ΕΟΠΥΥ: Στο σπίτι ή στο φαρμακείο σε 4-6 ημέρες τα ακριβά φάρμακα

Σχεδόν 300.000 ασθενείς έχουν καλυφθεί από τη δωρεάν παραλαβή των φαρμάκων τους από τον ΕΟΠΥΥ, τους πρώτους 9 μήνες λειτουργίας τριών καναλιών διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ), δηλαδή διανομή κατ΄ οίκον, στα 64 σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ όπου δεν υπάρχει φαρμακείο του Οργανισμού και σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά φαρμακεία.

Για τους ασθενείς που ζουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, η παραλαβή των φαρμάκων γίνεται κατά μέσο όρο σε 3,6 ημέρες, ενώ για την υπόλοιπη χώρα χρειάζονται 6 ημέρες.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του φαρμάκου τους, από την υποβολή του αιτήματος αποστολής μέχρι την παραλαβή του.

Την Αττική αφορούν το 44% των κατ΄ οίκον αποστολών και το 63% των αιτήσεων παραλαβής από το φαρμακείο της γειτονιάς

Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από τη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, επισημαίνοντας ότι η νέα υπηρεσία διανομής των ΦΥΚ επιτρέπει την πανελλαδική κάλυψη των παραδόσεων σύμφωνα με τις καλές πρακτικές διανομής (GDP) για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων μέχρι την παραλαβή τους από τον ασθενή.

Από τα 294.648 αιτήματα που είχαν υποβληθεί από την αρχή εφαρμογής της νέας υπηρεσίας διανομής των φαρμάκων, από τις 16 Ιουνίου 2025 μέχρι τις 15 Μαρτίου φέτος, έγιναν 97.994 παραδόσεις κατ΄ οίκον και άλλες 195.324 παραδόσεις στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ και σε ιδιωτικές κλινικές, ενώ από τον περασμένο Φεβρουάριο που ξεκίνησε η δυνατότητα παραλαβής κάποιων φαρμάκων και από ιδιωτικά φαρμακεία, οι παραδόσεις σε αυτά ήταν 1.330.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, οι κατ΄ οίκον αποστολές, αφορούσαν κατά 44% την Αττική, 12% τη Θεσσαλονίκη, 15% τη νησιωτική χώρα και το 29% στην υπόλοιπη χώρα.

Τον πρώτο μήνα διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, το 63% αφορούσε διανομές στην Αττική, το 13% στη Θεσσαλονίκη, το 7% στη νησιωτική χώρα και το 17% στην υπόλοιπη επικράτεια.

Βάσει των στοιχείων του 2ου εξαμήνου του 2025 (1/7/2025 έως 31/12/2025), το σύνολο των μοναδικών δικαιούχων (ΑΜΚΑ) που υπέβαλαν αίτημα για αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον ανήλθε σε 53.604.

Από 16 Φεβρουαρίου, το πρόγραμμα της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ επεκτάθηκε στα ιδιωτικά φαρμακεία, με την προσθήκη επιπλέον σκευασμάτων στη λίστα των φαρμάκων που διακινούνταν ήδη και στα ιδιωτικά φαρμακεία από το 2020. Η διαδικασία διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και την συναίνεση του ασθενούς για την λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας όπως και στην κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων.

Στη δράση συμμετέχουν περίπου 7.800 φαρμακεία πανελλαδικά τα οποία έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στην ήδη υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Τα κυριότερα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσέδωσε η νέα υπηρεσία είναι τα ακόλουθα: