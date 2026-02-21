Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παραλαβή των ακριβών φαρμάκων από το φαρμακείο της γειτονιάς τους δείχνουν οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις που παίρνουν τα φάρμακά τους μέσω ΕΟΠΥΥ.

Οι αιτήσεις των ασθενών ήδη την πρώτη εβδομάδα ξεπέρασαν τις 1000, αφού οι ουρές αναμονής στα 35 φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή τα 67 σημεία διάθεσης του Οργανισμού ανά τη χώρα δεν έχουν μειωθεί σημαντικά, παρά το … lifting στα κεντρικά φαρμακεία του Οργανισμού και παρά τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) κατ΄ οίκον, ήδη από το περασμένο καλοκαίρι.

Οι ασθενείς βλέπουν ως πιο πρόσφορη λύση το φαρμακείο της περιοχής τους, προκειμένου να φτάσουν πιο εύκολα στη θεραπεία τους, να εκτελέσουν ολόκληρη τη συνταγή τους «με μια κίνηση», αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τη συμβουλή του φαρμακοποιού ως επαγγελματία υγείας.

Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας που ξεκίνησε η διάθεση και από τα φαρμακεία της γειτονιάς, πολλοί ασθενείς καταφεύγουν στο φαρμακοποιό τους για να ενημερωθούν πώς θα μπορέσουν να παραλάβουν το φάρμακό τους από το φαρμακείο ή ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν.

Ενόσω τα ερωτήματα πέφτουν βροχή, οι φαρμακοποιοί επισημαίνουν ότι δεν είναι όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους που διατίθενται από τα φαρμακεία, αν και σταδιακά τα διαθέσιμα φάρμακα θα αυξάνονται μέχρι να φτάσουν το ένα τρίτο των φαρμάκων για τις σοβαρές παθήσεις.

Ογκολογικά, αιματολογικά και φάρμακα για σκλήρυνση κατά πλάκας αφορούν 24.000 ασθενείς, ενώ τα ρευματολογικά φάρμακα θα καλύψουν 23.000 ασθενείς

Λίστα με τα φάρμακα

Ο ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε την Παρασκευή τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για τα 233 σκευάσματα που είναι κατ΄ αρχήν διαθέσιμα για διανομή μέσω ιδιωτικών φαρμακείων στους ασθενείς – ασφαλισμένους του.

Σε αυτά περιλαμβάνονται φάρμακα ογκολογικά (για τον καρκίνο παχέος εντέρου και εγκεφάλου), κάποια αιματολογικά, καθώς και φάρμακα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας – εκτός των ενδοφλεβίων θεραπειών για τις οποίες χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση κατά την έγχυση, οπότε η χορήγηση των θεραπειών αυτών γίνεται εντός υγειονομικών δομών και όχι στο σπίτι.

Περί τα μέσα Μαρτίου αναμένεται να προστεθούν και φάρμακα για αυτοάνοσα νοσήματα όπως οι ρευματοπάθειες με τη διάθεση και μέσω φαρμακείων των βιολογικών θεραπειών κατά του παράγοντα νέκρωσης όγκων (anti – TNF), ενώ εντός Απριλίου θα προστεθούν και φάρμακα κατά της ηπατίτιδας Β.

Συνολικά, από τις 165.000 συνταγές κατ΄ έτος που απορροφούν πάνω από 2,5 δις. ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για φαρμακευτική περίθαλψη, οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να καλύπτουν τους ασθενείς για το ένα τρίτο των συνταγών αυτών, δηλαδή περί τις 65.000 συνταγές ετησίως.

Όπως τόνισε στο in.gr o γενικός γραμματέας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανώλης Κατσαράκης σε πρώτη φάση, διακινούνται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων 85 δραστικές ουσίες με 106 εμπορικά σήματα φαρμάκων ή 233 διαφορετικά φαρμακευτικά σκευάσματα εταιρειών σε όλες τις δυνατές περιεκτικότητες (mg) συνολικά. Τα 40 εμπορικά σήματα αφορούν την σκλήρυνση κατά πλάκας και τα 66 τα αντικαρκινικά φάρμακα.

Η διάθεση των συγκεκριμένων φαρμάκων θα γίνεται σταδιακά σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, ξεκινώντας από φάρμακα για τη θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας και από φάρμακα της θεραπευτικής κατηγορίας των αντινεοπλασματικών, που συνολικά αντιστοιχούν σε πρώτη φάση σε περίπου 24.000 συνταγές.

Στο επόμενο στάδιο, και εντός ενός μήνα από την έναρξη διάθεσης των ΦΥΚ, θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα και φάρμακα που ανήκουν στη θεραπευτική κατηγορία των βιολογικών παραγόντων αντι-TNF (αναστολείς του TNF-α), που θα αντιστοιχούν σε 23.000 συνταγές.

Η συνταγή παραπέμπει στο φαρμακείο

Όπως τόνισε ο κ. Κατσαράκης, οι ασθενείς ζητούν ενημέρωση προκειμένου να διευκολυνθούν με την θεραπεία τους.

Όμως στη συνταγή του κάθε ΦΥΚ που είναι διαθέσιμο και από τα φαρμακεία, αναγράφεται με ευκρίνεια επάνω στη συνταγή ότι υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής από ιδιωτικό φαρμακείο.

Παρόλα αυτά όμως οι ασθενείς χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία, με αποτέλεσμα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε οι ασθενείς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια των φαρμάκων τους.

Οι ρευματοπαθείς

Αντίστοιχα, και ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης διένειμε ενημερωτικό φυλλάδιο, στο οποίο δίνονται οδηγίες για την έγκαιρη προετοιμασία των ασθενών ώστε να παραλαμβάνουν το φάρμακό τους, όταν πρόκειται για αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης όγκων α (anti-TNFa).

Η διαδικασία ξεκινά με την έκδοση συνταγής από τον θεράποντα γιατρό. Ακολουθεί το μήνυμα της ΗΔΙΚΑ στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, οι ασθενής πρέπει να κάνει σύνδεση στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ με τους κωδικούς TAXIS και τον ΑΜΚΑ του ως ασφαλισμένου, και να αναζητήσει το ιδιωτικό φαρμακείο της επιλογής του για την εκτέλεση της συνταγής.