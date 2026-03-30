ΕΕ: Η Κομισιόν βλέπει ενδείξεις αφαίρεσης δεδομένων από την κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) επιβεβαίωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι η κυβερνοεπίθεση που αποκάλυψε τις προηγούμενες ημέρες στόχευσε την πλατφόρμα Europa, η οποία «φιλοξενείται σε περιβάλλον της Amazon», ενώ για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν αφαιρεθεί δεδομένα από το σύστημα.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τομάς Ρενιέ, ανέφερε ότι οι αμυντικοί μηχανισμοί της Επιτροπής «εντόπισαν άμεσα τις κακόβουλες δραστηριότητες» και πως ξεκίνησε αμέσως εσωτερική έρευνα, γεγονός που, όπως είπε, επέτρεψε στις υπηρεσίες να περιορίσουν γρήγορα το περιστατικό.

«Οι αμυντικοί μας μηχανισμοί εντόπισαν αμέσως τις κακόβουλες δραστηριότητες και οι ομάδες μας ξεκίνησαν άμεση έρευνα. Αυτό μας επέτρεψε να περιορίσουμε το περιστατικό. Οι υπηρεσίες μας εφάρμοσαν μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την προστασία των υπηρεσιών και των δεδομένων μας, χωρίς να διαταράξουν τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων μας στο Europa. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», σημείωσε.

Αφαιρέθηκαν δεδομένα, παραδέχεται η Κομισιόν

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ αναγνώρισε ότι «οι πρώτες ενδείξεις πράγματι δείχνουν ότι ορισμένα δεδομένα ελήφθησαν» κατά την κυβερνοεπίθεση, αλλά απέφυγε να διευκρινίσει ποια ακριβώς είναι τα δεδομένα αυτά, επισημαίνοντας ότι «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη». Επίσης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας πως «η εσωτερική υποδομή της Επιτροπής δεν έχει επηρεαστεί καθόλου». Όπως είπε, το περιστατικό αφορά στην πλατφόρμα των δημόσιων ιστοσελίδων και ενδεχομένως δεδομένα «που μπορεί ήδη να βρίσκονται στο δημόσιο πεδίο».

Ο Τομάς Ρενιέ απέφυγε να δώσει περισσότερες τεχνικές ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη διερεύνηση της υπόθεσης. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η ΕΕ βρίσκεται σε επαφή με την Amazon, λόγω του περιβάλλοντος φιλοξενίας της πλατφόρμας, ενώ σημείωσε πως δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS).

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε οποιαδήποτε υπόνοια περί ελλιπούς ετοιμότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με τον εκπρόσωπό της να υπογραμμίζει ότι υπάρχουν «ισχυρές πολιτικές» και σαφείς εσωτερικές οδηγίες προς το προσωπικό της. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος, η συχνότητα τέτοιων επιθέσεων αυξάνεται συνολικά σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και πρόσθεσε ότι η ταχύτητα εντοπισμού και η αντίδραση της Επιτροπής αποδεικνύει πως οι μηχανισμοί προστασίας της λειτούργησαν.