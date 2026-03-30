Περιπέτεια για τρία άτομα στον Ψηλορείτη – Eπιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους από τα χιόνια

Επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων στα Ορεινά του Ψηλορείτη στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας από τους άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις άνδρες ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Λάκκου Μυγερού στα Ανώγεια, λόγω του πάγου.

Οι ίδιοι κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για βοήθεια με τους άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανωγείων να σπεύδουν στο σημείο και να τους απεγκλωβίζουν.

Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η περιπέτεια τους αυτή θα τους μείνει αξέχαστη.