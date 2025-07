Ο πυρηνικός σταθμός στην Αρμενία άρχισε να λειτουργεί το 1976 και διαθέτει δύο αντιδραστήρες, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέχουν το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Ωστόσο, βρίσκεται σε σεισμογενή ζώνη και έχει ήδη κλείσει μία φορά στο παρελθόν, για έξι χρόνια, μετά τον σεισμό του Σπιτάκ το 1988.

Τώρα λειτουργεί και πάλι, μόλις 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Ερεβάν, όπου έχει χαρακτηριστεί «Τσερνομπίλ που σιγοβράζει», σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο συγγραφέας Peter Marko Tase, ειδικός στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου, δήλωσε:

«Είναι γεγονός. Λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων της Αρμενίας και της επισφαλούς δομής του αντιδραστήρα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ένας τέτοιος πυρηνικός αντιδραστήρας είναι μια βόμβα που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή.



Θα είχε παρόμοια αποτελέσματα με τη συντριβή του Τσερνομπίλ.

Η μόλυνση του εδάφους, η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και η μαζική ατμοσφαιρική ρύπανση θα απειλούν τον ουρανό της Ευρώπης για τουλάχιστον μια δεκαετία, στην τραγική περίπτωση μιας συντριβής».

Συνέχισε:

«Το εργοστάσιο βρίσκεται σε μια περιοχή με υψηλή σεισμική δραστηριότητα.

Η επισφαλής λειτουργία του ενέχει υψηλό κίνδυνο πυρηνικής μόλυνσης.

Σε περίπτωση έκρηξης, είναι η μεγαλύτερη πηγή ραδιενέργειας στην Ευρώπη».

