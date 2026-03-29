Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Κόσμος 29 Μαρτίου 2026, 08:00

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πυρηνική καταστροφή που στιγμάτισε την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, το Τσερνόμπιλ επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Αυτή τη φορά όχι λόγω ενός ατυχήματος, αλλά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, που φαίνεται να αγγίζει πλέον και τα πιο ευαίσθητα πυρηνικά σημεία του πλανήτη. Η είδηση ότι το προστατευτικό σαρκοφάγο της κατεστραμμένης μονάδας υπέστη ζημιές μετά από πλήγμα drone προκαλεί έντονο προβληματισμό, με τη διεθνή κοινότητα να εξετάζει ήδη σενάρια παρέμβασης για την αποτροπή μιας νέας κρίσης.

Το νέο σύστημα προστασίας, γνωστό ως «Νέο Σύστημα Ασφαλούς Περίβλησης», κατασκευάστηκε το 2016 με κόστος περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για μία γιγαντιαία μεταλλική κατασκευή, σχεδιασμένη να καλύψει τον αρχικό σαρκοφάγο του αντιδραστήρα που εξερράγη το 1986 και να αποτρέψει τη διαρροή ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον. Το έργο θεωρήθηκε τεχνολογικό επίτευγμα, ικανό να αντέξει ακραίες συνθήκες, από έντονη ακτινοβολία και θερμότητα μέχρι ισχυρούς ανέμους και φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, οι μηχανικοί που το σχεδίασαν δεν είχαν προβλέψει ένα σενάριο πολεμικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η σαρκοφάγος έχει πλέον χάσει μέρος της βασικής της λειτουργίας, δηλαδή την ικανότητά του να συγκρατεί με απόλυτη ασφάλεια τη ραδιενέργεια. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί διαρροές, η ζημιά θεωρείται σοβαρή, καθώς επηρεάζει τη δομική ακεραιότητα της κατασκευής και αυξάνει τον κίνδυνο σταδιακής φθοράς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα νέο επίπεδο ανησυχίας, καθώς οποιαδήποτε επιδείνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Η ευθύνη για το περιστατικό αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Η Ουκρανία κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για το πλήγμα, υποστηρίζοντας ότι drone έπληξε την εγκατάσταση στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από την πλευρά της, η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια. Παρά την αβεβαιότητα ως προς την προέλευση της επίθεσης, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: μία κρίσιμη πυρηνική υποδομή βρίσκεται πλέον σε πιο ευάλωτη κατάσταση.

Το ζήτημα έχει ήδη φτάσει στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, με τις χώρες του G7 να εξετάζουν τρόπους χρηματοδότησης των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης. Το κόστος υπολογίζεται γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που αντανακλά τόσο την πολυπλοκότητα του έργου όσο και την κρισιμότητά του. Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική επισκευή, αλλά για μια επιχείρηση διασφάλισης της πυρηνικής ασφάλειας σε μια εμπόλεμη ζώνη.

Η σημασία του σαρκοφάγου δεν περιορίζεται μόνο στη συγκράτηση της ραδιενέργειας. Αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για τη συνέχιση των εργασιών αποσυναρμολόγησης του παλαιού αντιδραστήρα, διαδικασία που απαιτεί απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Η αποδυνάμωσή του θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, μετατρέποντας το Τσερνόμπιλ από έναν ελεγχόμενο χώρο υψηλού κινδύνου σε μια πιθανή εστία νέας κρίσης.

Η υπόθεση αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εμπλοκή πυρηνικών εγκαταστάσεων σε πολεμικές συγκρούσεις. Σε αντίθεση με άλλες υποδομές, οι συνέπειες ενός ατυχήματος σε έναν τέτοιο χώρο δεν περιορίζονται γεωγραφικά ούτε χρονικά. Μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρες ηπείρους και να διαρκέσουν για δεκαετίες.

Το Τσερνόμπιλ αποτελεί ήδη σύμβολο των κινδύνων της πυρηνικής ενέργειας και των καταστροφικών συνεπειών της ανθρώπινης αμέλειας. Σήμερα, όμως, μετατρέπεται και σε σύμβολο ενός νέου κινδύνου: της αδυναμίας προστασίας κρίσιμων υποδομών σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Και αυτή η εξέλιξη, ίσως περισσότερο από την ίδια τη ζημιά, είναι που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία.

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Κόσμος 28.03.26

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z
Κόσμος 28.03.26

Στις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, γνωστές και ως «Gen Z riots», δεκάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους, με τις κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 76 ανθρώπους

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν με 5 κύριους στόχους – Έναν μήνα μετά, πόσους έχει επιτύχει;
Η κρίση συνεχίζεται 28.03.26

Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του στο Ιράν, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει ένα μήνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28.03.26

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28.03.26

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Μπάσκετ 28.03.26

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Ελλάδα 28.03.26

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Ελλάδα 28.03.26

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

