 «Άνθρακες ο θησαυρός» των ακριβών φαρμάκων στο φαρμακείο της γειτονιάς

Μόλις 4 από τα 288 φαρμακεία σε ολόκληρη την περιφέρεια Λάρισας εκτέλεσαν συνταγές φαρμάκων υψηλού κόστους κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της νέας πλατφόρμας, σύμφωνα με έρευνα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας (ΦΣΛ).

Συγκεκριμένα, ο ΦΣΛ προχώρησε σε καταγραφή της εφαρμογής του νέου συστήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, όπου λειτουργούν 288 φαρμακεία και σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι στιγμής, η εφαρμογή του νέου μέτρου είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς μόνο 4 φαρμακεία εκτέλεσαν συνταγές ακριβών φαρμάκων μέσω της νέας πλατφόρμας που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Η περιορισμένη χρήση της πλατφόρμας αφορά ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με στοιχεία που πήρε ο ΦΣΛ από εκπροσώπους των λοιπών φαρμακευτικών συλλόγων σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΦΣΛ Θάνο Κουτσούκη και τη γενική γραμματέα Αθηνά Κουκουφλή, παρότι η λειτουργία της νέας πλατφόρμας παρουσιάστηκε δημοσίως ως σημαντική μεταρρύθμιση για τη φαρμακευτική περίθαλψη, ένα μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας της, η πραγματική εικόνα εφαρμογής του συστήματος που εισάγεται, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα τόσο για τη λειτουργικότητά του, όσο και για το ίδιο το μοντέλο διακίνησης του φαρμάκου.

Οι εκπρόσωποι του ΦΣΛ εξήγησαν, ότι «στο νέο σχήμα που υιοθετείται, τα φαρμακεία της κοινότητας δεν εντάσσονται στη συνήθη εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου, δεν αποκτούν ιδιοκτησία επί του φαρμάκου και περιορίζονται ουσιαστικά σε ρόλο σημείου παραλαβής ενός προϊόντος που διακινείται εκτός της καθιερωμένης λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς».

Τελευταία εφαρμόζονται νέοι περιορισμοί στη συνταγογράφηση, ενώ παράλληλα αυξάνεται η τάση εξόδου φαρμάκων από το καθεστώς αποζημίωσης

Δύσκολη διαδικασία

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, η διαδικασία που εισάγεται για την παραλαβή των φαρμάκων από τα φαρμακεία της κοινότητας, καθιστά πιο σύνθετη την πρόσβαση του ασθενή στη θεραπεία του.

Ο ασθενής καλείται να εισέλθει σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, να πιστοποιηθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet, να επιλέξει πρώτα τον τρόπο διάθεσης του φαρμάκου και στη συνέχεια το φαρμακείο, αλλά και να ενεργοποιήσει ο ίδιος τη διαδικασία διακίνησης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει μόνος του τη διαδικασία, αναγκάζεται να κοινοποιήσει τους προσωπικούς του κωδικούς σε τρίτους (συγγενείς ή φροντιστές), γεγονός που δημιουργεί εύλογα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στην πράξη, πολλοί ασθενείς απευθύνονται στα φαρμακεία για να ολοκληρώσουν μια διαδικασία που υποτίθεται ότι σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβασή τους στη θεραπεία.

Η αντίφαση γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συγκριθεί με τη διαδικασία που ισχύει στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Για το ίδιο φάρμακο, όταν ο ασθενής απευθύνεται σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, η συνταγή εκτελείται άμεσα χωρίς καμία πρόσθετη διαδικασία. Αντίθετα, όταν επιλέγει φαρμακείο της κοινότητας απαιτείται ειδική διαδικασία πιστοποίησης και ενεργοποίησης μέσω πλατφόρμας.

Έξω από την λειτουργία της αγοράς

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, «το νέο μοντέλο διακίνησης των ΦΥΚ παρακάμπτει την καθιερωμένη εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου, η οποία λειτουργεί επί δεκαετίες μέσω φαρμακαποθηκών και φαρμακείων.

Δεν προβλέπεται τοπική αποθεματοποίηση μέσω φαρμακαποθηκών, τα φάρμακα δεν αποτελούν ιδιοκτησία του φαρμακείου και η διακίνησή τους πραγματοποιείται εκτός του συστήματος προμήθειας που ισχύει για το σύνολο σχεδόν των φαρμάκων στη χώρα.

Παράλληλα, παραμένει ενεργή η αποστολή φαρμάκων απευθείας στα σπίτια των ασθενών μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, πρακτική που παρακάμπτει τη διάθεση του φαρμάκου «δια χειρός φαρμακοποιού» και δημιουργεί μια παράλληλη διαδικασία διακίνησης που ανταγωνίζεται τη διάθεση μέσω των φυσικών φαρμακείων της κοινότητας».

Μεταφορά του κόστους στον ασθενή

Το ζήτημα των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.

Το τελευταίο διάστημα εφαρμόζονται νέοι περιορισμοί στη συνταγογράφηση για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ενώ παράλληλα αυξάνεται η τάση εξόδου φαρμάκων από το καθεστώς αποζημίωσης.

Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε σταδιακή μεταφορά της φαρμακευτικής δαπάνης προς τον ασθενή και δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση στη θεραπεία.

Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές που εφαρμόζονται ασκούν αυξανόμενη πίεση στα ανεξάρτητα φαρμακεία της χώρας, τα οποία αποτελούν τη βασική δομή πρωτοβάθμιας φαρμακευτικής φροντίδας για την ελληνική κοινωνία.

H πραγματικότητα ένα μήνα μετά

Καταλήγοντας οι εκπρόσωποι του ΦΣΛ επισημαίνουν ότι «η πραγματικότητα που καταγράφεται έναν μήνα μετά την εφαρμογή του συστήματος, δείχνει ότι η λεγόμενη «μεταρρύθμιση» στη διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους δεν λύνει τα προβλήματα πρόσβασης των ασθενών, ούτε αξιοποιεί ουσιαστικά το δίκτυο των φαρμακείων της κοινότητας.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο μια τεχνική διαδικασία πλατφόρμας. Αφορά το μοντέλο διακίνησης του φαρμάκου και τον ρόλο που επιφυλάσσεται για το φαρμακείο της κοινότητας μέσα σε αυτό.

Η φαρμακευτική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται σε επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Οφείλει να βασίζεται σε λύσεις που λειτουργούν στην πράξη και υπηρετούν πραγματικά τον ασθενή.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν, ταυτόχρονα, την ανάγκη για ουσιαστική και διεκδικητική εκπροσώπηση του φαρμακευτικού κόσμου, ικανή να υπερασπίζεται έμπρακτα τόσο την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία όσο και τη βιωσιμότητα του φαρμακείου της κοινότητας».