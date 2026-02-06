Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
«Μήλο της έριδος» τα ακριβά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στο φαρμακείο
Υγεία 06 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

«Μήλο της έριδος» τα ακριβά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στο φαρμακείο

«Παραπλανητικές» οι δηλώσεις Άδωνι Γεωργιάδη για δίκτυο υγείας με εξ’ αποστάσεως συμβουλευτική σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Με καθυστέρηση έξι ετών, ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου η διανομή φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων.

Όμως το -κατά τα άλλα-ευνοϊκό μέτρο για τους ασθενείς, φαίνεται να πυροδοτεί εντάσεις με τους γιατρούς, ιδίως μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για ψηφιακό δίκτυο υγείας με τηλεσυμβουλευτική και τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο θα μετέχουν γιατροί και φαρμακοποιοί, ταυτόχρονα.

Συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έκανε λόγο για παραπλανητικές δηλώσεις και «εκ του πονηρού επικαλύψεις ρόλων», ενώ υπογράμμισε ότι οι ρόλοι των δύο κλάδων (γιατρών και φαρμακοποιών) είναι διακριτοί.

Η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) και στα ιδιωτικά φαρμακεία, δεν αφορά φάρμακα που έχουν ανάγκη οι ασθενείς επειγόντως, αλλά μόνο φάρμακα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και κάποια ογκολογικά – τα οποία ήδη χορηγούνταν και μέσω φαρμακείων πιλοτικά, σε περιορισμένες ποσότητες. Καθώς η παραλαβή των φαρμάκων μπορεί να γίνει το νωρίτερο σε ένα 15θήμερο (10 εργάσιμες ημέρες), το μέτρο αφορά φάρμακα που χορηγούνται βάσει χρονοδιαγράμματος.

Για την εφαρμογή της δυνατότητας αυτής, υπογράφηκε χθες σχετική σύμβαση μεταξύ της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ Θεανώς Καρποδίνη και του προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Απόστολου Βαλτά, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί οφείλουν να έχουν διακριτούς ρόλους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με τον καθένα να περιορίζεται στο γνωστικό του αντικείμενο και σε όσα έχει διδαχθεί»

Συμβουλευτική στο φαρμακείο για τη χρήση των φαρμάκων

Πρόκειται για επέκταση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον ΠΦΣ που είχε ξεκινήσει πιλοτικά από το 2020, οπότε και ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος. Τα φάρμακα που χορηγούνταν στους ασθενείς ήταν μόνο κάποια ογκολογικά, όμως περιορίζονταν στις 1.500 συνταγές το μήνα.

Τώρα, με την επέκταση της σύμβασης, ο στόχος κατ΄ αρχήν είναι τα διανεμόμενα φάρμακα να φτάσουν τις 20.000 συνταγές το μήνα μέχρι το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη της σύμβασης, η πρόβλεψη αφορά 66.000 συνταγές το μήνα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΦΣ Απόστολο Βαλτά, «στόχος μας είναι η ποιοτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόσβαση των ασθενών στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, η ουσιαστική μείωση της ταλαιπωρίας τους, η εξάλειψη της αναμονής σε ουρές και η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, σε συνδυασμό με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας από τον φαρμακοποιό της γειτονιάς, για το σύνολο της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών».

Από την πλευρά της η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη εξέφρασε τη χαρά της που επιτέλους υπογράφηκε η σύμβαση συνεργασίας, μετά το πιλοτικό πρόγραμμα που «έτρεχε» πάνω από δύο χρόνια.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή την διανομή τους κατ΄ οίκον, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού που πάσχουν από σοβαρές χρόνιες παθήσεις, να διευκολυνθούν στην παραλαβή των φαρμάκων τους, ενώ παράλληλα να παίρνουν και οδηγίες για την χρήση τους από επαγγελματία υγείας. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η ύλη δραστηριοποίησης των φαρμακείων, με φάρμακα νέας γενιάς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι και οι ασθενείς δεν χρειάζονται νοσοκομειακή υποστήριξη.

Το «μήλο της έριδος»

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι από τις 16 Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για να μπορούν οι ασθενείς να υποβάλλουν τα αιτήματά τους και να μειωθούν οι ουρές αναμονής στα φαρμακεία του Οργανισμού, αλλά και για να μπορούν οι ασφαλισμένοι να πάρουν τις συμβουλές του φαρμακοποιού τους για την ορθή τους χορήγηση.

Χαρακτηρίζοντας τους φαρμακοποιούς ως επιστήμονες υγείας, που παρέχουν εξειδικευμένη γνώση και δυνατότητα στον ασθενή να γνωρίζει πώς με ασφάλεια, θα λαμβάνει μια φαρμακευτική αγωγή, δήλωσε έτοιμος για το επόμενο βήμα συνεργασίας με τους φαρμακοποιούς, τα οικονομικά κίνητρα για την ταχύτερη ψηφιοποίηση των φαρμακείων.

Στόχος είναι «μέσα στο 2027, να έχουμε πια φτιάξει ένα πολύ ισχυρό και ψηφιακό δίκτυο υγείας στα ιδιωτικά φαρμακεία που θα παίξει μεγάλο ρόλο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω της τηλεσυμβουλευτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, φυσικά πάντα με παρουσία γιατρού στα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές», είπε ο υπουργός.

«Φρένο» από τους γιατρούς

Την αντίδραση των γιατρών προκάλεσαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το δίκτυο τηλεσυμβουλευτικής, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να κάνει λόγο για «εκ του πονηρού επικαλύψεις ρόλων» και για αρνητικές προσεγγίσεις που «πρέπει να απομονωθούν και να σταματήσουν πάραυτα», καθώς το αφήγημα «όλοι είμαστε το ίδιο» είναι παραπλανητικό.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε το Δ.Σ. του ΠΙΣ, «Οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί που ανήκουν στον ίδιο υγειονομικό κλάδο, επηρεάζονται κατά καιρούς από μη επιθυμητές πολιτικές υγείας. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πυροδοτούνται εντάσεις μεταξύ των δύο κλάδων. Ως συνέπεια των παραπάνω παρατηρείται συχνά η ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και από τις δύο πλευρές.

Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί οφείλουν να έχουν διακριτούς ρόλους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), με τον καθένα να περιορίζεται στο γνωστικό του αντικείμενο και σε όσα έχει διδαχθεί.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να υπάρχει στενή συνεργασία και συνεχής επικοινωνία μεταξύ των δύο κλάδων, πάντα προς όφελος των ασθενών, της ποιότητας της περίθαλψης και της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος υγείας.

Οι ακραίες ρητορικές, οι εκ του πονηρού επικαλύψεις ρόλων και οι αρνητικές προσεγγίσεις εκατέρωθεν πρέπει να απομονωθούν και να σταματήσουν πάραυτα. Το αφήγημα ότι «όλοι είμαστε το ίδιο» είναι παραπλανητικό και δεν βοηθάει κανένα».

Η διαδικασία στα φαρμακεία

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, διανομή ΦΥΚ μπορούν να κάνουν όλα τα φαρμακεία της χώρας και μόνο οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους θα πρέπει να το δηλώσουν. Τα διανεμόμενα φάρμακα θα υπάρχει δυνατότητα να επεκτείνονται και σε άλλες κατηγορίες, με απόφαση από το υπουργείο Υγείας, με εξαίρεση των φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης.

Οι ασθενείς δεν θα επιβαρύνονται με συμμετοχή, όμως οι φαρμακοποιοί θα αμείβονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά συνταγή, ως επιστημονική αμοιβή.

Ο ΕΟΠΥΥ θα κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο σε κάθε συνταγή (έλεγχος κανονικότητας, πάθησης και ιστορικού) και θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τον ασθενή και το φαρμακείο για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

Στη συνέχεια θα αποστέλλει τα φάρμακα στο φαρμακείο μέσω φαρμακευτικών εταιρειών ή της πιστοποιημένης εταιρείας αποστολής φαρμάκων που είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ και των φαρμακαποθηκών, εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Οι φαρμακοποιοί θα ελέγχουν την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή τη νόμιμη εξουσιοδότηση, θα επιβεβαιώνουν την ακεραιότητα του σκευάσματος και την τήρηση της ψυχρής αλυσίδας, ενώ θα έχουν το δικαίωμα άρνησης παραλαβής σε περίπτωση αλλοίωσης.

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
