Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.
Τη δική του μάχη για την παραμονή στην κατηγορία συνεχίζει να δίνει το Μαρούσι, που κατάφερε να πάρει ένα πολύ μεγάλη διπλό στο «Ιβανώφειο», επικρατώντας με 91-72 του Ηρακλή, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Έτσι το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου ανέβηκε στο 5-17 όντας στη 12η θέση, ενώ η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έπεσε στο 8-13 και την 8η θέση, κρατώντας προς το παρόν την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα που οδηγεί στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.
Ο Γηραιός ξεκίνησε καλά, έχοντας χτίσει ένα μικρό προβάδισμα, το οποίο και διατήρησε μέχρι τα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου. Εκεί οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά και είχαν ένα ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος τρέχοντας συνολικά ένα επιμέρους 43-25, για να φτάσουν στο τελικό 91-72.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζόρνταν Γουόκερ με 20 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Λόντον Περάντες με 17, ΤζαΚόρι Γουίλιαμς με 15 και Σίλβιο Ντε Σόουζα με 11 πόντους. Από την άλλη, ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ είχε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις να έχει 15 και τον Κρις Σμιθ 12 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-21, 47-48, 59-69, 72-91
Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 16 (1), Στρονγκ, Μωραΐτης 5, Γουέρ 6, Έντλερ-Ντέιβις 15 (2), Ντάρκο-Κέλι 3 (1), Σμιθ 12, Τσιακμάς 6 (2), Καμπουρίδης 7 (1), Σίλας 2, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.
Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας 2, Γουόκερ 20 (3), Ρέινολντς 8 (2), Σάλας 9, ΝτεΣόουζα 11, Καρακώστας, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 4, Καλαϊτζάκης 5 (1), Γουίλιαμς 15, Περάντες 17 (2).
