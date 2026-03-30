Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
ΕΕ: Η Κομισιόν βλέπει ενδείξεις αφαίρεσης δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu
Κόσμος 30 Μαρτίου 2026, 16:32

ΕΕ: Η Κομισιόν βλέπει ενδείξεις αφαίρεσης δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu

«Οι αμυντικοί μας μηχανισμοί εντόπισαν αμέσως τις κακόβουλες δραστηριότητες και οι ομάδες μας ξεκίνησαν άμεση έρευνα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) επιβεβαίωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι η κυβερνοεπίθεση που αποκάλυψε τις προηγούμενες ημέρες στόχευσε την πλατφόρμα Europa, η οποία «φιλοξενείται σε περιβάλλον της Amazon», ενώ για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν αφαιρεθεί δεδομένα από το σύστημα.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τομάς Ρενιέ, ανέφερε ότι οι αμυντικοί μηχανισμοί της Επιτροπής «εντόπισαν άμεσα τις κακόβουλες δραστηριότητες» και πως ξεκίνησε αμέσως εσωτερική έρευνα, γεγονός που, όπως είπε, επέτρεψε στις υπηρεσίες να περιορίσουν γρήγορα το περιστατικό.

«Οι αμυντικοί μας μηχανισμοί εντόπισαν αμέσως τις κακόβουλες δραστηριότητες και οι ομάδες μας ξεκίνησαν άμεση έρευνα. Αυτό μας επέτρεψε να περιορίσουμε το περιστατικό. Οι υπηρεσίες μας εφάρμοσαν μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την προστασία των υπηρεσιών και των δεδομένων μας, χωρίς να διαταράξουν τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων μας στο Europa. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», σημείωσε.

Αφαιρέθηκαν δεδομένα, παραδέχεται η Κομισιόν

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ αναγνώρισε ότι «οι πρώτες ενδείξεις πράγματι δείχνουν ότι ορισμένα δεδομένα ελήφθησαν» κατά την κυβερνοεπίθεση, αλλά απέφυγε να διευκρινίσει ποια ακριβώς είναι τα δεδομένα αυτά, επισημαίνοντας ότι «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη». Επίσης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας πως «η εσωτερική υποδομή της Επιτροπής δεν έχει επηρεαστεί καθόλου». Όπως είπε, το περιστατικό αφορά στην πλατφόρμα των δημόσιων ιστοσελίδων και ενδεχομένως δεδομένα «που μπορεί ήδη να βρίσκονται στο δημόσιο πεδίο».

Ο Τομάς Ρενιέ απέφυγε να δώσει περισσότερες τεχνικές ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη διερεύνηση της υπόθεσης. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η ΕΕ βρίσκεται σε επαφή με την Amazon, λόγω του περιβάλλοντος φιλοξενίας της πλατφόρμας, ενώ σημείωσε πως δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS).

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε οποιαδήποτε υπόνοια περί ελλιπούς ετοιμότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με τον εκπρόσωπό της να υπογραμμίζει ότι υπάρχουν «ισχυρές πολιτικές» και σαφείς εσωτερικές οδηγίες προς το προσωπικό της. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος, η συχνότητα τέτοιων επιθέσεων αυξάνεται συνολικά σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και πρόσθεσε ότι η ταχύτητα εντοπισμού και η αντίδραση της Επιτροπής αποδεικνύει πως οι μηχανισμοί προστασίας της λειτούργησαν.

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 30.03.26

Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Από την έναρξη των επιθέσεων ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ξεκάθαρο πως η Ισπανία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων της από αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο
Αναδίπλωση 30.03.26

Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει το γραφείο του Νετανιάχου για την απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία να εισέλθει στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των καθολικών

Σύνταξη
Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Κόσμος 30.03.26

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Σύνταξη
Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Εσωτερικές ρωγμές 30.03.26

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά εκτοξεύει απειλές – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 30.03.26 Upd: 16:09

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά εκτοξεύει απειλές – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Σύνταξη
Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

