Θετικά νέα για την πορεία της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Είμαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως»
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο και καθησύχασε άπαντες, καθώς τόνισε ότι έχει αναρρώσει πλήρως.
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Εθνικής Ρουμανίας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Η περιπέτεια του 80χρονου τεχνικού είχε αίσιο τέλος, καθώς ο Λουτσέσκου έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο και ξεκαθάρισε ότι είναι καλά στην υγεία του και έχει αναρρώσει πλήρως.
Το μήνυμα του Λουτσέσκου
«Αισθάνομαι καλά τώρα, έχω αναρρώσει πλήρως, αλλά είμαι ακόμη στη διαδικασία των εξετάσεων, οπότε παραμένω στο νοσοκομείο», ήταν τα λόγια του 80χρονου τεχνικού.
Υπενθυμίζεται ότι την προσεχή Τρίτη (31/3), η Εθνική Ρουμανίας αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης. Ωστόσο, μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο Λουτσέσκου δεν αναμένεται να συνοδέψει την αποστολή.
