματα «Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Μία νέα πραγματικότητα στα κοινοτικά φαρμακεία» και «ΦΥΚ: Από τη θεωρία στην πράξη».

Αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στο φαρμακείο, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Ιωάννης Στυλιάδης επεσήμανε τη σημασία τοποθέτησης αυτόματων απινιδωτών στα φαρμακεία.

Στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα τις σύγχρονες εξελίξεις στην καρδιολογία, οι ομιλητές παρουσίασαν και τρόπους έκτακτης διαχείρισης από τους φαρμακοποιούς περιστατικών καρδιογενούς προέλευσης, όπως δυσλιπιδαιμίας, εμφράγματος του μυοκαρδίου, κολπικής μαρμαρυγής και καρδιακής ανεπάρκειας.

Στην ίδια κατεύθυνση, σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Σύγχρονες εξελίξεις στην ενδοκρινολογία», έγινε αναφορά στις παθήσεις του θυρεοειδή, αλλά και στις βιταμίνες Β12 και D3, την οστεοπόρωση και την ορμονική θεραπεία της εμμηνόπαυσης.

Φάρμακα με 3D εκτύπωση

Σε ότι αφορά τις δυνατότητες του μέλλοντος, εξατομικευμένα φάρμακα, με ελκυστικό σχήμα και μασώμενη μορφή, θα μπορούν να εκτυπώνονται μέσω 3D εκτυπωτή στα φαρμακεία την επόμενη δεκαετία.

Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας οι φαρμακοποιοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν φάρμακα κατ’ απαίτηση για συγκεκριμένους ασθενείς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με ένα ειδικό kit που θα περιέχει τις πρώτες ύλες και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης τους είτε μέσω ενός εύκολου στη χρήση λογισμικού, το οποίο θα τροφοδοτούν με τα στοιχεία της μορφής του φαρμάκου που επιθυμούν να εκτυπώσουν. Με τη βοήθεια αλγορίθμων θα γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί που θα οδηγούν σε αυτόματο σχεδιασμό του φαρμάκου και στη συνέχεια θα καταλήγει στον τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης φαρμάκων είναι η ακρίβεια της δοσολογίας, η ευκολία στη λήψη τους και η καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία τους.

Στο πλαίσιο της ενότητας για τα φάρμακα υψηλού κόστους και την τρισδιάστατη εκτύπωση στο σημείο περίθαλψης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξατομικευμένα φάρμακα για διάφορες παθήσεις, όπως για παράδειγμα επιληψία και καρκίνο του μαστού, για φάρμακα υψηλού κόστους και για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως παιδιά και ηλικιωμένοι.

Ωστόσο, ακόμη στη χώρα μας δεν υπάρχει σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ όταν επιτευχθεί η ένταξη της νέας τεχνολογίας στην κλινική πράξη, αναμένεται να αρχίσει από τα νοσοκομεία και ύστερα από 10 χρόνια να ενταχθεί και στα φαρμακεία.

Το 12ο ΠΣΕΦ τελούσε υπό την αιγίδα των τμημάτων Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
