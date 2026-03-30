Γιορτή σήμερα 30 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 30 Μαρτίου και, παρότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα διαδεδομένα ονόματα που να γιορτάζουν, η ημέρα έχει ξεχωριστή σημασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Το εορτολόγιο τιμά σημαντικές μορφές της πίστης, με κυριότερους τον Ιερομάρτυρα Ζαχαρία, επίσκοπο Κορίνθου, και τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος, έναν από τους σημαντικότερους ασκητές και συγγραφείς της Εκκλησίας.

Σήμερα τιμώνται:

Ιερομάρτυρας Ζαχαρίας, επίσκοπος Κορίνθου

Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος

Δεν υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να έχει ονομαστική εορτή σήμερα.

Βίος Ιερομάρτυρος Ζαχαρίου επισκόπου Κορίνθου

Ο Ιερομάρτυρας Ζαχαρίας υπήρξε επίσκοπος Κορίνθου και έζησε σε δύσκολα χρόνια για τον Χριστιανισμό, κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.

Σημαντικά στοιχεία της ζωής του:

Διακρίθηκε για την πίστη και τη μόρφωσή του

Υπηρέτησε το ποίμνιό του με αφοσίωση και αυταπάρνηση

Αντιμετώπισε διώξεις λόγω της χριστιανικής του δράσης

Το τέλος του ήταν μαρτυρικό, καθώς παρέμεινε σταθερός στην πίστη του μέχρι θανάτου. Η Εκκλησία τον τιμά ως παράδειγμα θάρρους και πνευματικής αντοχής.

Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος – Ο συγγραφέας της «Κλίμακας»

Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές του μοναχισμού. Έζησε τον 6ο-7ο αιώνα και έγινε ηγούμενος της Μονής Σινά.

Το σημαντικότερο έργο του είναι η «Κλίμακα», ένα πνευματικό εγχειρίδιο που περιγράφει την πορεία του ανθρώπου προς την τελείωση.

Τι είναι η «Κλίμακα»

Η «Κλίμακα» αποτελείται από 30 βαθμίδες (σκαλοπάτια), που συμβολίζουν την πνευματική πρόοδο, την κάθαρση από τα πάθη και την ένωση με τον Θεό.

Το έργο αυτό διαβάζεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής.

Η σημασία του Ιωάννη της Κλίμακος στην Ορθοδοξία

Η διδασκαλία του Ιωάννη της Κλίμακος παραμένει επίκαιρη μέχρι σήμερα, καθώς αναλύει βαθιά την ανθρώπινη ψυχή, προσφέρει πρακτικές συμβουλές για την πνευματική ζωή και εμπνέει μοναχούς και λαϊκούς.

Η μορφή του συνδέεται άμεσα με την περίοδο της νηστείας και της εσωτερικής αναζήτησης.

Ο Ιερομάρτυρας Ζαχαρίας και ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος αποτελούν φωτεινά παραδείγματα πίστης, θυσίας και πνευματικής καθοδήγησης.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa