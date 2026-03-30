Γιορτή σήμερα 30 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 30 Μαρτίου 2026, 00:16

Γιορτή σήμερα 30 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 30 Μαρτίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν, τους βίους των Αγίων Ζαχαρίου και Ιωάννη της Κλίμακος και το εορτολόγιο της ημέρας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
ΕπιμέλειαΜαρίνα Κουτσούμπα
Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Γιορτή σήμερα 30 Μαρτίου και, παρότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα διαδεδομένα ονόματα που να γιορτάζουν, η ημέρα έχει ξεχωριστή σημασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Το εορτολόγιο τιμά σημαντικές μορφές της πίστης, με κυριότερους τον Ιερομάρτυρα Ζαχαρία, επίσκοπο Κορίνθου, και τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος, έναν από τους σημαντικότερους ασκητές και συγγραφείς της Εκκλησίας.

Γιορτή σήμερα 30 Μαρτίου – Εορτολόγιο

Σήμερα τιμώνται:

  • Ιερομάρτυρας Ζαχαρίας, επίσκοπος Κορίνθου
  • Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος

Δεν υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να έχει ονομαστική εορτή σήμερα.

Βίος Ιερομάρτυρος Ζαχαρίου επισκόπου Κορίνθου

Ο Ιερομάρτυρας Ζαχαρίας υπήρξε επίσκοπος Κορίνθου και έζησε σε δύσκολα χρόνια για τον Χριστιανισμό, κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.

Σημαντικά στοιχεία της ζωής του:

  • Διακρίθηκε για την πίστη και τη μόρφωσή του
  • Υπηρέτησε το ποίμνιό του με αφοσίωση και αυταπάρνηση
  • Αντιμετώπισε διώξεις λόγω της χριστιανικής του δράσης

Το τέλος του ήταν μαρτυρικό, καθώς παρέμεινε σταθερός στην πίστη του μέχρι θανάτου. Η Εκκλησία τον τιμά ως παράδειγμα θάρρους και πνευματικής αντοχής.

Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος – Ο συγγραφέας της «Κλίμακας»

Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές του μοναχισμού. Έζησε τον 6ο-7ο αιώνα και έγινε ηγούμενος της Μονής Σινά.

Το σημαντικότερο έργο του είναι η «Κλίμακα», ένα πνευματικό εγχειρίδιο που περιγράφει την πορεία του ανθρώπου προς την τελείωση.

Τι είναι η «Κλίμακα»

Η «Κλίμακα» αποτελείται από 30 βαθμίδες (σκαλοπάτια), που συμβολίζουν την πνευματική πρόοδο, την κάθαρση από τα πάθη και την ένωση με τον Θεό.

Το έργο αυτό διαβάζεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής.

Η σημασία του Ιωάννη της Κλίμακος στην Ορθοδοξία

Η διδασκαλία του Ιωάννη της Κλίμακος παραμένει επίκαιρη μέχρι σήμερα, καθώς αναλύει βαθιά την ανθρώπινη ψυχή, προσφέρει πρακτικές συμβουλές για την πνευματική ζωή και εμπνέει μοναχούς και λαϊκούς.

Η μορφή του συνδέεται άμεσα με την περίοδο της νηστείας και της εσωτερικής αναζήτησης.

Ο Ιερομάρτυρας Ζαχαρίας και ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος αποτελούν φωτεινά παραδείγματα πίστης, θυσίας και πνευματικής καθοδήγησης.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ
Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

