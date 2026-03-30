Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου
Τραγωδία στον Αγιο Ανδρέα Κυνουρίας σημειώθηκε στο μεσημέρι της Δευτέρας όταν δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία έξω από βουλκανιζατέρ.
Όπως μεταδίδει το astronews, οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανύψωση το μηχάνημα άγγιξε καλώδια ρεύματος με συνέπεια να τους «χτυπήσει».
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.
Το δυστύχημα ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας
- Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
