Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πυρηνική καταστροφή που στιγμάτισε την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, το Τσερνόμπιλ επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Αυτή τη φορά όχι λόγω ενός ατυχήματος, αλλά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, που φαίνεται να αγγίζει πλέον και τα πιο ευαίσθητα πυρηνικά σημεία του πλανήτη. Η είδηση ότι το προστατευτικό σαρκοφάγο της κατεστραμμένης μονάδας υπέστη ζημιές μετά από πλήγμα drone προκαλεί έντονο προβληματισμό, με τη διεθνή κοινότητα να εξετάζει ήδη σενάρια παρέμβασης για την αποτροπή μιας νέας κρίσης.

Το νέο σύστημα προστασίας, γνωστό ως «Νέο Σύστημα Ασφαλούς Περίβλησης», κατασκευάστηκε το 2016 με κόστος περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για μία γιγαντιαία μεταλλική κατασκευή, σχεδιασμένη να καλύψει τον αρχικό σαρκοφάγο του αντιδραστήρα που εξερράγη το 1986 και να αποτρέψει τη διαρροή ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον. Το έργο θεωρήθηκε τεχνολογικό επίτευγμα, ικανό να αντέξει ακραίες συνθήκες, από έντονη ακτινοβολία και θερμότητα μέχρι ισχυρούς ανέμους και φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, οι μηχανικοί που το σχεδίασαν δεν είχαν προβλέψει ένα σενάριο πολεμικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η σαρκοφάγος έχει πλέον χάσει μέρος της βασικής της λειτουργίας, δηλαδή την ικανότητά του να συγκρατεί με απόλυτη ασφάλεια τη ραδιενέργεια. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί διαρροές, η ζημιά θεωρείται σοβαρή, καθώς επηρεάζει τη δομική ακεραιότητα της κατασκευής και αυξάνει τον κίνδυνο σταδιακής φθοράς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα νέο επίπεδο ανησυχίας, καθώς οποιαδήποτε επιδείνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Η ευθύνη για το περιστατικό αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Η Ουκρανία κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για το πλήγμα, υποστηρίζοντας ότι drone έπληξε την εγκατάσταση στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από την πλευρά της, η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια. Παρά την αβεβαιότητα ως προς την προέλευση της επίθεσης, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: μία κρίσιμη πυρηνική υποδομή βρίσκεται πλέον σε πιο ευάλωτη κατάσταση.

Το ζήτημα έχει ήδη φτάσει στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, με τις χώρες του G7 να εξετάζουν τρόπους χρηματοδότησης των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης. Το κόστος υπολογίζεται γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που αντανακλά τόσο την πολυπλοκότητα του έργου όσο και την κρισιμότητά του. Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική επισκευή, αλλά για μια επιχείρηση διασφάλισης της πυρηνικής ασφάλειας σε μια εμπόλεμη ζώνη.

Η σημασία του σαρκοφάγου δεν περιορίζεται μόνο στη συγκράτηση της ραδιενέργειας. Αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για τη συνέχιση των εργασιών αποσυναρμολόγησης του παλαιού αντιδραστήρα, διαδικασία που απαιτεί απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Η αποδυνάμωσή του θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, μετατρέποντας το Τσερνόμπιλ από έναν ελεγχόμενο χώρο υψηλού κινδύνου σε μια πιθανή εστία νέας κρίσης.

Η υπόθεση αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εμπλοκή πυρηνικών εγκαταστάσεων σε πολεμικές συγκρούσεις. Σε αντίθεση με άλλες υποδομές, οι συνέπειες ενός ατυχήματος σε έναν τέτοιο χώρο δεν περιορίζονται γεωγραφικά ούτε χρονικά. Μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρες ηπείρους και να διαρκέσουν για δεκαετίες.

Το Τσερνόμπιλ αποτελεί ήδη σύμβολο των κινδύνων της πυρηνικής ενέργειας και των καταστροφικών συνεπειών της ανθρώπινης αμέλειας. Σήμερα, όμως, μετατρέπεται και σε σύμβολο ενός νέου κινδύνου: της αδυναμίας προστασίας κρίσιμων υποδομών σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Και αυτή η εξέλιξη, ίσως περισσότερο από την ίδια τη ζημιά, είναι που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία.