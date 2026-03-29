Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)

Η Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28/3) σε ηλικία 88 ετών συνέδεσε το όνομά της και με τον αθλητισμό, κυρίως με το μπάσκετ τη δεκαετία του ’80 και τη μεγάλη ομάδα του Άρη που συμμετείχε σε τρία σερί final-4.

Παρακάτω βλέπετε ένα ιστορικό ντοκουμέντο από την παρουσία της σπουδαίας ερμηνεύτριας στη Γάνδη (5 Απριλίου του 1988)), λίγο πριν το τζάμπολ του ημιτελικού ανάμεσα στον «Θεό του πολέμου» και τον Τρέισερ Μιλάνο.

Η Μαρινέλλα με την νεαρή τότε κόρη της και ντυμένες στα κιτρινόμαυρα, έκαναν δηλώσεις στον δημοσιογράφο Κώστα Χαρδαβέλλα. Αρχικά ο γνωστός δημοσιογράφος ρώτησε την τραγουδίστρια πως νιώθει λίγο πριν αρχίσει το ματς: «Αυτή τη στιγμή; Νίκη και μόνο νίκη!», είπε η Μαρινέλλα από την κερκίδα των Αρειανών ενώ πρόσθεσε: «Γι αυτό μαζευτήκαμε όλοι εδώ και ελπίζουμε οπωσδήποτε να νικήσει ο Άρης για να πάει στον τελικό».

Εν συνεχεία ο Χαρδαβέλλας θα τη ρωτήσει αν η καρδιά της χτυπάει πολύ για να του απαντήσει εκείνη: «Δεν ξέρω πόσο χτύπους έχει αυτή τη στιγμή αλλά τρέμω. Πιστεύω οτι θα φτάσουμε στον τελικό και θα πάρουμε το Κύπελλο».

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος παίρνει δηλώσεις από την κόρη της Τζωρτζίνα η οποία βαμμένη στα χρώματα του Άρη θα πει: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, είμαι σίγουρη οτι θα νικήσουμε Τα ‘χω χαμένα, τρέμω ολόκληρη!».

Για την ιστορία δυστυχώς ο Άρης δεν κατάφερε να νικήσει την πανίσχυρη τότε Τρέισερ Μιλάνου των Ντ’ Αντόνι, Μακαντου και Μενεγκίν, χάνοντας με 87-82, ενώ υπέκυψε και στον μικρό τελικό απέναντι στην Παρτιζάν των Ομπράντοβις, Πάσπαλι και Ντίβατς με 93-105.

Δείτε παρακάτω αυτό το πολύ όμορφο απόσπασμα με τη Μαρινέλλα και την κόρη της