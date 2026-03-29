Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Τι διαφορετικό κόμισε ο Αλέξης Τσίπρας στη Λαμία, στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του; Για πολλούς ότι έστειλε το μήνυμα της ετοιμότητας απέναντι σ’ έναν ενδεχόμενο, πρόωρο εκλογικό αιφνιδιασμό από πλευράς κυβέρνησης. Γιατί, ποιό είναι το αιτούμενο σε μια τέτοια περίπτωση; «Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο. Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας»», ήταν τα λόγια του πρώην πρωθυπουργού.

Ο χρόνος και το ενδεχόμενο εκλογών

Η τοποθέτηση αυτή ήταν για πολλούς αναμενόμενη. Καλές οι παρουσιάσεις ανά την επικράτεια, αλλά από την άλλη είναι αρκετές και οι μουρμούρες στον προοδευτικό κόσμο για το πότε «θα πατήσει ο Αλέξης το κουμπί», με λίγα λόγια πότε θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για την ίδρυση του νέου φορέα, ποιοι θα τον συντροφεύουν, ποιοι θα τον στελεχώνουν και κυρίως με ποιο πρόγραμμα.

«Χρόνος υπάρχει», έλεγαν πριν λίγο καιρό άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα γύρω απ’ τον νέο φορέα. Ωστόσο, αρκετές φορές ο χρόνος είναι κάτι το σχετικό και υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που να δύνανται να αποτελέσουν θρυαλλίδες εξελίξεων. Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένο ότι πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα οι φήμες περί πρόωρων εκλογών εκεί κοντά στα τέλη της Άνοιξης -με το αφήγημα της σταθερότητας της κυβερνησιμότητας της χώρας απέναντι σ’ έναν εξαιρετικά ασταθή κόσμο- ίσως να μη βρισκόμαστε μακριά από τη στιγμή που «θα πατήσει ο Κυριάκος το κουμπί».

Μηνύματα προς όλους

Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο τοποθετήθηκε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας και βγήκε μπροστά και όχι τυχαία. Το έκανε την ώρα που στην Αθήνα διεξαγόταν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και με τη συζήτηση για το αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συνεργαστεί μελλοντικά με τη ΝΔ ή όχι να έχει φουντώσει ξανά, αλλά και τη στιγμή που στο χώρο της πολυδιασπασμένης Αριστεράς γίνονται ζυμώσεις για την επόμενη μέρα, με πολλά ερωτηματικά να τις συνοδεύουν εάν αφορούν την κοινωνία και την προοπτική της ή προσωπικές καριέρες και κομματικά οφίτσια.

Στην πρώτη περίπτωση αναφέρθηκε ξεκάθαρα στο ΠΑΣΟΚ όταν σχολίασε πως κάποιοι «κάνουν ολόκληρα Συνέδρια για να δουν αν θα συγκυβερνήσουν με τον Μητσοτάκη. Δεν χρειάζονται Συνέδρια…» και συνέχισε περιλαμβάνοντας και την Αριστερά στην κριτική του, λέγοντας ότι «μικροκομματικοί υπολογισμοί, μεγαλόστομες και εκτός πραγματικότητας διακηρύξεις νίκης, ανέφικτες προτάσεις συγκολλήσεων, χαρακτηρίζουν την δημοκρατική και προοδευτική πανσπερμία. Αποχωρήσεις, μετακινήσεις με τη βουλευτική έδρα υπό μάλης, αντιφατικές δηλώσεις, εξουθένωση αξιακή και ιδεολογική, παίρνουν χαρακτήρα πολιτικού εκφυλισμού. Κι αυτό παράγει και επιτείνει την απογοήτευση, την ιδιώτευση, την αποχή».

Ο Τσίπρας και το «ναι» της κοινωνίας

Στον αντίποδα όλων αυτών αναφέρθηκε στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, αναφορικά με τους πυρήνες δημιουργίας του κόμματος που θα ηγείται. Όπως είπε χαρακτηριστικά «τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να κινήσουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε, το ΝΑΙ της κοινωνίας. Το ναι μιας μεγάλης ανασύνθεσης και ανατροπής στην προοδευτική παράταξη. Το ναι του πολίτη, κάθε συλλογικότητας, κάθε αυθόρμητης ομάδας πρωτοβουλίας, κάθε προσωπικότητας…

…Κάθε ανθρώπου της δουλειάς και της δημιουργίας. Και να εντείνουμε τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα στιβαρό ανθρώπινο και προγραμματικό θεμέλιο. Και πάνω σ’ αυτό, πάνω στα γερά θεμέλια του ΝΑΙ εκατομμυρίων ανθρώπων, να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής. Της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης».

Στο κάδρο Μητσοτάκης-Δημητριάδης

Η κλιμάκωση των επιθέσεων στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του ήταν επίσης δεδομένη. Κάπως έτσι φτάσαμε στο να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας για τη «συμμορία της γραβάτας» ενώ πριν λίγο καιρό από την Αλεξανδρούπολη μιλούσε για κυβέρνηση που λειτουργεί με όρους μαφίας. Η κριτική και η επίθεση ήταν έντονη για σειρά ζητημάτων: από την εξωτερική πολιτική και τη στάση της χώρας μας στον πόλεμο του Ιράν, την ακρίβεια που θερίζει τα νοικοκυριά γι’ άλλη μια φορά έως τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση και τη δίκη των Τεμπών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ειδική μνεία έκανε στις υποκλοπές, υπό το φως των δηλώσεων του καταδικασθέντα Ταλ Ντίλιαν ο οποίος φωτογραφίζει την ελληνική κυβέρνηση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Κι έκανε ειδική μνεία βάζοντας στο κάδρο τον πρωθυπουργό, αλλά και τον ανιψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη, ως στενό του συνεργάτη κατά την επίμαχη περίοδο.

«Υπάρχει σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, σοβαρή κυβέρνηση και σοβαρός πρωθυπουργός, όπου ένας καταδικασμένος με 126 χρόνια εξαπολύει τέτοιες ευθείες κατηγορίες και απειλές και αυτές μένουν αναπάντητες; Τόσο πολιτικά όσο και νομικά;», έθεσε το ρητορικό ερώτημα ο Αλέξης Τσίπρας.

Αναφορές περί εισαγγελέα…

Και συνέχισε λέγοντας: «Σε μένα όμως έσπευσε ο πρωθυπουργικός ανιψιός να στείλει εξώδικο, επειδή τον είπα αυτουργό του εγκλήματος των υποκλοπών. Όπως έχει κάνει και σε σειρά δημοσιογράφων με αγωγές τύπου SLAPP, για να τους εκφοβίσει να μη γράφουν το όνομά του. Προφανώς δεν είχε διαβάσει ακόμη την απόφαση που αναφέρει 277 φορές το όνομά του. 277 φορές! Με τη βούλα της Δικαιοσύνης. Αφού είναι τόσο ευαίσθητοι για την τιμή και την υπόληψή τους, γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη γι’ αυτό; Και κυρίως γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη για όσα τους καταλογίζει ο Ντίλιαν;».

Επί του θέματος των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε ως εξής: «Ό, τι όμως και να κάνουν, πολύ φοβάμαι ότι οι ευθύνες θείου και ανιψιού, έχουν πια ξεφύγει από το πεδίο της πολιτικής κριτικής και πολεμικής. Και έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις. Κάτι που δύσκολα πια θα αποφύγουν».

Πάρτυ αναθέσεων

Και βέβαια αναφέρθηκε εκτενώς γι’ άλλη μια φορά στο πάρτυ των απευθείας αναθέσεων της κυβέρνησης για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους της, αναφέροντας: «Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να συνεχίζεται το πάρτι για λίγους, ισχυρούς. Για τα καρτέλ με τα υπερκέρδη. Και για όσους έχουν πρόσβαση σε απευθείας αναθέσεις και στημένους διαγωνισμούς. Δώδεκα δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δις σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και μόνο τον τελευταίο χρόνο 2,2 δις απευθείας αναθέσεις. Αυτή, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κυβέρνηση. Είναι συμμορία της γραβάτας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τώρα ο Αλέξης Τσίπρας εμφανιζόταν κατά κύριο λόγο μόνο στις βιβλιοπαρουσιάσεις της «Ιθάκης» ανά την επικράτεια. Το γεγονός ότι πλέον τα πράγματα εισέρχονται σε νέο επίπεδο έχει να κάνει με τον κύκλο δημόσιων παρεμβάσεων του μέσω συνεντεύξεων, με την αρχή να γίνεται το βράδυ της Πέμπτης όπου και θα βρεθεί στον Antenna, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου. Ίσως εκεί να μάθουμε περισσότερο πράγματα για τον υπό δημιουργία πολιτικό σχηματισμό του.