ΕΟΠΥΥ: Στο σπίτι ή στο φαρμακείο σε 4-6 ημέρες τα ακριβά φάρμακα
Περίπου 300.000 ασθενείς έχουν καλυφθεί με φάρμακα υψηλού κόστους με διανομή κατ΄ οίκον, σε 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ ή στο φαρμακείο της γειτονιάς
- Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
- Ματαιώνεται η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Ρέθυμνο - Ποιος ο λόγος
- Ποιος πείραξε τα αρχεία μου; Το Claude της Anthropic μπορεί τώρα να ελέγχει τον υπολογιστή σας
- Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Σχεδόν 300.000 ασθενείς έχουν καλυφθεί από τη δωρεάν παραλαβή των φαρμάκων τους από τον ΕΟΠΥΥ, τους πρώτους 9 μήνες λειτουργίας τριών καναλιών διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ), δηλαδή διανομή κατ΄ οίκον, στα 64 σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ όπου δεν υπάρχει φαρμακείο του Οργανισμού και σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά φαρμακεία.
Για τους ασθενείς που ζουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, η παραλαβή των φαρμάκων γίνεται κατά μέσο όρο σε 3,6 ημέρες, ενώ για την υπόλοιπη χώρα χρειάζονται 6 ημέρες.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του φαρμάκου τους, από την υποβολή του αιτήματος αποστολής μέχρι την παραλαβή του.
Την Αττική αφορούν το 44% των κατ΄ οίκον αποστολών και το 63% των αιτήσεων παραλαβής από το φαρμακείο της γειτονιάς
Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από τη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, επισημαίνοντας ότι η νέα υπηρεσία διανομής των ΦΥΚ επιτρέπει την πανελλαδική κάλυψη των παραδόσεων σύμφωνα με τις καλές πρακτικές διανομής (GDP) για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων μέχρι την παραλαβή τους από τον ασθενή.
Από τα 294.648 αιτήματα που είχαν υποβληθεί από την αρχή εφαρμογής της νέας υπηρεσίας διανομής των φαρμάκων, από τις 16 Ιουνίου 2025 μέχρι τις 15 Μαρτίου φέτος, έγιναν 97.994 παραδόσεις κατ΄ οίκον και άλλες 195.324 παραδόσεις στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ και σε ιδιωτικές κλινικές, ενώ από τον περασμένο Φεβρουάριο που ξεκίνησε η δυνατότητα παραλαβής κάποιων φαρμάκων και από ιδιωτικά φαρμακεία, οι παραδόσεις σε αυτά ήταν 1.330.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, οι κατ΄ οίκον αποστολές, αφορούσαν κατά 44% την Αττική, 12% τη Θεσσαλονίκη, 15% τη νησιωτική χώρα και το 29% στην υπόλοιπη χώρα.
Τον πρώτο μήνα διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, το 63% αφορούσε διανομές στην Αττική, το 13% στη Θεσσαλονίκη, το 7% στη νησιωτική χώρα και το 17% στην υπόλοιπη επικράτεια.
Βάσει των στοιχείων του 2ου εξαμήνου του 2025 (1/7/2025 έως 31/12/2025), το σύνολο των μοναδικών δικαιούχων (ΑΜΚΑ) που υπέβαλαν αίτημα για αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον ανήλθε σε 53.604.
Από 16 Φεβρουαρίου, το πρόγραμμα της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ επεκτάθηκε στα ιδιωτικά φαρμακεία, με την προσθήκη επιπλέον σκευασμάτων στη λίστα των φαρμάκων που διακινούνταν ήδη και στα ιδιωτικά φαρμακεία από το 2020. Η διαδικασία διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και την συναίνεση του ασθενούς για την λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας όπως και στην κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων.
Στη δράση συμμετέχουν περίπου 7.800 φαρμακεία πανελλαδικά τα οποία έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στην ήδη υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.
Τα κυριότερα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσέδωσε η νέα υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση της ιχνηλασιμότητας κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος από την υποβολή του αιτήματος έως και την παράδοση στον εκάστοτε δικαιούχο.
- Ενημέρωση σε κάθε στάδιο τόσο των δικαιούχων όσο και των ιδιωτών φαρμακοποιών που συμμετέχουν στη δράση, για την πορεία του αιτήματος για αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.
- Πανελλαδική κάλυψη παραδόσεων σύμφωνα με τα GDP’S (Good Distribution Practices).
- Μέσος χρόνος παράδοσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων «κατ’ οίκον» από την ημερομηνία έγκρισης και φαρμακευτικού ελέγχου του αιτήματος έως την παράδοση, 3,6 ημέρες για τους διαμένοντες στην Αττική και Θεσσαλονίκη και 6 ημέρες για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη επικράτεια.
- ΕΟΠΥΥ: Στο σπίτι ή στο φαρμακείο σε 4-6 ημέρες τα ακριβά φάρμακα
- LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
- Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα κατηγορεί για κακοποίηση τον εν διαστάσει σύζυγό της
- Εντόπισαν βατραχοπέδιλο και καταδυτικό σκούτερ στο Πηγάδι του Διαβόλου – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον δύτη
- Παναθηναϊκός: Η δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Ντουμπάι BC
- Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
- Η Εθνική ομάδα για τον Μάνταλο: «Το τέλος μιας διαδρομής, η αρχή μιας παρακαταθήκης»
- Ακίνητα: Φοροαπαλλαγή για κλειστά και Airbnb – Πώς θα την εξασφαλίσετε
